Ion Bogdan Lefter în dialog cu Sorin Antohi. Idei în Agora: Cultură și spirit public în România de azi

„Seria Idei în Agora (cu evenimentele conexe) a ajuns la invitatul cu numărul 100. Nimeni altul decât vechiul meu prieten Ion Bogdan Lefter, congener exponențial, omniprezent în viața cultural-civică și academică de peste patru decenii. El ar fi trebuit să vină în acest cadru de la început, deopotrivă ca invidid și ca instituție. Cu atât mai mult cu cât el, având vocația construcției, a contribuit la educarea și afirmarea altor indivizi, precum și la apariția ori consolidarea altor instituții (cu și fără ghilimele).

Dintre numeroasele roluri pe care le joacă simultan Ion Bogdan Lefter, am ales ca punct de plecare pentru această întâlnire vastul său proiect dialogic de o viață, din care fac parte și dialogurile sale publice, plasate din 1994 sub genericul Cafeneaua critică. Sute de întâlniri cu oameni din toate domeniile vieții sociale (scriitori, artiști, intelectuali, profesori, publiciști, politicieni etc.), care au fost adesea filmate și arhivate, constituind astfel, dincolo de importanta lor contribuție în timp real și de consecințele lor, o prețioasă arhivă a spiritului public de după 1989.

Prezentarea din acest pliant a lui Ion Bogdan Lefter e sumară, deoarece există în spațiul virtual o schiță de autoportret la care pot trimite. E vorba de o autoprezentare recentă, care include informații detaliate (majoritatea, indispensabile pentru o istorie intelectuală a României contemporane), de la formare și tribulațiile începuturilor la cariera universitară, prezența publică și lista publicațiilor, la Ion Bogdan Lefter (unatc.ro)”.

Sorin Antohi

*****

Ion Bogdan Lefter (n. 1957) este scriitor, critic literar, analist cultural şi politic. A absolvit Liceul „Nicolae Bălcescu” (Colegiul Național „Sf. Sava") din București (1976), apoi Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, specialitatea Limba și literatura engleză - Limba și literatura română (1981). Profesor emerit al Facultății de Litere a Universității din Bucureşti. A mai predat la Universitatea din Amsterdam (1992-1994). Membru al Cenaclului de Luni şi al Cenaclului Junimea, în cadrul cărora s-au format în jurul anului 1980 nucleele primului „val” postmodern al literaturii române. După 1989 a fost fondator şi director al revistelor „Contrapunct”, „Observator cultural” şi „aLtitudini”, director al Editurii Litera, director în România (Bucharest Bureau Chief) al postului american Radio Europa Liberă. Rubrici în ziare şi reviste.

Realizator de emisiuni radio şi de televiziune. Comentator politic în presa scrisă și în cea audio-vizuală. A publicat numeroase cărţi, a îngrijit ediţii, a semnat studii în volume colective, prefeţe, postfeţe ş.a.m.d. Fondator în 1994 al Cafenelei critice, proiect de dezbateri de actualitate socio-culturală, prelungit în perioada pandemiei COVID-19 sub forma mini-Cafenelei critice, serial online de mărturii intelectuale despre anii 2020-2023. Numeroase participări la colocvii, simpozioane, festivaluri, tîrguri de carte în ţară şi în străinătate. Conferinţe susţinute în România şi pe alte meridiane, în Europa şi în America de Nord.

*****

Sorin Antohi (n. 1957) este istoric al ideilor, eseist, traducător. Membru în Academia Europaea.

*****

Idei în Agora este un program dedicat analizei spiritului public. A fost inițiat în 2017 de Sorin Antohi și este susținut de Adrian Majuru. Realizat de Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume. Întâlnirile au formate diferite și propun un dialog între curente, mișcări, personalități, viziuni despre lume, teorii, ideologii.

În pregătire:

LXXVII: 16.05, 18:00, „Mihai Șora. Așa cum l-am cunoscut”. Marius Ghica în dialog cu Sorin Antohi. LXXVIII: 6.06, 18:00. „Democrația sub asalt. Ce-i de făcut?” Daniel Dăianu în dialog cu Sorin Antohi. LXXIX: 20.06, 18 :00. „Mihai Șora. Mărturii și analize”. Aurelian Crăiuțu în dialog cu Sorin Antohi.