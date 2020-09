Veneția 77, un act de dragoste pentru cinema. ​​​​​​​Leul de aur: Nomadland este marele câștigător

Primul mare eveniment cinematografic organizat anul acesta la nivel mondial, după perioada de izolare cauzată de pandemie, la Lido, Festivalul de film de la Veneția a avut loc în condiții specifice acestei perioade: participanții au purtat măşti obligatorii, iar distanța a fost respectată, fiind precedată de controlul temperaturii invitaților. Potrivit organizatorilor, nu a existat niciun focar de contaminare.

Le sorelle Macaluso / Surorile Macaluso este marele pierzător al acestei ediții: minunatul film al regizoarei Emma Dante pleacă acasă doar cu premii ale secțiunilor paralele festivalului.

Frances McDormand în Nomadland, regizat de Chloe Zhao, marele câștigător al Leului de Aur de la Veneția, anul acesta

Lungmetrajul Nomadland, regizat de americanca de origine chineză Chloe Zhao, având-o pe câștigătoarea de Oscar Frances McDormand în rol principal, a câştigat trofeul Leul de Aur al celei de-a 77-a ediţii a Festivalului internațional de film de la Veneţia.

Premiul Coppa Volpi pentru cel mai bun actor a fost decernat actorului italian Pierfrancesco Favino, pentru rolul din Padrenostro. Iar Coppa Volpi pentru cea mai bună actriță a fost acordat actriţei britanice Vanessa Kirby, pentru personajul pe care îl interpretează în Pieces of a Woman, în regia lui Kornél Mundruczó.

Gala decernării premiilor ce a avut loc în seara de sâmbătă, 12 septembrie, a fost prezentată de actrița italiană Anna Foglietta, Madrina festivalului. Cea de-a 77-a ediţie a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica s-a desfăşurat în perioada 2-12 septembrie.

Foarte așteptat deopotrivă de marele public cât și de critici, Nomadland a fost ultimul film prezentat în competiția festivalului de anul acesta, vineri seara. Considerat deja un concurent important şi pentru Oscarurile de anul viitor, filmul o are în centru pe eroina interpretată de Frances McDormand, o femeie care, ruinată de criza financiară, pierde totul în Marea Recesiune şi porneşte într-o călătorie în Vestul Sălbatic, pentru a trăi ca un nomad.

Regizoarea Chloe Zhao, prima femeie din ultimii zece ani care a câștigat prestigiosul Leu de Aur la Veneția 2020. Foto: Gage Skidmore

La cei 38 de ani ai săi, regizoarea filmului, Chloe Zhao, este prima femeie din ultimii zece ani care primeşte prestigiosul premiu. În 2020, festivalul a avut opt filme semnate de regizoare, un număr mult mai mare decât în anii precedenți.

„Nu suntem, evident, la Veneția, ci în Pasadena”, a spus Francis McDormand, aflată alături de Chloe Zao într-o înregistrare transmisă organizatorilor festivalului și difuzată cu ocazia decernării premiilor. „Vă mulțumim foarte mult pentru acest Leu de Aur. Mulţumim că ne-aţi primit la festival în lumea asta ciudată”, a spus McDormand.

Asemeni celor două artiste, mulţi dintre câştigători nu au fost prezenţi, ci au trimis clipuri de unde se aflau, din întreaga lume, pentru a mulţumi juriului și publicului.

La ceremonia de decernare a premiilor, invitații au purtat măști, iar în sală a fost păstrată distanţa socială între cei prezenţi.

Nuevo Orden, cel mai recent lungmetraj al regizorului mexican Michel Franco, câștigătorul Leului de Argint și al Marelui premiu al juriului la Veneția 77.

Câștigătorul Leului de Argint și al Marele premiu al juriului, un alt film deopotrivă apreciat de public și de critici, Nuevo Orden este cel mai recent lungmetraj al regizorului mexican Michel Franco, o dramă foarte violentă al cărei scenariu nu lasă loc speranței, Mexicul fiind ilustrat ca intrând ireversibil sub o dictatură totalitară.

Alături de Leul de Aur, juriul acordă o serie de alte premii, printre care Coppa Volpi pentru cel mai bun actor şi cea mai bună actriţă, sau Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun debut actoricesc.

Actriţa britanică Vanessa Kirby a primit prestigiosul premiu Coppa Volpi pentru cea mai bună interpretare feminină, pentru rolul din Pieces of a Woman, în regia lui Kornél Mundruczó. Ea a impresionat spectatorii și cineaștii acestei ediții a festivalului și cu rolul din The World to Come, regizat de Mona Fastvold, de asemenea, una dintre peliculele apreciate anul acesta. Interpreta unuia dintre personajele principale din seria britanică de mare succes The Crown, Vanessa joacă în The World to Come rolul unei femei dintr-un sat american de secol XIX, care încearcă să scape de vigilenţa ce pornește din gelozie a soţului său, pentru a-şi trăi iubirea pentru vecina ei, interpretată de Katherine Waterston.

