Vampiri vintage și demoni însetați de sânge - ONLINE pentru amatorii de senzatii tari la AIFF.5. Primele producții americane filmate în România

Din 23 iunie vampirii și demonii din secțiunea «FRIGHT@MIDNIGHT - FOCUS FULL MOON FEATURES» pun stăpânire pe casele cinefililor la cea de-a 5-a ediție a American Independent Film Festival în cadrul programului ONLINE ce va instaura spaima și printre cei mai curajoși împătimiți de film.

„Pentru ediția de anul acesta am decis să punem în lumină o legătură mai puțin cunoscută între industria de film din SUA și cea din țara noastră. La începutul anilor '90, producătorul hollywoodian Charles Band a adus în România deja celebrul său mod extravagant de a face film de categorie B, realizând astfel prima producție americană din țară, împreună cu regizorul de film Ted Nicolaou și cu directorul de imagine Vlad Păunescu. O abordare proaspătă și originală a filmului de gen cu vampiri, Subspecies din 1991, avea să devină primul episod al seriei de cult Subspecies, devenită legendară pentru fani, și începutul unei colaborări de un deceniu între Full Moon Features și Castel Film” spune Andrei Tănăsescu – curatorul acestei secțiuni a festivalului.



Cu o bucurie aproape maniacală și plini de nerăbdare numărăm clipele până când vom putea să reexperimentăm trei dintre producțiile Full Moon Features: Subspecies (1991), Bloodstone: Subspecies II (1993) și Dark Angel: The Ascent (1994). Pregătiți-vă pentru un festival al spaimei, trei zile în care vampiri și demoni tânjesc după putere și independență prin pădurile seducător de întunecate și pe străzile slab luminate ale României.



Pasionații vor putea vedea online cele trei producții până târziu în noapte din confortul propriilor case cu sunete mai mult sau mai puțin explicabile, cu parchet scârțâind sau ferestre care se trântesc din cauza adierilor de vânt întâmplătoare sau nu. Ne provocăm spectatorii la un maraton pe care doar cei mai curajoși dintre ei îl vor putea termina.

În Subspecies, maleficul vampir Radu se întoarce în orașul său natal Prejnar, după ani petrecuți în exil. El fură de la tatăl său prețioasa piatră sângerie din care se spune că picură sângele sfinților și îl ucide fără milă pe acesta. Între timp, două studente americane fac echipă cu o localnică pentru a studia cultura locală. Radu devine atras de tinere, însă problemele încep când fratele lui, Stephan, le ajută.

Continuarea filmului din 1991, Bloodstone: Subspecies II prezintă povestea unei femei care a devenit vampir și care încearcă să scape de maleficul Radu. Ea fură la rândul ei piatra sângerie, iar acum vampirul este pe urmele ei pentru a o recupera. Între timp, sora femeii vine în România pentru a-i salva sufletul, însă poate fi prea târziu...

În Dark Angel: The Ascent o altă femeie reușește să scape din iad. Proaspăt ieșită din grotescul subteran, cu o sete nestăvilită de răzbunare, aceasta decide să-i pedepsească pe păcătosi, însă se întâmplă ceva total neașteptat: se îndrăgostește.

Ca în orice poveste, cele trei zile negre înțesate de întâmplări și creaturi malefice se vor încheia iar spectatorii AIFF.5 vor avea inedita ocazie de a-l întâlni, tot online, pe regizorul Ted Nicolaou care le va răspunde întrebărilor și-i va introduce în povestea plină de mister din spatele camerelor. Discuția va fi moderată de Andrei Tănăsescu și va avea loc sâmbătă, 26 iunie, începând cu ora 17:00, via Zoom, live pe pagina de Facebook a festivalului.

Filmele vor fi disponibile în toată țara, pe platforma Eventbook.ro de unde spectatorii pot achiziționa bilete și pentru celelalte proiecții din cadrul American Independent Film Festival ce are loc anul acesta la Food Hood, outdoor, unde toate proiecțiile sunt gratuite și la Cinema Muzeul Țăranului unde vor fi proiectate și American Movie sau Living in Oblivion, cele două titluri din secțiunea specială «FILMS ON FILMMAKERS».

„Visul american mă însoțește în fiecare zi”, spune Dl. Borchardt - protagonistul filmului atunci când vorbește despre motivația sa. Câștigătorul marelui premiu pentru documentar la Sundance, American Movie urmărește încercările tânărului regizor Mark Borchardt de a-și finanța proiectul mult visat. Unul dintre filmele ‘must-see’ ale festivalului, „American Movie este genul de documentar rar care combină un subiect extrem de carismatic cu o structură elegantă”, potrivit The New York Times.



Filmarea a demarat prost. Toate merg pe dos. Bufetul e infect, actrița principală e certăreață, partenerul ei e cabotin, machiorul face crize de inimă, directoarea de producție e isterică, iar ‘cireașa de pe tort’ o reprezintă apariția pe platou, în capot și proaspăt scăpată de la balamuc, a mamei regizorului. Întregul dezastru din Living in Oblivion va putea fi văzut tot la Cinema Muzeul Țăranului iar biletele pentru proiecție sunt disponibile pe Eventbook iar întregul program al AIFF.5 pe filmedefestival.ro.