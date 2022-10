Zece zile de aventură în lumea magică a filmului de animație: Începe cea de-a 17-a ediție a Festivalului Animest!

Programul ediției Animate the Love este disponibil online, pe animest.ro și în aplicația Animest (Android & iOS). Filmele vor fi disponibile online începând cu data și ora anunțate în programul de cinema și vor rămâne pe platformă până la finalul ediției.

Masaaki Yuasa, superstarul animației japoneze, vine la București

Pentru fanii animației japoneze, dar și pentru cei care s-au îndrăgostit de fenomenul Adventure Time, primele zile de festival vor fi un deliciu. Animest îl aduce pentru prima dată în România pe regizorul, scenaristul și animatorul Masaaki Yuasa, una dintre cele mai influente figuri ale animației contemporane. Spectatorii îl vor putea întâlni la toate proiecțiile filmelor din retrospectiva dedicată (Mind Game, Lu Over The Wall, Ride Your Wave, Night Is Short, Walk on Girl și Inu-Oh), dar și la masterclass-ul pe care multi-premiatul artist îl va susține duminică, pe 9 octombrie, de la ora 14:00, la Institutul Cervantes.

Animate the Love – secțiunea tematică în care iubirea este personajul principal

Animate the Love, mesajul în jurul căruia va fi construită experiența de festival la ediția cu numărul 17, e un răspuns la adversitățile la care este supusă întreaga lume, dar și o invitație la toleranță, self-love, empatie, sprijin și deschidere față de lumea exterioară. Provocarea optimistă lansată fanilor filmelor de animație se va traduce și printr-o serie de evenimente speciale, dedicate poveștilor de iubire. Compus din titluri premiate cu Oscar sau aplaudate la Premiile BAFTA, European Film Awards, Annecy și Clermont-Ferrand, clasice absolute sau producții foarte recente, maratonul de filme din secțiunea tematică, curatoriată de directorul și selecționerul Animest Mihai Mitrică, alături de jurnalistul și istoricul de film francez Alexis Hunot, va culmina cu What is Love Karaoke – o petrecere organizată la Arthub marți seară, pe 11 octombrie.

Animest – singurul festival din România care califică filme pe lista candidaților eligibili la Oscar

49 de scurtmetraje internaționale, de o diversitate nemaiîntâlnită până acum în istoria festivalului, intră la această ediție în cursa pentru Trofeul Animest, în valoare de 2500 de euro, oferit de ICR. Alte 32 de filme concurează pentru Premiul secțiunii dedicate scurtmetrajelor studențești, oferind spectatorilor șansa de a vedea câteva dintre cele mai bune filme realizate de studenții universităților de prestigiu din întreaga lume. În competiția internațională de lungmetraj, 5 dintre cele mai așteptate povești animate ale anului se pregătesc de o primă întâlnire cu publicul din România, în timp ce competiția națională va surprinde iubitorii filmelor de gen cu 14 lucrări îndrăznețe, care confirmă evoluția extraordinară pe care a cunoscut-o creativitatea locală în ultimii ani.

Ca în fiecare an, secțiunile competiționale din programul Animest vor fi analizate și jurizate de profesioniști din industria internațională, care vor decide titlurile câștigătoare ale ediției. Filmele premiate vor avea parte de o proiecție specială duminică, în ultima zi de festival. Până atunci, toate scurtmetrajele prezentate în secțiunile competiționale vor putea fi urmărite și online, prin intermediul platformei de streaming Animest.

Țara, studioul, școala și festivalul pe care le vei descoperi la Animest.17

Animest și-a făcut deja o tradiție din a facilita întâlnirea creatorilor autohtoni cu profesioniștii internaționali, dedicând la fiecare ediției un spațiu consistent evenimentelor adresate deopotrivă industriei și pasionaților de animație. Anul acesta, pe ritmuri de fado și cu parfum de vin de Porto, cinematografia animată care a cucerit peste 500 de distincții importante în ultimii 20 de ani va fi celebrată într-o secțiune dedicată. Tot din Portugalia vor veni și Universidade Lusófona, școala invitată, și reprezentații BAP Animation, studioul de producție de film invitat. Festivalul prezentat la Animest.17 vine de pe continentul african, mai precis din Maroc, și împlinește anul acesta 20 de ani de existență. Este vorba despre FICAM – Festivalul Internațional de Film de Animație Meknès, care va aduce pe marile ecrane din București o selecție specială de filme din lumea arabă și internațională premiate la FICAM: From Morocco With Love.

Alături de artiștii din Ucraina

Pentru că limbajul iubirii este unul universal, la această ediție Animest a invitat-o pe artista ucraineană Oksana Kurmaz să ilustreze posterul oficial al festivalului. Animest va oferi acces gratuit cetățenilor refugiați din Ucraina, în limita locurilor disponibile, doar în baza unui act de identitate. Totodată, vocile artiștilor din țara învecinată, aflată în plin conflict militar, vor prinde volum vineri, pe 14 octombrie, de la ora 13:30, într-un program de scurtmetraje curatoriat de Anastasiya Verlinska, directorul de program al festivalului Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival, Kyiv.

Minimest – secțiunea Animest dedicată celor mici

Diminețile de weekend sunt rezervate distracției în familie la Animest. Secțiunea Minimest, prezentată în 2022 în parteneriat cu Groupama, prezintă o colecție impresionantă de filme pentru copiii de toate vârstele, dar și un program complex de ateliere intensive de creație, susținute de profesioniști de top. Premiul Minimest va fi acordat și la această ediție celui mai bun scurtmetraj animat din competiția dedicată, în urma voturilor acordate de un juriu format exclusiv din copii, selectați în ultimele săptămâni în parteneriat cu Radio Itsy Bitsy.

Experiențe cinematografice intense, încă din primul weekend de festival

Pasionații de tehnologie vor avea parte de experiențe media inedite la Refugiu Urban, încă din primele zile de Animest. Aici vor putea explora universul realității virtuale, urmărind cele mai noi filme de animație VR, înscrise în secțiunea competițională și prezentate în premieră în România. Tot în primul weekend de festival, artistul și curatorul olandez Michael Helmerhorst se întoarce la Animest cu cea mai îndrăzneață selecție de bizarerii animate. Trippy Animation Night Vol. 9 promite o noapte albă cu filme scandaloase și electrizante - sâmbătă, pe 8 octombrie, de la miezul nopții, la Cinemateca Eforie.

Cine-concert: Animated Fairy Tales by Lotte Reiniger, în premieră absolută

Sâmbătă, pe 15 octombrie, Animest revizitează animațiile originale ale faimoasei Lotte Reiniger, inventatoarea animației de siluete, într-un cine-concert de senzație, creat special pentru acest eveniment, pe muzica originală semnată de Balkan Taksim.

