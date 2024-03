Filmul cu și despre Gen Z, VIS. VIAȚĂ,  în avanpremieră la ONE WORLD ROMANIA

Este primul film documentar despre Gen Z produs în România, în care trei adolescenți sunt urmăriți de camera de filmat timp de 4 ani. Rezultatul este un film direct, puternic, cu multă muzică și adolescenți sinceri.

În timp ce își fac planuri să plece din România după ce termină liceul, Una - o actriță, Habet - un trapper și Ștefania - o activistă de mediu, se găsesc prinși între drame și dileme legate de viitor. Cum le va afecta planurile tot ce se întâmplă în jurul lor? Cine va reuși?

“Am ales să lucrăm cu trei adolescenți foarte diferiți, din medii sociale diferite, aflați la vârsta primelor decizii importante. I-am urmărit pe măsură ce se descopereau treptat, împărtășind această senzație de posibilități (in)finite caracteristice vârstei lor. Am filmat practic pe tot parcursul adolescenței lor, traversând o pandemie și adaptându-ne multelor schimbări din viața lor”, spune regizoarea Ruxandra Gubernat.

Documentarul este rezultatul unui proces de lucru de 5 ani, iar caracterul observațional a transformat povestea într-una foarte personală. Abordarea vizuală a filmului este una aproape de protagoniști, cu filmări din mână, care să se poată adapta ritmului în care viețile lor se desfășoară, combinate cu filmări cu telefonul, realizate chiar de protagoniști, în stilul Insta story/TikTok.

“Un observațional nu e niciodată simplu, dar provocarea a fost cu atât mai mare, în contextul ăsta nesigur. Unul dintre lucrurile de care sunt cel mai mândră este că am reușit să țin copiii aproape de proiect pe o perioadă atât de lungă și să-i implic activ în producția VIS.VIAȚĂ. Una, Habet, Ștefania, documentarul ăsta există datorită vouă!”, continuă Ruxandra Gubernat.

VIS.VIAȚĂ (Imaginary Youth) urmărește îndeaproape realitățile adolescenței. Subiectele filmului includ presiunea socială de a reuși, așteptările proprii și temerile de eșec, de la dorința de a emigra, la sănătatea mintală/anxietatea cu care se confruntă adolescenții, la probleme de familie, consum de droguri sau impactul și consecințele Covidului asupra tinerilor.

“Proiecțiile din cadrul OWR sunt doar o avanpremieră a filmului, deoarece ne dorim să aducem cât mai mulți adolescenți în sala de cinema, și pregătim premiera oficială a filmului pentru a doua jumătate a acestui an. Vrem să organizăm cât mai multe discuții după proiecțiile filmului despre cum vede generația Z viața în România, să vorbim deschis despre migrație și asumarea unor decizii importante”, spune producătoarea filmului, Monica Lăzurean-Gorgan.

Filmul este regizat de Ruxandra Gubernat, filmat de Andrei Dudea, produs de Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin.

RUXANDRA GUBERNAT – REGIZOR ȘI SCENARIST

Regizoare de film documentar și cercetătoare. Vis.Viață (Imaginary Youth) este debutul regizoral al Ruxandrei, care a mai co-regizat Portavoce (2018), un documentar de mediu metraj tip colaj despre valurile de proteste din România ultimilor cincisprezece ani, nominalizat la cel mai bun documentar românesc la Astra Film Festival 2018 și proiectat în mai multe festivaluri naționale și internaționale. Experimentează cu diferite sub-genuri de documentar și, în prezent, regizează și co-produce documentarul de animație Childless (în dezvoltare) și documentarul observațional Love and Porn (în dezvoltare). În paralel, pregătește performance-ul Not this baby in my belly, despre experiența traumatică a pierderii de sarcină, urmată de o naștere în perioada pandemiei. Din 2019, este mentor în programul de media literacy Focus, un proiect de împuternicire prin artă cinematografică, dedicat copiilor din comunități cu acces limitat la cultură. În 2023, a co-fondat Asociația Patrupetrei, unde lucrează pe proiecte care explorează marginalizarea și sub-reprezentarea, drepturile femeilor, sau reprezentarea și participarea civică a tinerilor.

