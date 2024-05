Începe Festivalul Filmului European 2024

Festivalul va continua apoi la Cinema Elvire Popesco și Cinema Union (10-15 mai) și la Cinemateca Eforie (11-12 mai) în București, dar și la Botoșani (Cinema Unirea), între 10-12 mai, la Târgu Mureș (Muzeul Județean Mureș – Secția de Istorie (Cetate), Sala Multimedia), între 16-18 mai, la Sibiu (Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia și Forumul Democrat al Germanilor - Sala Oglinzilor), între 17-19 mai, la Chitila (Parcul Valea Mangului), între 17-19 mai, la Curtea de Argeș (La Conac), între 18-19 mai, la Brașov (Centrul Cultural Reduta), între 24-26 mai și se va încheia la Chișinău (Cinema Odeon), între 6- 8 iunie.

„La 35 de ani după 1989, amintirile momentelor de atunci tind să devină istorie. Am convingerea că unul dintre rolurile esențiale ale filmului este acela de a păstra memoria, de a urmări, prin obiectivul camerei, puterea transformativă a evenimentelor definitorii, cele care marchează crucial vremurile. Suntem la distanță de o întreagă generație și le suntem datori celor ce vin după noi să păstrăm această istorie, nu doar în arhive și manuale, ci și în discursul cultural.

Cred că suntem norocoși că parteneriatul prețios pe care îl avem cu institutele culturale și ambasadele europene ne oferă prilejul să ducem acest discurs cinematografic, în afară de sălile bucureștene, în alte șase orașe din România care și-au manifestat dorința de a găzdui Festivalul nostru: Brașov, Botoșani, Chitila, Curtea de Argeș, Sibiu și Târgu Mureș. Nu în ultimul rând, vom fi prezenți la Chișinău, ca semn de sprijin și recunoaștere a parcursului european al Republicii Moldova.

De altfel, este un obiectiv pe care îl voi urmări permanent în calitate de președinte EUNIC – global (rețeaua globală a institutelor și centrelor culturale din Europa) în mandatul pe care îl voi prelua începând de luna viitoare.”, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, în cadrul conferinței de presă de azi de la sediul ICR.

La conferința de presă dedicată lansării noii ediții FFE au mai participat: Cătălin Olaru (directorul artistic al 28.FFE), Laura Napolitano (Vicepreședinta EUNIC România / Directoarea Institutului Italian de Cultură) și Mihai Sofronea (regizor, ambasadorul onorific al acestei ediții FFE).

Ediția cu numărul 28 a FFE propune un program generos și variat, cu 39 de lungmetraje de ficțiune, documentare și de animație și 2 calupuri de scurtmetraje britanice și croate. Dintre acestea, 34 de filme sunt prezentate în premieră națională.

„În ultimii 3 ani de FFE, creșterea a fost constantă: mai multe titluri selectate, mai multe filme premiate la festivalurile internaționale care contează, un număr mai mare de spectatori. După doi ani în care festivalul a oferit o panoramă a vârfurilor cinematografiei europene actuale, abordăm acum și o latură mai apăsat experimentală. „Întâlnire la Minsk” e filmat în plan-secvență cu un iPhone și recreează prima întâlnire a regizorului cu partenera lui. Dacă vrem să aflăm de ce a fost cadorisit în Cahiers du cinéma cu sintagma laudativă „psihopatul din Minsk”, avem o șansă în data de 11 mai la Cinemateca Eforie. Tot acolo, proiectăm două filme ca o motocicletă cu ataș: „Viver mal” și „Mal viver” ale lui João Canijo, acesta din urmă laureat cu Ursul de Argint la Berlin. Deși n-au nevoie să se sprijine unul pe celălalt pentru a sta în picioare, tabloul capătă contur doar dacă le privim în tandem, ceea ce nu înseamnă că peisajul devine complet. Un ultim exemplu, „Acțiune directă”, un documentar observațional cu o durată de peste 3 ore și jumătate, care n-a trecut neobservat anul acesta la Berlinale, unde a câștigat marele premiu al secțiunii Encounters.”, a declarat Cătălin Olaru, directorul artistic al FFE

Proiecțiile de filme vor fi completate de dezbateri, sesiuni de Q&As cu echipele filmelor și întâlniri cu invitații speciali. Printre aceștia se află regizorul bielorus Nikita Lavretski, una dintre vocile sonore ale noului cinema din estul Europei, numit de Cahiers du Cinema drept cel mai interesant gagman al scenei invizibile din Belarus. Filmul lui, Întâlnire la Minsk / A Date in Minsk, recompensat anul trecut cu premiul pentru cel mai bun film la Doc Lisboa, va fi proiectat sâmbătă, 11 mai, de la ora 16:00, la Cinemateca Eforie.

