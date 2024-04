Jurnalul.ro › Cultură › Premieră în România: concert pentru DJ și orchestră de cameră, semnat de Gabriel Prokofiev Premieră în România: concert pentru DJ și orchestră de cameră, semnat de Gabriel Prokofiev

Miercuri, 10 aprilie 2024 (19.00), pentru prima oară în România, ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO va interpreta la Sala Radio lucrarea lui GABRIEL PROKOFIEV - Concerto no. 1 for turntables and chamber orchestra (Concertul nr. 1 pentru platane și orchestră de cameră), o combinație sonoră cu totul inedită pe scenele din țara noastră, între mixajul de DJ și muzica de cameră.