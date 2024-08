Green Hours: 30 de ani

S-a întîmplat și se întîmpla la Green Hours jazz-café, unul dintre cele mai cunoscute cluburi de jazz bucureștene, înființat în 1994 și situat în plin centrul capitalei, în vecinătatea mai mult decît selectă a Grupului pentru Dialog Social, a Revistei 22 și a primei librării Humanitas – între timp desființată – Librăria din Fundul Curții.

Păstrîndu-și, totuși, mai degrabă un regim underground – Green Hours organizează regulat seri de jazz și teatru – și ocazional seri de blues, muzică alternativă, sau alte evenimente de sorginte artistică și culturală.

… S-a întîmplat această descriere, compusă acum cîțiva ani de Voicu Rădescu, fondatorul Green Hours și - au spus-o alții primii - părintele teatrului independent din România.

„Începuturile Teatrului LUNI au fost aceleaşi ca şi începuturile clubului de jazz Green Hours: întîmplătoare. Pentru barul pe care l-am deschis în anul 1994, aici, pe Calea Victoriei 120, nu gîndisem pentru început decît că îmi doream să fie un bar un pic „altfel”, inclusiv prin anumite intervenţii artistice muzicale, pe care, la momentul acela le previzionam ca fiind cîte o seară de ghitară clasică, cîte o seară de jazz – poate chiar easy-jazz, în sensul că nu mă gîndeam la o trupă, ci mai degrabă la un solo de pianină sau un duo sau ceva de genul acesta.

Pe parcurs s-a transformat, întîmplător, într-un club de jazz, în special datorită „năvalei” artiştilor de jazz. Şi, după nici doi ani de zile, începuseră deja tineri artişti să propună (şi eu acceptasem, bineînţeles) nişte scheciuri actoriceşti, ca intermezzo-uri în pauzele sesiunilor de jazz. Acestea au dus la creşterea bucuriei reciproce – a mea, a artiştilor şi a publicului – spre ideea (şi) de teatru.”



Pe 1 septembrie a.c., vom celebra cei 30 de ani de Green Hours cu un recital de pian, susținut de artista cehă a momentului, Nikol Bóková, eveniment organizat în parteneriat cu Centrul Ceh București.

De asemenea, începînd din 20 august și pînă pe 15 septembrie, la Green Hours vor avea loc evenimente de jazz și nu numai, cu trupe din Polonia, Germania și, desigur, România (Piotr Budniak Essential Group, KRiSPER, Răzvan Cipcă Trio, Sorin Zlat Trio, Mircea Tiberian, FiRMA).

Vă invităm să urmăriți programul nostru pe site-ul greenhours.ro și să ne fiți alături în această celebrare, dedicată lui Voicu Rădescu, marele absent, de care ne este foarte dor.

1 septembrie, recital Nikol Bóková

Cu ocazia aniversării a 30 de ani de existență, Green Hours se bucură să o invite pe scenă pe pianista cehă a momentului: Nikol Bóková!

După succesul celor 2 concerte susținute anul trecut, la ediția a 3-a festivalului Jazzunique, în formulă de trio și solo, Nikol revine în Green, cu noi compoziții și cu aceeași pasiune dezarmantă în a îmblînzi pianul.

„O pianistă care poartă multe pălării”, cum este descrisă într-un material realizat de Radio Prague Internațional, Nikol a conștientizat încă din copilărie că muzica îi trece prin trup și suflet.

Combinația de a fi intim, sensibil, fragil și, în același timp, puternic și deschis, este ceea ce determină dorința lui Nikol de a cînta.

(...) Wow, eu n-am să văd Teatrul LUNI peste 20 de ani, este o probabilitate foarte mare (râde), dar există alte generaţii (cum sînt artiştii tineri şi colaboratoarea mea Rozana) care or să-l vadă şi or să-l construiască în continuare. Pentru că teatrul va exista, cred, cît timp va exista omenire nerobotizată sută la sută. A existat teatru, sub o formă sau alta, inclusiv în anumite lagăre de concentrare, în ghetto-uri. Oamenii şi-au dorit au reuşit să joace chiar şi în cele mai crunte condiţii de existenţă ale omenirii. Nu mă îndoiesc că această formă de exprimare a omului va subzista atît timp cît există omul. La fel ca muzica.”

(Life.ro, noiembrie 2017, interviu cu Voicu Rădescu, realizat de Stela Nadoleanu, cu ocazia împlinirii a două decenii de Teatrul LUNI de la Green Hours)

Ne dorim să reluăm în curînd activitatea Teatrului LUNI, iar Green Hours să meargă mai departe, ca (d)intotdeauna, în spirit liber și cu inimile sus.

