ICR New York invită publicul american la o seară de jazz boem, alături de Tatiana Eva-Marie & Avalon Jazz Band

Concertul este ultimul eveniment din cadrul seriei „FEMININ, FEMINITATE, FEMINISM” a ICR New York, care celebrează, de-a lungul lunii martie, diferite ipostaze ale creativității și istoriei feminine, va aduce pe scena ICR New York din inima vieții new yorkeze ritmurile inconfundabile ale jazzului parizian și influențele vibrante ale muzicii rome.

Numită „o privighetoare a jazzului” de către The New York Times și „o vedetă în ascensiune a jazzului” de către Vanity Fair, Tatiana Eva-Marie reinterpretează muzica marelui Django Reinhardt, împletind spectaculos tradițiile boemei franceze a anilor 1930 și tradiții românești, în special muzica lăutărească. Alături de Tatiana Eva-Marie vor urca pe scenă trei instrumentiști de excepție, care formează Avalon Jazz Band: Davide Laura (vioară), Max O’Rourke (chitară) și Julian Smith (contrabas).

Tatiana Eva-Marie s-a născut într-o familie de muzicieni și și-a început călătoria artistică la vârsta de 15 ani, când s-a stabilit la Paris pentru a-și urma pasiunea pentru jazzul de inspirație romă. Stabilită în prezent la New York, artista a devenit o prezență constantă pe scenele internaționale, cântând la festivaluri de prestigiu precum New Orleans Jazz Festival, Jazz Aspen SnowMass, SummerStage NY, Midsummer Night Swing, dar și la Jazz at Lincoln Center și în cadrul premierelor unor producții cinematografice hollywoodiene. Prin proiectul Djangology, Tatiana Eva-Marie creează o punte muzicală între tradiția jazzului manouche și influențele contemporane, oferind publicului o experiență sonoră unică, plină de emoție, virtuozitate și nostalgie.

Pe lângă concertul Tatianei Eva-Marie, programul „FEMININ, FEMINITATE, FEMINISM”, creat și derulat de către ICR New York de-a lungul lunii martie, este compus din: expoziția internațională de grup de artă contemporană „Duae Lingua”; evenimentul-portret dedicat scriitoarei și activistei româno-africane Nina Smart și avanpremiera unor scene din opera inspirată de memoriile acesteia; și conferința/dezbaterea „Femeile și extremismul”, cu participarea Ancăi Axinia, cercetător la Muzeul Holocaustului din Washington.