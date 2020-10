Vestita invazie a urșilor în Sicilia deschide cea de-a 15-a ediție Animest

O adaptare fermecătoare a nuvelei pentru copii scrise și ilustrate de artistul Italian Dino Buzatti în 1945, Vestita invazie a urșilor în Sicilia/ The Bears’ Famous Invasion of Sicily (r. Lorenzo Mattotti) se vede pentru prima dată în România în deschiderea celei de-a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest. Pe 9 noiembrie, de la ora 19:00, filmul care a cucerit publicul marilor evenimente cinematografice ale lumii ajunge pe ecranele iubitorilor de animație din întreaga țară, prin intermediul platformei de streaming a festivalului. Copiii o vor adora, iar adulții vor fi surprinși să descopere numeroase referințe istorice, politice și sociale în povestea cu magicieni, urși vorbitori și imagini care-ți taie respirația.

Ilustrată 2D și inspirată din schițele originale semnate de Dino Buzatti, povestea debutează cu răpirea micului Tonio, fiul Regelui Urs, de către vânătorii din munții Siciliei. Amenințat de venirea iernii și de dispariția tuturor surselor de hrană, conducătorul decide să invadeze țara în care locuiesc oamenii. Cu ajutorul armatei sale și cu puterea magiei, el reușește să-și găsească fiul, dar va descoperi în curând că urșii nu sunt meniți să trăiască în lumea ființelor umane.

„Frumos desenat în culori îndrăznețe și forme atrăgătoare, filmul reprezintă o animație clasică la cel mai înalt nivel, simplă și încântătoare, gândită să cucerească atât copiii, cât și adulții”, notează publicația Variety despre The Bears’ Famous Invasion of Sicily. Imaginile impresionante sunt acompaniate pe tot parcursul filmului de vocea naratorului, care își face simțită prezența în momentele-cheie, valorificând stilul inconfundabil al autorului Dino Buzatti. Inclus în selecția oficială de la Cannes, filmul a concurat în 2019 pentru distincția Un Certain Regard, iar în același ani s-a aflat printre favoriți la Annecy – cel mai important eveniment cinematografic mondial dedicat filmelor de animație. Anul 2020 i-a adus o nominalizare la titlul de Cel mai bun film de animație, la Premiile César.

„Buzatti mi-a influențat întreaga muncă artistică, prin ceea ce a scris și prin creațiile lui vizuale. Atmosfera invocată de el și-a pus amprenta asupra mea - felul său de a spune povești de parcă ar fi fost legende sau povești antice, mereu pline de magie și mister și uneori cu o atmosferă întunecată”, subliniază Lorenzo Mattotti într-un interviu acordat la Cannes.

The Bears’ Famous Invasion of Sicily este cel de-al doilea lungmetraj din cariera regizorală a celebrului ilustrator, autorul posterului oficial al Festivalului de la Cannes din 2000, cunoscut pentru lucrările sale iconice publicate în reviste precum Cosmopolitan, Vogue, The New Yorker și Vanity Fair, dar și pentru romanele sale grafice multi-premiate.