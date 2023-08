Filme din peste 10 țări, în competiția Bucharest International Dance Film Festival #9

Juriul care va acorda premiile este format din Flor Firvida Martin (coregrafă, Argentina), Heike Selzer (regizoare, Germania) și Ana Macara (co-directoare artistică a Festivalului Internațional de Dans – Quinzena de Dança de Almada, Portugalia).

Scurtmetrajele sunt împărțite în patru calupuri – Hidden Senses / Inner Voices / Critical Gestures / Blurred Moves - și vor putea fi urmărite la Grădina cu Filme – Cinema & More și la Cinema Elvire Popesco. Filmele celebrează puterea ritmului prin dans și simțuri ascunse, dezvăluie colective îndrăznețe care luptă să se desprindă de normele unor societăți injuste, chestionează contexte și reguli care se învârt în jurul unor subiecte precum capitalismul, asuprirea drepturilor omului sau distrugerea ego-ului și propun manifestări puternice care reflectă speranțe și anxietăți ascunse. În selecție se numără titluri precum And Me, I'm Dancing Too (r: Mohammad Valizadegan, CZ), Warsha (r: Dania Bdeir, FR/LB), Boléro (r: Nans Laborde-Jourdàa, FR) sau I Remember It Rained (r: Connor Simpson, US).

În afara competiției, la BIDFF #9 se vor proiecta și scurte animații de dans, prezentate în parteneriat cu Festivalul Internațional de Film de Animație Animest, pe 10 septembrie, de la ora 16:30, la Cinema Elvire Popescu.

S-au pus în vânzare biletele și pentru secțiunea BIDFF VR – care aduce cinci experiențe imersive la galeria /SAC @ Malmaison, sprijinită ca în fiecare an de Conceptual Lab by Theo Nissim. Acestea propun navigarea printr-un spațiu dinamic, interactiv, în care conexiunile și intersecțiile modelează narativul uman prin intermediul tehnologiei. În program sunt filme VR premiate la Cannes, Sundance sau Veneția, o parte dintre ele fiind potrivite și pentru copii.

Câștigător al New Voices Prize în secțiunea Un Certain Regard la Cannes în 2023, Omen (Belgia / Congo), lungmetrajul de debut al rapper-ului și regizorului Baloji, va fi proiectat în deschiderea BIDFF #9, pe 7 septembrie la Cinema Elvire Popesco. O poveste amețitoare și extrem de puternică despre patru tineri acuzați că ar fi vrăjitori în Africa modernă, filmul se vede în premieră la festival. Spectatorii sunt așteptați și la alte lungmetraje: Smoke Sauna Sisterhood (r: Anna Hints, Estonia, 2022), Kite Zo A (Leave the Bones) (r. Kaveh Nabatian, Canada/Haiti, 2022) și Theater Camp (r. Molly Gordon, Nick Lieberman, SUA, 2023).

În program sunt incluse și filme care redau spectacole de dans contemporan inovatoare: Silver Veiled (de Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi) și Political Mother: The Final Cut (de Hofesh Shechter).

Invitatele festivalului sunt artistele Sarah Vanhee, Flor Firvida Martin, Heike Salzer și Ioana Vreme Moser care vor susține masterclass-uri și performance-uri la București, dar portughezii Luis Malaquias & Bruno Duarte care aduc spectacolul Amebas Traidoras și vor susține și un atelier de film de dans.

Gazdele și partenerii BIDFF #9 sunt Cinema Elvire Popesco, Grădina cu Filme - Cinema & More, Centrul Național al Dansului București, /SAC @ MALMAISON, LINOTIP - Centru Independent Coregrafic și Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice "Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen".