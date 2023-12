Jennifer Lopez lansează în februarie primul său album din ultimii 10 ani, "This is Me... Now"

Pe platformele digitale pot fi ascultate deja 30 de secunde din această melodie cu care artista americană va începe promovarea noului său album, îngemănat cu cel lansat în 2002, "This Is Me... Then", care include hituri precum "Jenny From The Block" şi este considerat unul dintre cele mai bune produse ale artistei.



Potrivit unui comunicat al casei sale de discuri, albumul a fost scris şi produs de Lopez şi Roget Chayed, alături de Angel Lopez, Jeff "Gitty" Gitelman, HitBoy, Tay Keith şi INK, printre alţii, şi combină stilul R&B, sonorităţi pop contemporane şi ritmuri de hip-hop pentru a crea "cel mai onest şi mai personal album al lui Lopez de până în prezent".



Albumul va fi asociat cu un film cu acelaşi titlu, regizat de Dave Meyers, "o reimaginare muzicală şi vizuală, narativă, intimă, meditativă, sexy, fantastică şi extrem de amuzantă a vieţii sale amoroase aflate sub lupa publicului".



"Este, în cele din urmă, o odă sinceră adusă drumului parcurs de JL către autovindecare şi credinţei eterne în finalurile de basm", se subliniază în comunicat în legătură cu semnificaţia acestui film, promovat chiar de Jennifer Lopez, căsătorită mai întâi cu actorul şi cântăreţul Mark Anthony, apoi cu actorul şi regizorul Ben Affleck.



Cântăreaţă, compozitoare, dansatoare, actriţă, creatoare de modă şi femeie de afaceri, Lopez (născută la New York, în 1969) şi-a început cariera muzicală în 1999 cu albumul "On The 6", după ce anterior se impusese în filme precum "Selena", în care a interpretat-o pe diva latino cu acelaşi nume.



Până la cel de-al optulea şi cel mai recent album al său, "A.K.A." (2014), artista şi-a clădit o discografie solidă, susţinută de hituri precum "If You Had My Love", "I'm Real" sau "Let's Get Loud", dar şi de concerte memorabile, dintre care s-a remarcat spectacolul din pauza finalei Superbowl din 2020, când a urcat pe scenă alături de Shakira.