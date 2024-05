ICR invită copiii din țară și străinătate la evenimente educative dedicate Zilei Internaționale a Copilului

Între 31 mai și 2 iunie, grădina Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru 38 va fi gazda unor ateliere de desen, pictură și modelaj pentru copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, susținute de absolvenți ai Universității Naționale de Arte (UNArte) din București, reunite sub titlul „Cele cinci simțuri din grădină”. Evenimentele sunt organizate de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Salvați Copiii România, și fac parte din programul european „Rendez-vous aux jardinsˮ, organizat de Ministerul Culturii din Franța în peste 20 de țări europene.

Pe 1 și 2 iunie, Institutul Cultural Român invită publicul la Standul Editurii ICR de la Bookfest (standul B08, Pavilionul B2, Romexpo). Sâmbătă, de la ora 16.00, va avea loc lectura de poezie a tinerilor autori din grupul de scriere creativă „Liternauții”, coordonat de Ioana Nicolaie. Participă Gabriel Cărtărescu, Vlad Iordache-Grigore, Delia Calancia, Viviana Pantazică, Darius Munteanu, Matei Someșan, Horia Petrean, Teodora Leon și Dragoș Stoica. Duminică, de la ora 13.00, va avea loc o dezbatere cu tema ”Literatura pentru copii și provocările ei astăzi”, moderată de Nona Rapotan, la care participă Luminița Corneanu, Cosmin Perța și Florina Pîrjol.

ICR Beijing prezintă pe 1 iunie 2024, ora 19.00, la cinema Lumiere Pavilions, o proiecție specială a filmului „Guvernul Copiilor 2ˮ (regia Ioana Mischie, 2024). Filmul Ioanei Mischie combină amuzamentul cu mesaje profunde și educative și oferă o ocazie unică pentru tinerii din China de a explora gândurile, visele și aspirațiile copiilor români, facilitând astfel o mai bună înțelegere și apreciere a similitudinilor și diversității culturale dintre popoare.

ICR Bruxelles, în colaborare cu Biblioteca publică flamandă din Jette/Openbare Bibliotheek Jette, sărbătorește Ziua Internațională a Copilului (1 iunie) și Ziua Internațională a Mediului (5 iunie), prin organizarea proiectului „Bucurii pentru copii: lansare de carte și workshop de bandă desenatăˮ. Proiectul cuprinde două evenimente educative, cu activități culturale ludice, dedicate copiilor și adolescenților din Bruxelles. Aceștia vor avea ocazia să învețe să protejeze mediul înconjurător, respectiv să cunoască mai bine tradițiile și istoria României. Astfel, pe 1 iunie 2024, ora 14.30, va avea loc lansarea cărții „Stejărel prinde rădăciniˮ și spectacolul de teatru cu același nume, urmate de o discuție cu autoarea Anamaria Olaru și de o activitate de bricolaj. Pe 15 iunie 2024, ora 12.30, se va desfășura workshop-ul de bandă desenată pentru copii și adolescenți „Discover Romania through Comic Stripsˮ, susținut de Mihai Ionuț Grăjdeanu.

ICR Stockholm invită copiii și familiile din comunitatea de români din Suedia pe 1 iunie 2024, ora 11.00, la sediul reprezentanței, la un atelier de pictură, organizat de Cristina Ștef, profesor de desen la școala internațională Futuraskolan Rådan din municipalitatea Sollentuna din Suedia. La eveniment, copiii vor putea recita poezii sau participa la concursuri de ghicitori.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia organizează, în colaborare cu Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, pe 1 iunie 2024, în intervalul orar 10.00-12.00, în spaţiul Piccola Galleria, în cadrul expoziţiei „Human Nature” a artistelor Cristina Cioplea şi Gila Frost Miller, un atelier pentru copii, coordonat de cele două artiste. Copiii vor realiza lucrări de artă vizuală în colaborare cu cele două artiste şi vor descoperi tehnici specifice pentru grafică şi gravură.

ICR Madrid organizează pe 4 iunie 2024, în cadrul Târgului de Carte de la Madrid, un atelier de benzi desenate dedicat celor mici, susținut de ilustratorul Octav Ungureanu. Copiii cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani, de la licee bilingve din capitala Spaniei, vor pătrunde „În lumea benzilor desenate cu Octav Ungureanuˮ, unde vor învăța cum se face o bandă desenată și care este procesul prin care o idee este transformată într-un comic strip, album de benzi desenate sau roman grafic.

ICR Londra organizează, alături de Ambasada României la Londra şi Ambasada României în Irlanda, în perioada 25 mai – 1 iunie 2024, turneul Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași cu spectacolul „Stația clovnilorˮ ȋn patru orașe din Marea Britanie și în Irlanda: la sediul ICR Londra și la London Performance Space Willesden Green Library, la Galeria „Centrala”- Birmingham, la sediul Consulatului General al României - Manchester, precum și la Sala Draiocht - Blanchardstown Centre - Dublin. „Stația clovnilorˮ, în regia Anei Crăciun Lambru, este un spectacol captivant, o creaţie de echipă realizată în formulă nonverbală pentru toate categoriile de vârstă.

ICR Viena a organizat pe 29 mai 2024, ora 17.00, la Teatrul Akzent, concertul „Music is all we need. Copiii cântă pentru copii”, susținut de Corul de copii și tineret „Maestraˮ din București, sub bagheta dirijoarei Elena Radu. Din program au făcut parte și patru momente artistice susținute de Alexandru Stana (pian), Andreea Stana (chitară), Ingrid Kurt (nai) și Andra Mihalcea (dans contemporan). Proiectul a fost finanțat din fondurile Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României, fiind organizat în parteneriat cu Opera Națională București, Ambasada României în Republica Austria și Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, cu susținerea Camerei de Muncă AK Wien.