Vanessa Kirby în Pieces of a Woman, rol pentru care a primit a primit prestigiosul premiu Coppa Volpi pentru cea mai bună interpretare feminină. Foto: PIECES FILM, INC.

Poate că marea pierzătoare a acestei ediții a festivalului este regizoarea italiană Emma Dante, cu pelicula sa, Le sorelle Macaluso / Surorile Macaluso, selectată în competiția oficială a festivalului. Foarte aproape de a primi Leul de Aur anul acesta, filmul are la bază piesa de teatru omonimă, semnată de aceeași autoare, spectacol care s-a bucurat de un mare succes în Italia, fiind extrem de premiat (menționăm, printre altele, Premiul Ubu pentru cea mai bună regie și pentru cel mai bun spectacol). O poveste suburbană, Le sorelle Macaluso se petrece într-un spațiu deopotrivă idilic și infernal din Sicilia, casa în care cinci tinere surori, Antonella, Maria, Lia, Katia şi Pinuccia trăiesc fericite, fără părinții lor, între mare, canale și gunoi, la periferia orașului Palermo. Se poate spune că în acest spațiu al poveștii filmului vii și morții coexistă, căci casa este locuită de fantomele trecutului și de amintiri aproape vii. Filmul a primit Premiul Francesco Pasinetti pentru cea mai bună interpretare feminină: distribuţia filmului Le sorelle Macaluso.

Le sorelle Macaluso / Surorile Macaluso, un film superb al regizoarei Emma Dante, marele pierzător al acestei ediții a festivalului

Un alt favorit pentru Leul de Aur a fost documentarul Notturno, în regia italianului Gianfranco Rosi, realizat într-o zonă de război, între Siria, Irak, Kurdistan şi Liban. Tratat într-o manieră estetică deosebită, Notturno a primit premiul pentru cel mai bun film italian în cadrul secțiunii paralele a festivalului Arca Cinema Giovani.

Râuri de lacrimi au curs la Gala din această seară. De la Madrina Anna Foglietta, care a spus, la începutul serii: „Să începem , dacă nu mai plângem”, până la cineaști – tânăra regizoare Ana Rocha De Sousa, câștigătoarea a două premii, aproape a leșinat de emoție pe scenă, mulțumind publicului și juriului deopotrivă în engleză și portugheză.

A urmat eleganța sobră a iconicei Cate Blanchett, preşedinta juriului ediției de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film Veneţia, căreia Michel Franco, regizorul mexican câștigător al Leului de Argint și al Premiului Juriului i-a spus, zâmbind, „Să facem un film împreună”. Cinematografia înseamnă „spaţiul dintre realitate şi fantezie”, a spus pe scenă Cate Blanchett, înainte de a anunța cele mai importante premii.

Kiyoshi Kurosawa, onorat cu Leul de Argint pentru cel mai bun regizor, pentru cel mai recent film al său, Spy No Tsama / Wife of a Spy

Roberto Cicutto, preşedintele Biennalei, a spus în discursul său de sâmbătă seara, pe scena galei: „Putem zice că am reuşit. Nu suntem mândri că am fost primii, dar suntem mulţumiţi că am demonstrat că a fost posibil, adoptând măsurile necesare. Trebuie să fim mândri că am reuşit să organizăm cea de-a 77-a ediţie a Festivalului. Le mulţumesc din inimă celor acreditaţi şi publicului, cei care au fost adevăraţii coproducători ai acestui mare succes. Fără simţul lor de responsabilitate, forţele noastre ar fi fost în van. Vă dau întâlnire la ediţia a 78-a a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, în 11 septembrie 2021”.

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Pierfrancesco Favino, pentru rolul din Padrenostro

Juriul internațional al Festivalului de Film de la Veneţia, prezidat de actrița australiană Cate Blanchett, a fost format din actorul american Matt Dillon - care l-a înlocuit pe Cristi Puiu, când acesta a decis să se retragă din juriul de anul acesta -, regizoarea și scenarista austriacă Veronika Franz, regizoarea și scenarista britanică Joanna Hogg, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizorul și scenaristul german Christian Petzold şi actriţa franceză Ludivine Sagnier.

Evenimentul de anul acesta a avut o însemnătate mai amplă chiar decât o mare sărbătoare a filmului, aducând speranță atât în rândul spectatorilor - care timp de câteva luni au putut urmări cinema doar în streaming, în timpul izolării, pe perioada în care cinematografele au fost închise -, cât și în rândul industriei de film, care continuă să se reconstruiască. Fără a folosi cuvinte mari, putem spune că ediția de anul acesta a Festivalului de film de la Veneția a fost cu adevărat una de neuitat.

Dorogie Tovarischi! / Dear Comrades, filmul lui Andrei Konchalovsky, a primit Premiul special al juriului la Veneția 77

Anul trecut, Leul de Aur a fost câștigat de celebrul Joker, regizat de Todd Phillips, thrillerul psihologic american, bazat pe personajul cu același nume creat la DC Comics, avându-i în rolurile principale pe Joaquin Phoenix și Robert De Niro.

