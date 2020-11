Utopie versus distopie în Competiția Internațională BIEFF 2020

A I O U, r. Adam Khalil, Bayley Sweitzer, Anton Vidokle Vezi galeria foto

Filmele prezentate la Berlinale, în secțiunea Forum Expanded, vin în premieră în România

Mostre de inovație și libertate de creație, incluse în selecțiile marilor evenimente cinematografice ale lumii și prezentate în premieră în România în cadrul Festivalului Internațional de Film Experimental București BIEFF (24-29 noiembrie), filmele celei de-a zecea ediții sfidează barierele convenționalului, propunând noi maniere de a imagina prezentul și viitorul. Selecția din acest an va putea fi urmărită online, de pe întreg teritoriul țării, pe platforma de streaming a festivalului.

Sub umbrela tematică A Brave New World, două dintre programele tematice din Competiția Internațională vor reprezenta și subiectul unei expoziții audio-vizuale. Una dintre cele mai populare secțiuni din programul festivalului, Berlinale Forum Expanded revine cu o serie de viziuni alternative asupra viitorului, sub forma unor experimentele formale radicale care răspund în maniere provocatoare la dilemele prezentului.

Citizens of the Cosmos, r. Anton Vidokle

Embracing Utopia este un manifest, o reafirmare a forței transformatoare și emancipatoare a imaginii utopice, dar și titlul unuia dintre cele mai seducătoare programe competiționale BIEFF.10. Fie că vorbesc despre un „altundeva” ideal, tangibil și totodată imaginar, despre lumi posibile, încă nedescoperite, sau despre planete îndepărtate unde timpul și suferința au încetat să mai existe, filmele cuprinse în acest program lansează o invitație de a privi lumea așa cum ar putea să fie, printr-o oglindă speculativă întoarsă realităților contemporane.

Alina Manolache, singura autoare de origine română prezent în Competiția Internațională, semnează I Am Here, un poem vizual cu valoare de manifest, în care imaginile post-apocaliptice surprinse de camerele utilitare în perioada de izolare se împletesc cu luminile calde ce străbat prin ferestrele celor care-și continuă viețile. Despre ideea de ,,împreună’’ vorbește și They Parlaient Idéale (r. Laure Prouvost), în care un grup de performeri multi-generațional și multi-rasial se îmbarcă într-o călătorie din nordul Franței spre Veneția. Aventura lor, prezentată în 2019 la Bienala de la Veneția, devine în scurt timp o căutare escapistă a unui “altundeva” ideal, în egală măsură tangibil și imaginar.

I am here, r. Alina Manolache

Hipnotic și straniu deopotrivă, Look Then Below (r. Ben Rivers) coboară într-o lume de dincolo, alcătuită dintr-o rețea de caverne sculptate în negura timpului, într-un viitor ocupat de o specie care va fi evoluat din lumea noastră în declin ecologic. Fascinantă este și planeta de unde vine Sofia, protagonista filmului lui Jacqueline Lentzou, The End of Suffering (A Proposal). Redată pe peliculă de 16mm și impregnată de o puternică tentă de roșu, călătoria ei către locul în care unde timpul nu există capătă ritmul unei simfonii planetare care imprimă spectatorilor o senzație de plutire fără de sfârșit.

La polul opus, cele patru filme incluse în programul The Spectre of Dystopia funcționează ca avertismente pentru prezent, sub forma unor semne prevestitoare despre un viitor posibil care poartă o asemănare neliniștitoare cu trecutul nostru.

Look then below, r. Ben Rivers

In Vitro (r. Larissa Sansour, Søren Lind) imaginează lumea de sub orașul biblic Betleem, în urma unui dezastru ecologic. Alia, protagonista filmului prezentat în 2019 în competiția Pardi di domani a Festivalului de Film de la Locarno, s-a născut în subteran ca parte a unui program extins de clonare și nu a văzut niciodată orașul pe care este destinată să-l reconstruiască. De-a dreptul imposibilă pare și misiunea personajelor din The Bite (r. Pedro Neves Marques), care se luptă să supraviețuiască unei epidemii ce ia cu asalt Brazilia, în timp relația lor poliamoroasă, non-binară, pare să se destrame.

