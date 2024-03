Inside Story, mult-așteptatul roman autobiografic al lui Martin Amis, acum în colecția Anansi. World Fiction

Este vorba despre mult-așteptatul roman autobiografic Inside Story, ultima carte publicată de Martin Amis, considerat de mulți critici una dintre cele mai influente și mai inovatoare voci ale literaturii britanice moderne.



„Cea mai frumoasă carte a lui Martin Amis”, potrivit criticilor de la The New York Times, „o capodoperă care ne reamintește că Amis e cel mai bun”, în viziunea celor de la The Spectator, Inside Story este una ditre cele mai dezbătute cărți ale sale, atât de criticii, cât și de cititorii din întreaga lume.



Inside Story reprezintă povestea vieții extraordinare a unuia dintre cei mai influenți scriitori britanici de după al Doilea Război Mondial. Romanul are ca punct de plecare moartea celui mai bun prieten al lui Martin Amis, Christopher Hitchens, dar și pe cea a mentorului său, Saul Bellow. În timp ce își amintește viețile și morțile lor, Amis analizează evenimentele din 11 septembrie 2001, al doilea război din Irak, Brexitul și acțiunile președintelui Donald Trump, precum și criza europeană a migranților. Reia, de asemenea, reflecțiile sale confesive de lungă durată asupra cauzelor și efectelor antisemitismului.



Universul lui este populat de personaje care i-au modelat viața naratorului, de la tatăl său, scriitorul Kingsley Amis, la eroul literar, Saul Bellow, de la Philip Larkin la Iris Murdoch și Elizabeth Jane Howard și până la enigmatica, atrăgătoarea și amorala iubită a tinereții lui, Phoebe Phelps. Ceea ce debutează ca o captivantă poveste despre dragoste, familie și prietenie se va transforma într-o explorare inteligentă și tandră a unor întrebări fundamentale: cum trebuie să trăiești, cum să suferi și cum să mori?



În căutarea răspunsurilor, Amis survolează ororile secolului XX, precum și pe cele ale începutului de secol XXI, încercând să înțeleagă cum l-au învățat să devină scriitor. Rezultatul este una dintre cele mai frumoase realizări literare ale lui Amis: o scrisoare de dragoste pentru viață, totodată exuberantă, meditativă și sfâșietoare.



Este și una dintre mărturiile din finalul acestui roman autobiografic care a cucerit cititorii din întreaga lume: „Acesta este micul secret înviorător al literaturii. Energia ei este energia iubirii. Toate evocările de persoane, locuri, animale, obiecte, trăiri, concepte, peisaje terestre, peisaje marine și formațiuni noroase: toate aceste evocări sunt, în esență, îndrăgostite și exultante. Iubirea este deversată în scris, și iubirea este extrasă...”.



„Deși acum Inside Story se dezvăluie a fi o scrisoare de adio, ea rămâne una în care inteligența maleabilă a lui Amis desfide gravitatea și solemnitatea”, scriau la apariția ediției în limba engleză criticii de la The Guardian.



Romanul autobiografic Inside Story include și o serie de observații legate de tehnica scrisului.

„După ce am publicat atâtea cărți, romane și cărți de nonficțiune, cred că am învățat câteva reguli de bază legate de tehnica scrisului. Întotdeauna am fost fascinat de modul în care trebuie să modulez și să folosesc anumite tehnici. Obișnuiam să spun că există o separare utilă care poate fi făcută între talentul unui scriitor și geniul unui scriitor. Orice scriitor care a fost publicat mai mult de o dată sau de două ori are un pic de geniu. Nu am nici o îndoială că este adevărat. Talentul, însă, ține mai mult de tehnică. Desigur, nu poți învăța geniul, dar poți învăța talentul până la un punct. Apoi, aș putea spune că viața mi-a oferit o poziție de observator extrem de privilegiat al vieții literare, care a început înainte de a împlini zece ani. Având acest privilegiu, am considerat că este de datoria mea să îl transmit mai departe într-o formă sau alta. Mi se pare în continuare o profesie fascinantă, misterioasă, cu acest element magic al creației.. Am vrut să transmit acest lucru”, mărturisea acum patru ani Martin Amis într-un dialog cu scriitorul și eseistul Salman Rushdie.



În 2008, publicaţia The Times l-a inclus pe Martin Amis în lista celor mai mari scriitori britanici de după 1945. Este adeseori plasat în generația romancierilor britanici care s-au afirmat în anii ’80 și care îi include pe Salman Rushdie, Ian McEwan și Julian Barnes.

Martin Amis s-a născut la Oxford, în 1949, și a murit în primăvara anului trecut. Este fiul scriitorului Kingsley Amis. The Rachel Papers (1973) este primul său roman, scris în timp ce lucra ca secretar de redacție la Times Literary Supplement și distins cu Somerset Maugham Award în 1974. În 1975 îi apare al doilea roman, Născuți morți, iar în 1984 — Banii, primul volum dintr-o trilogie a cărei acțiune se desfășoară la Londra. Este autorul a paisprezece romane, două volume de povestiri și opt volume de nonficțiune. În seria Anansi. Contemporan a apărut romanul Zona de interes, iar în Anansi. Mentor, eseul Koba cel cumplit.