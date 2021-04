Weekendul începe în forță: vineri pline de acțiune, în aprilie la TNT

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Sylvester Stallone, Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Jean-Claude Van Damme și Jackie Chan îți dau întâlnire în luna aprilie, numai la postul de televiziune TNT.

În fiecare vineri doza de adrenalină se ia de la TNT. Cascadorii, suspans și lupte spectaculoase sunt câteva dintre ingredientele filmelor „Matrix”, „Tango și Cash/ Tango & Cash”, „Gardă de corp/ Second in Command”, „Triplu X-2/ xXx: State of the Union” și „Medalionul/ The Medallion”.

Primul film din serie, „Matrix” (1999), regizat de Lana și Lilly Wachowski, va fi difuzat pe 2 aprilie, de la ora 21:00. Keanu Reeves este hackerul Neo, condus într-o lume subterană interzisă, unde descoperă un adevăr șocant: viața pe care o cunoaște este o minciună elaborată de o inteligență cibernetică malefică. Din distribuție fac parte Laurence Fishburne și Carrie-Ann Moss.

„Tango & Cash” al regizorului Andrei Koncealovski va fi difuzat pe 9 aprilie, de la ora 21:50. Protagoniștii sunt Sylvester Stallone și Kurt Russell. Sunt cei mai buni polițiști din Los Angeles, iar un interlop înscenează o complicitate cu ei și, astfel, ajung la închisoare. De aici, se văd nevoiți să facă tot ce le stă în putință pentru a își dovedi nevinovăția.

Jean-Claude Van Damme este „Gardă de corp” în Moldova. Angajat al ambasadei SUA, el se găsește în postura de a-l apăra pe nou alesul președinte al țării, vizat de rebelii care iau cu asalt misiunea diplomatică. Filmul regizat de Simon Fellows va fi difuzat de TNT pe 16 aprilie, de la ora 21:45.

Acțiunea din „Triplu X-2” are loc în Washington DC, unde noul agent din programul xXx este trimis pentru a opri o lovitură de stat. Ice Cube și Samuel L. Jackson fac parte din distribuția filmului regizat de Lee Tamahori, care va fi difuzat pe 23 aprilie, de la ora 20:20.

„Medalionul”, film de acțiune cu accente comice, îl are în centru pe Jackie Chan, care este detectiv în Hong Kong. În urma unui incident care implică un medalion misterios, el devine un luptător cu super-puteri. Filmul regizat de Gordon Chan va fi difuzat de TNT pe 30 aprilie, de la ora 20:15.

