Ion Sterian, la Baku: Transgaz a avut o implicare totală şi esenţială în operaţionalizarea Coridorului Sudic de Gaze   

Reprezentanți ai 24 de guverne partenere și ai 52 de instituții și companii s-au alăturat pentru acest eveniment, iar reuniunea a evidențiat angajamentul ferm al Uniunii Europene și al Republicii Azerbaidjan față de parteneriatul lor strategic în domeniul energiei, care acoperă aprovizionarea cu gaze naturale la prețuri accesibile, stabile și sigure, promovarea energiei regenerabile, eficiența energetică, producția de hidrogen, reducerea emisiilor de metan și protecția mediului. Coridorul Sudic are rolul de a înlocui volumele de gaze naturale rusești.

România are o colaborare excelentă cu Azerbaidjan, are de mulţi ani un Parteneriat Strategic cu această ţară, în condiţiile în care am fost tot timpul un partener de încredere, onest, serios şi pragmatic, a declarat Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz, care s-a aflat la Baku, cu această ocazia. Potrivit acestuia, Azerbaidjan va livra gaze României, dacă aceasta va avea nevoie.

Referitor la Coridorul Sudic de Gaze, Ion Sterian ne-a declarat: “România sprijină extinderea Coridorului Sudic de gaze către Balcani. Noi am avut o implicare totală și esențială în operaţionalizarea acestui obiectiv, prin transformarea de către Trangaz a Coridorului Trans-Balcanic şi a Conductei Transi 2 pe reverse flow care are o capacitate 14 miliarde de metri cubi prin care se transportă gazele către Europa Centrală, de Est, Ucraina, Moldova, cantităţile necesare de gaze pentru România până vor fi exploatate gazele din Marea Neagră, când vor intra în funcţiune multe capacități de producere a energiei electrice pe gaze. Avem un program de racordare a localităților la gaze și se simte deja creșterea consumului. Anul acesta se vor pune în funcţiune foarte multe distribuții şi vom avea un consum de gaze mai mare decât cel din anul gazier precedent. La 1 aprilie am început înmagazinarea, pregătim volumele necesare de gaze, pentru ca iarna care vine să nu ne prindă nepregătiţi, să avem toate stocurile pline şi să trecem cu bine peste perioada friguroasă”.

Agendă plină de întâlniri

La Baku, Ion Sterian a avut întâlniri cu ministrul azer al economiei Mikayil Jabbarov. De asemenea, a participat la întâlnirea ministrului Sebastian Burduja cu ministrul azer al energiei Parviz Shahbazov, cu oficialii companiei SOCAR şi Romgaz. De asemenea, Ion Sterian a mai avut o întâlnire cu oficialii companiei germane Uniper care doresc să facă investiţii pe partea de biometan, care va fi injectat în conductele de transport gaze. O altă întâlnire a fost cu reprezentanţii BERD şi ministrul Burduja privind programele de asistenţă financiară pentru companiile din România în domeniul infrastructurii energetice.

Ion Sterian s-a mai întâlnit cu omologii săi de la BOTAS Turcia, FGSZ din Ungaria, Bulgartransgaz din Bulgaria, dar şi cu ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu.

Azerbaidjan anunță că poate să majoreze extracţia de gaze naturale dacă UE o cere

Azerbaidjan este pregătită să majoreze extracţia de gaze naturale dacă va creşte cererea din partea Uniunii Europene, a declarat, vineri, preşedintele azer, Ilham Aliev, la o reuniune ministerială, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. “Trebuie să ne asigurăm că vom avea cerere din Europa pentru gazul nostru, adică trebuie să fim siguri că pe piaţa europeană există această nevoie în următorii ani”, a spus oficialul azer. Acesta a adăugat că “dacă nu se oferă această garanţie, nici investitorii, nici ţările terţe nu vor investi capital în ea, se va genera un deficit de gaze naturale (în Europa)”. Aliev s-a arătat optimist în legătură cu posibilitatea extinderii listei cu ţările către care Azerbaidjan exportă gaze, ce în prezent include 12 state, dintre care opt sunt din state membre ale UE.