Întrucât producțiile americane nu au putut fi prezente în selecția festivalului de anul acesta, din cauza măsurilor impuse de pandemie, critica internațională de film a apreciat faptul că filmele prezentate au fost foarte diferite, de o calitate neuniformă, opiniile criticilor d film, dublate de cronicile acestora, fiind împărțite, potrivit unui studiu realizat de Ciak, cea mai popular revistă de cinema din Italia, publicată la Milano. Mostra di Venezia este considerat ca fiind o trambulină spre Oscarurile americane.

Coproducţia cu participare românească Quo Vadis Aida?, regizată de Jasmila Žbanić, a câştigat trei premii la secţiunile paralele ale Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia. Foto: Indie Sales.

Quo Vadis, Aida?, coproducție cu participare românească, premiată la Veneția

Coproducţia cu participare românească Quo Vadis Aida?, regizată de Jasmila Žbanić, a câştigat trei premii la secţiunile paralele ale Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia de anul acesta: premiile Brian, Signis şi Unimed. Filmul este o coproducţie B​osnia şi Herţegovina, N​orvegia, Olanda, Austria, România, Franţa, Germania, Polonia, Turcia.

Regizoarea şi scenarista bosniacă Jasmila Žbanić, premiată cu Ursul de Aur la Berlinale, în 2006, a primit pentru proiectul Quo Vadis Aida?, co-produs de Digital Cube, cea mai mare finanţare în urma concursului de proiecte organizat de Centrului Naţional al Cinematografiei, la sesiunea I/2018.

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a fost decernat lui Kiyoshi Kurosawa, pentru Spy No Tsama / Wife of a Spy

Câştigătorii celei de-a 77-a ediții a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: Nomadland, regia Chloe Zhao

Leul de Argint și Marele premiu al juriului: Nuevo Orden / New Order, regia Michel Franco

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Kiyoshi Kurosawa, pentru Spy No Tsama / Wife of a Spy

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Pierfrancesco Favino, pentru rolul din Padrenostro

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Vanessa Kirby, pentru rolul din Pieces of a Woman

Cel mai bun scenariu: Chaitanya Tamhane, pentru The Disciple

Premiul special al juriului: Dorogie Tovarischi! / Dear Comrades, regia Andrei Konchalovsky

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun tânăr actor / actriţă: Rouhollah Zamani, pentru rolul din Khorshid / Sun Children

Tânăra actriţă Rouhollah Zamani a primit Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun tânăr actor / actriță, pentru rolul său din Khorshid / Sun Children

Settimana Internazionale della Critica / Săptămâna criticii internaționale de film, Veneția 77

Săptămâna criticii internaționale de film, secțiune independentă și paralelă a festivalului, organizată de Uniunea Națională a Criticilor de Film Italieni (SNCCI) pe parcursul celei de-a 77-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția a decernat premiile celei de-a 35-a ediții ale sale. Programul include o selecție de șapte filme de debut, în competiție, și două evenimente speciale, înafara competiției.

Marele Premiu al Săptămânii criticii internațioale de film de la Veneția 77, oferit de Comune di Taranto, a fost decernat producției Hayaletler / Stafii, regizate de Azra Deniz Okyay. Membrii juriului au fost Wendy Mitchell, Eugenio Renzi și Jay Weissberg.

Premiul Verona Film Club, oferit celui mai inovator film aflat în competiție, i-a fost atribuit lui Pohani Dorogy / Drumuri rele, regizat de Natalya Vorozhbit. Michele Bellantuono, Margherita Brendolan, Simone Coghi, Matteo Filice și Elisa Liotta au alcătuit juriul ce a ales acest film.

Imagine din filmul Hayaletler / Stafii, regizat de Azra Deniz Okyay, câștigător al Marelui Premiu al Săptămânii criticii internaționale de film de la Veneția 77.

Producția Topside, în regia lui Celine Held și a lui Logan George, a primit Premiul Hotel Saturnia pentru cea mai bună contribuție tehnică, decernat lui Mario Serandrei. Juriul a fost compus din Marianna Cappi, Adriano De Grandis și Francesco Di Pace.

SIC@SIC / Scurtmetraje cinematografice italiene la Settimana Internazionale della Critica

Documentarul Notturno, în regia italianului Gianfranco Rosi, filmat trei ani în Orientul Mijlociu, premiul pentru cel mai bun film italian în cadrul secțiunii Arca Cinema Giovani.

J’ador, de Simone Bozzelli a fost ales Cel mai bun scurtmetraj, Le mosche / Muștele, de Edgardo Pistone, a primit Premiul pentru cea mai bună regie, iar Gas station, de Olga Torrico, Premiul pentru cea mai bună contribuție artistică. Membrii juriului acestei secțiuni au fost: Nicola Giuliano, Donatella Palermo și Giovanni Pompili.