Încheierea proiectului artistic interdisciplinar All Sorts of Care pune grija în prim-plan, într-o prezentare care va  avea loc pe 14 septembrie, în București

Evenimentul reunește cercetările artistelor Andreea Novac, Alina Ușurelu și Irina Marinescu desfășurate anul acesta în cadrul unor rezidențe artistice la Timișoara, Cluj-Napoca și Socolari, rezidențe în care cele trei artiste, alături de colaboratoarele lor (Iulia Enache, Anastazija Dimitrova și Alisa Tarciniu) au susținut o serie de ateliere practice și de conferințe deschise publicului.

Proiectul a fost concentrat pe conceptul de grijă, punându-l în centrul priorităților de relaționare atât cu propriul corp, problematizând vârsta din punct de vedere biologic, artistic și social, folosind râsul ca instrument terapeutic și redefinind relația dintre individ și natură prin refuzarea ierarhiilor tradiționale și a poziționării exclusiv antropocentrice.

Program:

18:00 – The numbness of your feet and the beauty of your hands – coregrafa Andreea Novac și Iulia Enache (medic gerontolog / geriatru)

"A vorbi despre vârstă înseamnă a problematiza un fenomen socio - cultural complex. A vorbi despre vârstă în relație cu corpul și despre îmbătrânire ca proces natural, dar încărcat afectiv, înseamnă a aborda atitudini, percepții și valori care nu sunt întotdeauna ușor de gestionat."

19:00 – Ways of Giving Back – artista Alina Ușurelu și cercetoarea Anastazija Dimitrova (expert în silvicultură, Macedonia de Nord)

"Când te întrebi „cum aș putea să ajut natura?”, te pui deja într-o postură superioară ei, fără să-ți dai seama și fără rea intenție. Dar mergând în liniște prin natură, devenind un martor tăcut și atent, observi că sistemele care te înconjoară sunt atât de complexe și de interconectate, atât de copleșitoare, încât nu te mai lasă inima să te vezi pe tine însuți separat de toate acele cicluri și împletiri. "

Ora 20:00 – Cum să mișcăm râsul – artista Irina Marinescu, cu participarea virtuală a terapeutei Alisa Tarciniu

"Ce se întâmplă în corp, ce mușchi sunt implicați, ce hormoni sunt declanșați atunci când râdem? Și ce se întâmplă cu oamenii care nu (mai) râd? Cum poate fi antrenat, corporal, râsul? Ne-am imaginat o sală de forță pentru antrenarea râsului, un spa cu orchestre de râs."

Accesul publicului este liber.

All Sorts of Care a debutat în luna martie la Timișoara, cu o rezidență artistică propusă de Irina Marinescu, a cărei practică artistică se îmbină cu interesul pentru procesele terapeutice, explorând râsul și efectele sale, atât sub aspectul mișcărilor specifice, abordate din perspectiva dansului, cât și prin prisma psihologiei, ca un catalizator al stării de bine și al însănătoșirii, incluzând totodată și perspectiva socială, ca liant al comunităților și ca mecanism de interacțiune și de detensionare.

Cea de-a doua rezidență de cercetare artistică din cadrul proiectului s-a intitulat “The numbness of your feet and the beauty of your hands - perspectives on age, body and dance” și a fost realizată de Andreea Novac, cu participarea medicului gerontolog Iulia Enache, pornind de la o serie de experiențe personale legate de înaintarea în vârstă, uzură fizică, limitări și chestionări profesionale.

Fundamentată pe date științifice din botanică, permacultură și silvicultură, prin aportul Anastazijei Dimitrova (Macedonia de Nord, doctor în inginerie forestieră), Ways of Giving Back, rezidența Alinei Ușurelu asupra relației dintre individ și natură a integrat experiența subiectivă a unui dansator, al cărui mediu de exprimare creativă - corpul - este în mod incontestabil parte dintr-un întreg care depășește cu mult individul.. Totodată, această rezidență a fost adaptată locului în care s-a desfășurat - localitatea Socolari din județul Caraș-Severin. Obiectivul ei a vizat reiterarea funcțiilor terapeutice ale întâlnirii dintre om și natură, împletirea cunoașterii științifice cu cea subiectivă, cât și realizarea unui traseu performativ integrat în spațiul natural unic din acel areal.

Integrând așadar experiența unor proiecte anterioare într-un context mai larg, Asociația Developing Art a reușit cu All Sorts of Care să ducă mai departe cercetări artistice multidisciplinare, conturând noi metodologii de lucru și un instrumentar conceptual care îmbogățește limbajul coregrafic pe de o parte și facilitează colaborările artistice transdisciplinare în viitor.