Și regizorii documentarului Mâine ma duc / Tomorrow I Leave, Maria Lisa Pichler, Lukas Schöffel, împreună cu protagonista acestuia, Maria Gliga, vor veni la București la premiera filmului lor, organizată cu sprijinul Forumului Cultural Austriac și la întâlnirea cu publicul cinefil, pe 13 mai, ora 20:00 la Cinema Union. Filmul, co-producție Austria-România, este un documentar despre sacrificiile pe care le face Maria pentru a trăi o viață bună.

În București, Festivalul se încheie pe 15 mai, cu Ziua Cinefemina. Aducem la lumină eforturile, talentul și creativitatea cineastelor, dedicând o zi exclusiv filmelor regizate de femei. Proiecțiile vor fi precedate de o dezbatere reunind profesioniste din lumea filmului și experte din domenii conexe.

Continuăm tradiția de a avea un ambasador al Festivalului: un regizor român care ne propune o cheie proprie de descifrare a Europei, prin intermediul cinematografiei. Anul acesta, ambasadorul este regizorul Mihai Sofronea, al cărui cel mai recent film, Căutătorul de vânt, a fost premiat în 2022 cu Premiul Fipresci la Festivalul de film de la Sofia.

„Spot-ul ediției din 2024 este o pastilă antiamnezie. Să nu uităm unde eram acum 35 de ani, după Revoluție. Datorită nouă, tuturor, s-au schimbat enorm de multe lucruri în România. Ni se pare că nu, dar realitatea este alta”, a declarat Mihai Sofronea, regizorul spotului ediției 28.FFE.

În București, biletele pentru filmele proiectate la Cinema Union, Cinemateca Eforie și Cinema Elvire Popesco pot fi achiziționate de la casele de bilete ale acestora sau online, de pe platforma Eventbook, iar pentru Sala Luceafărul, de la casa de bilete și online, de pe www.bilet.ro. În celelalte orașe, accesul la proiecții este gratuit.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene.

Parteneri în organizarea edițiilor locale: Institutul Francez din România, Ambasada Franței în România și Arhiva Națională de Filme – Cinemateca Română (București), Primăria Municipiului Botoșani, Teatrul Mihai Eminescu și Cinema Unirea (Botoșani), Primăria Orașului Chitila (Chitila), Consiliul Județean Brașov și Centrul Cultural Reduta (Brașov), Asociația Fresh Community (Curtea de Argeș), Consiliul Județean Sibiu, Filarmonica de Stat din Sibiu și Forumul Democrat al Germanilor din România (Sibiu), Consiliul Județean Mureș și Muzeul Județean Mureș – Secția de Istorie (Târgu Mureș).

PROGRAM: București, 9-15 mai



JOI 9 mai – Gala Festivalului Filmului European

Sala Luceafărul

19:00 Lecțiile Blagăi / Blaga’s Lessons – r: Stephan Komandarev / Bulgaria, Germania / 2023, 114’

VINERI 10 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Clasa muncitoare ajunge în iad / Working class goes to hell / Radnička klasa ide u pakao – r: Mladen Đorđević / Serbia, Grecia, Bulgaria, Muntenegru, Croația, România / 2023, 127’

20:30 Oamenii-sticlă / Bottlemen / Flašaroši – r: Nemanja Vojinović / Serbia, Slovenia / 2023, 83’ (doc.)