În același spațiu geografic, dar într-un alt context istoric și politic, Water and Salt (r. Luisa Mello) oferă o perspectivă subiectivă alegerilor prezidențiale din 2018, când străzile Braziliei au fost inundate de proteste. Extrem de personală este și abordarea regizorală a lui Roy Samaha în Sun Rave, prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Oberhausen în 2019. La persoana întâi, naratorul filmului povestește cum, la sfârșitul anilor ’80, atunci când avea 11 ani, un misterios cuplu britanic locuia lângă apartamentul părinților săi din Liban. Prin pereți, se auzea vocea unei femei, repetând secvențe numerice, pe care familia le considera a fi un ritual spiritist, dar care cel mai probabil reprezentau coduri.

POROSITY VALLEY 2 TRICKSTERS’ PLOT, r. Ayoung Kim

Berlinale Forum Expanded

Parteneriatul cu inovatoarea secțiune Forum Expanded a Festivalului Internațional de Film de la Berlin continuă și la această ediție pentru singurul eveniment autohton dedicat filmului experimental. Prezentate în premieră în România, patru producții difuzate în 2019 în cadrul celei mai îndrăznețe secțiuni de la Berlinale se vor vedea pe ecranele din întreaga țară, prin intermediul platformei de streaming a festivalului. În paralel, secțiunea specială se va bucura de o expoziție audio-vizuală, găzduită de Pavilionul Goethe.

Încă din anul 2006, Forum Expanded promovează experimente cinematografice inovatoare, instalații video, conferințe și performance-uri, devenind o platformă importantă pentru artiștii ce oferă noi perspective asupra cinema-ului. Realitățile alternative pe care le explorează cele patru scurtmetraje prezentate în cadrul secțiunii partenere depășesc coordonatele spațio-temporale, artiștii folosindu-se de practici cinematografice experimentale pentru a imagina universuri abstracte, hiper-avansate.

Sun Rave, r. Roy Samaha

Avioane ce se prăbușesc, computere care nu mai răspund comenzilor și alegeri electorale disfuncționale – toate acestea reprezintă un prequel pentru un viitor posibil, în viziunea regizorului Graeme Arnfield. Compilând povești despre interacțiunile recente cu radiația cosmică la altitudini tot mai mici, The Phantom Menace este un film stroboscopic despre climă, purtat de muzica tehno, ce speculează rolul muncii într-un viitor post-apocaliptic. A I O U (r. Adam Khalil, Bayley Sweitzer, Anton Vidokle) ne invită să explorăm un viitor și mai îndepărtat, pe o stație orbitală de origine necunoscută. Aici, victimele violenței militare din toate timpurile sunt readuse la viață în mod sistematic, datoria morală cauzată de curmarea unei vieți fiind, în sfârșit, achitată.

Regizorul rus Anton Vidokle semnează și Citizens of The Cosmos, un film inspirat de manifestul biocosmic redactat de Alexander Svyatogor în 1922. Filmul urmărește o comunitate ficțională, care aderează la idealurile cosmismului rus – imortalitatea, învierea morților și interplanetarismul – toate acestea materializate într-un oraș din Japonia contemporană. Porosity Valley 2: Tricksters’ Plot (r. Ayoung Kim) vine din Coreea de Sud cu o fascinantă personificare a conceptului de migrație, contruind o juxtapunere între migrația refugiaților și migrația datelor. După ce la finalul primului film din serie, produs în 2017, Petra fuzionează cu propria sa clonă, protagonist ajunge într-o dimensiune care transcede timpul și spațiu, devenind unul dintre intrușii de pe insulă.

The Bite, r. Pedro Neves Marques

Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București este organizată de Asociația Culturală Manekino în parteneriat cu PRINTOR COM și este co-finanțată de Ministerul Culturii și Centrul Național al Cinematografiei. Parteneri: Friedrich-Ebert-Stiftung, Institutul Francez, Institutul Goethe.

The End of Suffering (A proposal) , r. Jacqueline Lentzou