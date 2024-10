Unul dintre cele mai controversate filme ale anului, The Apprentice – Povestea originii lui Trump, va putea fi văzut de vineri în peste 60 de cinematografe din țară

Filmul distribuit în România de CAY Films va putea fi văzut în prima săptămână în peste 60 de cinematografe: București (Cinema City Cotroceni, Cinema City Mega Mall, Cinema City Park Lake, Cinema City Sun Plaza, Cinema Elvire Popesco, Cinema Europa, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, Cinemax Veranda, Cineplexx Băneasa, Cineplexx Titan, Movieplex), Arad (Cinema City Atrium), Bacău (Cinema City), Baia Mare (Cinema City), Bârlad (Cityplex), Botoșani (Cinema Unirea), Brașov (Cinema City), Brăila (Cinema City), Buzău (Cinema City), Cluj Napoca (Cinema Arta, Cinema City Iulius, Cinema City Polus, Cinema Florin Piersic, Cinema Victoria), Constanța (Cinema City Park, Cinema City Vivo, Centrul Cultural Jean Constantin), Craiova (Cinema Patria, Cineplexx), Deva (Cinema City), Drobeta Turnu Severin (Cinema City), Galați (Cinema City), Gura Humorului (Casa de Cultură), Huși (Cityplex), Iași (Cinema Ateneu, Cinema City), Lugoj (Cinema Bela Lugosi), Miercurea Ciuc (Csíki Mozi), Oradea (Cinema Palace, Cinema Oradea Shopping City), Piatra Neamț (Cinema City, Cinema Mon Amour), Pitești (Cinema City), Ploiești (Cinema City AFI, Cinema City Shopping City), Râmnicu Vâlcea (Cinema City), Satu Mare (Cineplexx), Sibiu (Cinema Arta, CineGold, Cineplexx, Cinema Ion Besoiu), Sfântu Gheorghe (Cityplex), Suceava (Cinema City), Târgu Jiu (Cinema City, Cinema Sergiu Nicolaescu), Târgu Mureș (Cinema City, Cineplexx), Timișoara (Cinema City Iulius, Cinema City Shopping City, Cinema Timiș), Toplița (Cityplex Călimani), Turnu Măgurele (Cinema Flacăra) și Zalău (Cinema Scala).

The Apprentice este „unul dintre cele mai controversate filme ale anului” (Slant Magazine), încă din perioada de post-producție înregistrându-se încercări de a opri proiectul. Odată cu premiera din Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes simpatizanții lui Trump au formulat nenumărate petiții pentru a interzice distribuția filmului în Statele Unite. Cu toate acestea premiera pe continentul nord-american a avut loc pe 11 octombrie, în plin an electoral.

Filmul urmărește „pactul faustic” al fostului președinte american cu influentul avocat de dreapta Roy Cohn. În anii ’70 - ’80, Trump încearcă să își creeze un imperiu imobiliar pe baza proprietăților tatălui său, Fred Trump, înainte de intrarea sa în scena politică. Avocatul vede în Trump protejatul perfect: cineva cu ambiție brută, foame de succes și dorința de a face orice pentru a câștiga.

Scenariul „nu este scris pentru a influența părerea oamenilor”, a spus Gabriel Sherman - scenaristul filmului - „fiecare alege ce vrea să ia din el. Este o poveste universală despre ucenicul care își depășește maestrul”, a adăugat acesta.

The Apprentice este regizat de Ali Abbasi (cunoscut publicului din România pentru Holy Spider, Border sau seria HBO, The Last of Us). Rolul lui Donald Trump este interpretat de actorul de origine română, Sebastian Stan, alături de care, spectatorii îi vor putea recunoaște în distribuția filmului pe: Jeremy Strong (Succession, Armageddon Time, The Big Short), Martin Donovan (Tenet, Big Little Lies) și Maria Bakalova (Guardians of the Galaxy Vol. 3, Borat Subsequent Moviefilm).

Presa internațională a întâmpinat filmul cu entuziasm, lăudând prestațiile actorilor și perspectiva regizorală: „Sebastian Stan este excelent în rolul tânărului Donald Trump” scriau cei de la BBC în timp ce Entertainment Weekly titra „The Apprentice oferă o paletă magistrală de interpretări care depășesc cu mult obișnuita încercare de imitație a multor biopic-uri de la Hollywood.”

Variety găsește filmul „tăios și usturător”, cei de la Associated Press îl consideră „provocator, dacă nu șocant, distractiv dacă nu revelator, jucat impecabil și în mod inerent controversat, pe care Ali Abbasi îl duce și mai departe de atât.”, iar cei de la The Hollywood Reporter adaugă: „Sebastian Stan și Jeremy Strong sunt superbi în această relatare înfricoșătoare a alianței necurate care l-a creat pe Donald Trump.” Concluzia vine de la Screen Rant: este „un film al naibii de bun”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

The Apprentice – Povestea originii lui Trump are premiera în cinematografele din România pe 18 octombrie.