Cinema Union

18:00 Dida / Dyad / Diada – r: Yana Titova / Bulgaria / 2023, 89’

20:00 Animal – r: Sofia Exarchou / Grecia, Austria, România, Cipru, Bulgaria / 2023, 116’

SÂMBĂTĂ 11 mai

Cinema Elvire Popesco

16:00 Vara ce vine / Summer to Come / Jövő nyár – r: György Mór Kárpáti / Ungaria / 2022, 73’

18:00 El Paraíso – r. Enrico Maria Artale / Italia / 2023, 106’

20:30 Cum să faci sex* / How to have sex – r. Molly Manning Walker / Marea Britanie / 2023, 88’

Cinema Union

18:00 Camping du lac – r: Eléonore Saintagnan / Belgia, Franța / 2023, 70’

19:30 Sex – r: Dag Johan Haugerud / Norvegia / 2024, 125’

Cinemateca Eforie

16:00 Întâlnire la Minsk* / A Date In Minsk / Svidanie v Minskie – r. Nikita Lavretski / Bielorusia / 2022, 88’ (Q&A)

18:30 Acțiune directă / Direct Action – r: Guillaume Cailleau, Ben Russell / Germania, Franța / 2024, 216’ (doc.)

DUMINICĂ 12 mai

Cinema Elvire Popesco

16:00 Plouă în casă / It's raining in the house / Il pleut dans la maison – r. Paloma Sermon-Daï / Belgia, Franța / 2023, 83’

18:00 Dincolo de granițe / Crossing – r. Levan Akin / Suedia, Danemarca, Franța, Turcia, Georgia / 2024, 105’

20:30 Vise plăcute / Sweet Dreams – r. Ena Sendijarević / Țările de Jos, Suedia, Indonezia, Réunion / 2023, 102’

Cinema Union

17:30 Iman – r: Kyriacos Tofarides, Corinna Avraamidou / Cipru / 2022, 110’

20:00 Lasă-mă / Let Me Go / Laissez-moi – r: Maxime Rappaz / Elveția, Franța, Belgia / 2023, 93’

Cinemateca Eforie

17:30 Grea viață / Bad Living / Mal viver – r: João Canijo / Portugalia, Franța / 2023, 127'

20:00 Viață grea / Living Bad / Viver mal – r: João Canijo / Portugalia, Franța / 2023, 124'



LUNI 13 mai

Cinema Elvire Popesco

18:30 Program de scurtmetraje croate / Shorts from Croatia – Croația, 62’

20:00 În Ucraina / In Ukraine / W Ukrainie – r. Piotr Pawlus, Tomasz Wolski / Polonia, Germania / 2023, 83’ (doc.)

Cinema Union

18:00 Cucerirea timpului – Ágnes Keleti / Conquering Time – Ágnes Keleti / Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes – r: Kata Oláh / Ungaria, Israel / 2022, 78’ (doc.)

20:00 Mâine mă duc* / Tomorrow I Leave – r: Maria Lisa Pichler, Lukas Schöffel / Austria, România / 2024, 75’ (doc.) (Q&A)

MARȚI 14 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Program de scurtmetraje britanice / BAFTA Shorts – Marea Britanie, 114’

20:30 Când va fi în sfârșit din nou așa cum nu a fost niciodată / When Will It Be Again Like It Never Was Before / Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war – r. Sonja Heiss / Germania / 2023, 116’

Cinema Union

17:00 Invalid – r: Jonáš Karásek/ Slovacia / 2023 / 108'

19:30 Alive in Mo* – r: Grigore Bechet / Republica Moldova / 2024 / 100' (Q&A)

MIERCURI 15 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Atlantic Bar – r. Fanny Molins / Franța / 2022, 77’ (doc.)

20:00 Cornul de secară / The Rye Horn / O corno – r. Jaione Camborda / Spania, Belgia, Portugalia / 2023, 105’

Cinema Union

18:00 Transportul pierdut / Lost Transport / Verloren Transport – r: Saskia Diesing / Țările de Jos, Luxemburg, Germania / 2022, 100’

20:00 Paradisul în flăcări / Paradise is Burning / Paradiset Brinner – r: Mika Gustafson / Suedia, Danemarca, Finlanda, Italia / 2023, 108’



*Proiecție în prezența invitaților speciali (Q&A)

În eventualitatea în care vor interveni modificări în program, acestea vor fi anunțate pe:

www.ffe.ro și www.facebook.com/ffeRomania