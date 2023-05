Începe cea de-a doua ediție OFF SEASON - program internațional de rezidență artistică

Manekino, în colaborare cu Galeria e Bregdetit, co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. La această ediție sunt invitate/i șase artiste/i contemporane/i internaționale/i, printre care și trei artiste/i de origine română, din diferite discipline, de la arte vizuale și performative, la film, scriere sau sunet/muzică, să lucreze pe litoral timp de trei săptămâni, în zone considerate de obicei puncte turistice unidimensionale.

Curatoriată de Dan Angelescu, Donika Çina, Flaviu Rogojan și produsă de Bianca Oana (Asociația Culturală Manekino) și Elian Stefa (Galeria e Bregdetit), OFF SEASON ARTIST RESIDENCY propune o recontextualizare a spațiului unidimensional al stațiunii Radhima, depășind noțiunea de litoral ca un loc recunoscut doar pentru relaxare, concediu, turism și oferă un spațiu de cercetare și dialog pentru cele/i șase artiste/i alese/i:

Jasmina Al-Qaisi - este o poetă care scrie pentru voce și hârtie, articulează și interpretează limbajul către forme irepresibile de literatură prin practici sonore, culinare (hrană) sau de îngrijire (grijă). Atunci când scrie cu sunet, Jasmina simulează forme instituționale inexistente, inventează meserii, se implică în relații umane și mai mult decât umane și emite pe radiouri publice și independente în regim temporar sau mobil. În prezent lucrează și locuiește între Berlin și Halle;

Benera & Estefan - Anca Benera & Arnold Estefan lucrează în colaborare din 2012, fiind preocupați de relația dintre istorie și mediu, climă, ecologie și politica resurselor. Practica lor este axată pe cercetare, instigată de modelele ascunse sau invizibile din spatele anumitor narațiuni istorice, sociale sau geopolitice și articulată printr-o gamă largă de materiale, formate și medii, inclusiv instalații, video și performance. Ei locuiesc și lucrează între București și Viena;

Enric Fort Ballester - este un artist spaniol-valencian care locuiește în prezent în Hanovra, Germania, unde face parte din Niki - un colectiv și un program de rezidență condus de artiști; explorând teme precum materialitatea, consumerismul și relația dintre oameni și mașini, Ballester caută să interogheze prin performance-urile sale sistemele și structurile subiacente care ne modelează societatea și experiențele noastre zilnice;

Lori Lako - este o artistă albaneză, care în prezent locuiește în Florența; a obținut o diplomă de licență în pictură (2012) și una de master în arte vizuale și noi stiluri expresive (2017) la Academia de Arte Frumoase din Florența. În 2020, a fost câștigătoarea premiului Ardhje, Young Visual Artists Award, organizat de Zeta Gallery, Tirana;

Abi Shehu - este o artistă vizuală multidisciplinară, a cărei cercetare artistică poate fi descrisă ca o arheologie a inconștientului; combinând arta vizuală și media, cu instalații de artă sonoră, ea creează peisaje care întruchipează dimensiunile nereprezentabile și necunoscute ale oamenilor, societăților, locurilor și evenimentelor istorice.

Off Season este o inițiativă culturală unică în România și Albania, dezvoltată de către colectivul Off Season în cadrul Cultural Management Academy 2019. Proiectul are ca scop sprijinirea artiștilor contemporani emergenți, facilitarea legăturilor între artiști din diferite țări, în special între țările din regiunea Balcanilor și a Europei de Est, și sprijinirea procesului de cercetare, producție și de expunere a unor noi lucrări. Folosind metafora unei agenții turistice imaginare, proiectul utilizează limbajul turismului în mod critic și încurajează artiștii să propună noi linii de cercetare și noi lucrări care să exploreze contextul local - geografic, istoric, politic, social - prin lucrări „site-specific” și care pot fi expuse și în alte contexte.

Prima ediție Off Season a avut loc în octombrie 2020, într-o perioadă în afara sezonului turistic, pe fundalul unei multitudini de schimbări în modul în care funcționa turismul din cauza pandemiei. Cinci artiste/i internaționale/i au participat la această ediție: Brigita Antoni (MNE),

Anna Baranowski (DE/PL), Valentina Bonizzi (AL/IT), Vlad Brăteanu (DE/RO), Ioana Vreme Moser (DE/RO). Rezultatele primei rezidențe au fost prezentate online și offline în cadrul „expozițiilor ca agenții de turism” în orașele partenere: în toamna anului 2021 în Tirana (Albania), în București (România) și în Cluj-Napoca în 2022, înainte de a încheia turneul într-un final grandios cu două lucrări noi la Bienala Manifesta 14 din Prishtina, Kosovo.

Un proiect inițiat de: Dan Angelescu, Donika Çina, Bianca Oana, Flaviu Rogojan și Elian Stefa

termenii acestui comunicat au fost adaptați pentru respectarea diversității de gen