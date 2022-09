VIDEO Hugh Jackman revine în rolul Wolverine din Deadpool 3. A fost anunțată data lansării peliculei

"Toți suntem extrem de triști că am ratat D23, expoziția oficială a fan-clubului Disney, dar lucrăm din greu la următorul film Deadpool, de o bună bucată de vreme.

A trebuit să-mi caut cu adevărat sufletul pentru acesta. Prima lui aparție trebuie, evident, să fie specială. Trebuie să rămânem fideli personajelor, să găsim o nouă profunzime, motivație, sens. Fiecare Deadpool trebuie să iasă în evidență. A fost o provocare incredibilă care m-a forțat să pătrund în adâncul sufletului meu. Iar eu... nu am nimic. Sunt complet gol aici. Și e însăpăimântător. Dar am avut o idee", spune Reynolds în videoclip.

Jackman se plimbă în spatele lui Reynolds, care stă pe o canapea cu fața la cameră.

"Hei, Hugh, vrei să-l mai joci pe Wolverine încă o dată?", întreabă Reynolds.

"Da, sigur, Ryan", răspunde Jackman.

Videoclipul se termină cu melodia "I Will Always Love You" a lui Whitney Houston și cu o etichetă Coming Hughn.

Data lansării celei de-a treia părți a filmului a fost stabilită pe 6 septembrie 2024.