Finalizarea proiectului „The Hills of Change” – o simfonie transculturală – Norvegia și România

Acest proiect, organizat de Asociația Industrii Creative (România) în parteneriat cu DAC Music Performance (Norvegia), a redefinit conceptul de cooperare artistică internațională, printr-o abordare interdisciplinară ce a reunit muzica și arta vizuală.

Premiera internațională a simfoniei de cameră The Hills of Change a avut loc pe 8 februarie 2025, la Nynorskens hus din Oslo, urmată de premiera românească pe 20 februarie 2025, la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Cele două concerte au reunit împreună peste 700 de spectatori, oferind o experiență artistică unică prin îmbinarea muzicii și artei vizuale.

La evenimentele din Norvegia și România au fost invitați de seamă din mediul diplomatic, cultural, academic, media și de business, consolidând legătura artistică dintre cele două țări.

Lucrarea, compusă în șapte părți distincte inspirate din colinele emblematice ale orașelor Iași și Oslo, a fost semnată de Tirill Mohn, Martin Romberg, Kristin Bolstad (Norvegia), alături de Sabina Ulubeanu, Paul Pintilie, Alexei Țurcan și Alexandru Murariu (România).

După succesul de la Oslo, publicul din Iași a fost captivat de o experiență artistică imersivă, în care muzica și arta vizuală s-au împletit armonios prin proiecțiile inspirate din picturile artiștilor Felix Aftene și Valeria Duca. Emoția momentului a fost amplificată de reacțiile entuziaste ale spectatorilor, care au răspuns cu aplauze prelungite, reflectând impactul puternic al concertului. Sub bagheta dirijorului Kristoffer Wøien (NO) și avându-l ca maestru de concert pe Daniel Lazar (NO), ansamblul format din 26 de instrumentiști români a oferit o interpretare de excepție, captivând audiența printr-o execuțieplină de expresivitate.

Cei cinci compozitori prezenți la eveniment - Paul Pintilie (RO), Alexei Țurcan (RO), Alexandru Murariu (RO), Sabina Ulubeanu (RO) și Tirill Mohn (NO) - au fost întâmpinați cu căldură de către public, fiind recunoscuți pentru contribuția lor artistică, iar entuziasmul general a transformat seara într-o celebrare a artei și colaborării culturale.

Pe 21 februarie 2025, la Palatul Braunstein din Iași, a avut loc conferința de închidere a proiectului, unde au fost prezentate rezultatele și impactul acestui schimb cultural. La eveniment au fost prezenți artiști, jurnaliști și reprezentanți ai instituțiilor culturale, iar discuțiile au evidențiat valoarea adăugată a acestei inițiative bilaterale.

Inițiativa bilaterală nu s-a limitat doar la concerte, ci a inclus și schimburi culturale semnificative, întreaga simfonie fiind realizată după călătoriile de inspirație ale compozitorilor la Iași și Oslo. Echipa proiectului a participat la seminarii și prelegeri cu experți din Norvegia, printre care Andreas Sønning (Academia Norvegiană de Muzică), Knut Skansen (CEO Filarmonica din Oslo), Thormod Rønning Kvam (Aulaseriene), și Johan Jørgensen(Biblioteca Academiei Norvegiene de Muzică).

The Hills of Change a demonstrat că muzica și arta vizuală pot uni culturi diferite printr-o abordare interdisciplinară. Inițiativa, desfășurată pe parcursul a patru luni în Oslo și Iași, a reunit 43 de artiști din ambele țări și a atras peste 700 de spectatori la evenimentele organizate în cele două orașe. Această vizibilitate internațională a consolidat rolul proiectului ca un model de colaborare artistică durabilă.

The Hills of Change – o simfonie transculturală este un proiect de coproducție româno-norvegiană realizată de ASOCIAȚIA INDUSTRII CREATIVE (România) în parteneriat cu DAC MUSIC PERFORMANCE (Norvegia). Inspirat de relieful orașelor Iași – România și Oslo – Norvegia, inițiativa bilaterală redefinește conceptul de colaborare artistică internațională, printr-o abordare interdisciplinară între pictură și muzică. Această simfonie de cameră reprezintă un efort colaborativ între trei compozitori norvegieni și patru compozitori români, fiecare contribuind cu o parte componistică pentru a crea o lucrare în șapte părți.



Valoarea totală a inițiativei bilaterale este de 621.972,92 lei (124.984,51 Euro), iar valoarea finanțării nerambursabile este de 621.972,92 lei (124.984,51 Euro). Perioada de implementare a inițiativei bilaterale este de 4 luni, în orașele Iași (România) și Oslo (Norvegia).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹



Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei la o Europă verde, competitivă și incluzivă. Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Țările Baltice. Cele trei țări donatoare cooperează strâns cu UE prin intermediul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, donatorii au furnizat 3,3 miliarde EUR prin scheme consecutive de granturi. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE și Norvegiene se ridică la 2,8 miliarde EUR.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro