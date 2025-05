In memoriam Alexandru Boariu, jurnalist (1952-2025)

Am fost colegi ani buni la „Adevărul”, am avut nenumărate dialoguri pe teme simple sau complicate din viața de ziarist, am avut opinii comune în chestiuni mari sau mici, la bufet, când mâncam, aveam colocvii de ținută cu un confrate de calitate. Am tot sperat că-l voi determina să participe la tradiționala agapă anuală pe care foștii colegi mai tineri de la „Adevărul” o organizează la început de an, dar el îmi răspundea invariabil că nu se simte bine. Acum aflu că s-a confruntat o lungă perioadă cu o boală nemiloasă. Fiind prezent pe Facebook, crea o impresie greșită despre zbuciumul vieții lui. Acum se întoarce în pământul natal, dar nu oricum, ci cu galoanele autentice ale unei exemplare cariere în presă, ale unei personalității distincte în publicistica românească și, ce este cel mai important, regretat imens și deopotrivă de colegii de-o vârstă cu el (câți mai suntem) și de cei mai tineri.

El se alătură în Câmpiile Elizee unei „redacții” redutabile, formată din foști colegi la ADEVĂRUL care l-au premers: Ion Marin, Ilie Ștefan, Viorel Sălăgean, Dumitru Manole, Nicolae Militaru, Dragoș Cristescu, Codruța Drăgoescu și toți ceilalți.

Drum lin printre stele, Sandu Boariu, admirabil coleg și prieten!

Text: Dumitru Constantin