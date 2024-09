Janovics – Prima premiera din cea de-a 232-a stagiune a Teatrului Maghiar de Stat Cluj!

Textul scris de Miklós Vecsei H. şi Nikolett Németh este inspirat din viața lui Jenő Janovics, iar spectacolul poate fi considerat ca o continuare a procesului de creație colectivă început în timpul producției Tinerii barbari.

Attila Vidnyánszky Jr., regizorul spectacolului, a declarat în cadrul conferinței de presă organizată înainte de premieră că nu este prima sa întâlnire cu Jenő Janovics, un important director de teatru, regizor, scenarist și actor. Împreună cu István Berecz și Miklós Vecsei H., l-au avut drept inspirație pentru realizarea, în timpul pandemiei, a unui spectacol de dans: Când am început să-i studiem parcursul artistic, Jenő Janovics nu era cunoscut publicului și nu se știa cât de importantă a fost contribuția sa. Cred că pe lângă spectacole, ar trebui realizate și filme despre viața lui Jenő Janovics sau despre temele fundamentale pe care le-a abordat. Pe de altă parte, cred că acest text este foarte potrivit aici, la Cluj. A fost foarte plăcut să repetăm în acest spațiu, în acest oraș. În timpul repetițiilor pentru Tinerii barbari, am avut o întâlnire definitorie cu Bartók, care a însemnat foarte mult pentru mine, iar colaborarea cu trupa a fost esențială. Am simțit că trebuie să continuăm să lucrăm împreună, iar spectacolul despre Jenő Janovics trebuie să prindă viață la Cluj.”

Miklós Vecsei H. care, împreună cu Nikolett Németh, a scris scenariul spectacolului, a vorbit despre modul în care s-a lucrat: „Am încercat să înțeleg ce îl face pe Janovics un om mare, care sunt momentele importante din viața sa artistică. Cred că deciziile lui Jenő Janovics l-au făcut cu adevărat mare. Foarte rar a luat decizii așa cum s-ar fi așteptat cei din jur. A trecut prin două războaie mondiale, iar dintr-un anumit motiv a crezut cu pasiune în teatru, nu neapărat în puterea sa, ci în necesitatea lui. A crede în teatru ca într-o instituție esențială în vremuri de război este o viziune destul de ciudată, dar poate că astăzi poate răspunde multor gânduri și impasuri.”

Miklós Bács, care joacă rolul celebrului director de teatru, a spus că pentru el a fost nu doar o experiență artistică semnificativă, ci și o bogată experiență umană. A adăugat că un mare avantaj al repetițiilor a fost că unul dintre autorii și regizorii spectacolului este de asemenea actor. Totodată, a menționat că tema nu va fi ușoară nici pentru spectatorii maghiari, nici pentru cei români, dar speră că prin intermediul spectacolului ne vom putea pune întrebări precum ce este teatrul și de ce este acesta necesar.

Rolul principal este interpretat de Miklós Bács, distribuţia fiind întregită de actorii: József Bíró, Róbert Kardos M., Csilla Albert, Zsuzsa Tőtszegi, Balázs Bodolai, Éva Imre, Lóránd Váta, Lilla Pánczél, Hannah Daradics, Zsolt Gedő, Tamás Kiss, Gedeon András și Loránd Farkas.

La realizarea producției își dau concursul: Csaba Csíki (decorul), Zsuzsanna Kiss Cs. (costumele), Dávid Mester (muzica), István Berecz (coregrafia), Nikolett Németh (dramaturgie).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