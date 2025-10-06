150 de ani de la nașterea lui Carl Gustav Jung. Săptămâna PSI (6-12 octombrie 2025)

VIAȚA DE CUPLU, ATAȘAMENTUL ȘI SĂNĂTATEA RELAȚIEI
Viața de cuplu, atașamentul și sănătatea relației vor fi în prim-planul ediției de toamnă a Săptămânii PSI. Seria de ateliere psihologice dedicate publicului larg va mai include sfaturi pentru părinții ce doresc să mențină punțile de comunicare cu adolescenții și copiii lor, dar și sugestii pentru cei ce vor să se cunoască mai bine, să-și gestioneze sentimentele ori să devină mai îngăduitori cu sine.
Evenimentul Săptămâna PSI, organizat de Editura Trei și Librăriile Cărturești din 2012
Devenit deja un jalon al întâlnirilor culturale anuale, Săptămâna PSI este un eveniment organizat de Editura Trei și Librăriile Cărturești încă din 2012, din dorința de a pune în legătură cei mai buni practicanți și teoreticieni ai psihoterapiei cu publicul larg. Ediția din această toamnă va avea loc în 13 orașe din țară: Suceava, Brăila, Vaslui, Oradea, Brașov, Sibiu, Constanța, Timișoara, Iași, Bacău, Cluj-Napoca, Piatra-Neamț și București.
În perioada 6-12 octombrie intrarea la evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile. Pentru evenimentele de la Cărturești Verona sunt disponibile 30 de locuri pe scaune.
PROGRAM BUCUREȘTI – Cărturești Verona
Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Jung la 150 de ani. Basmele – Povești de trezit adulții
Analiști jungieni: Ioana Kessler, Andrei Tudor Chiriac
Carți recomandate: Omul și simbolurile sale – C.G. Jung, Jolande Jacobi, M.-L. von Franz, Joseph L. Henderson, Aniela Jaffé; Simboluri arhetipale în basme. Călătoria eroului – Opere Complete 2 – Marie-Louise von Franz
Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Mă iubesc, te iubesc. Între eul autentic și dorul de noi doi
Psihoterapeută: Laura Pănăzan
Carte recomandată: Iubire securizantă – Julie Menanno
Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
C.G. Jung vocea vindecătoare a secolului XXI
Psihoterapeută și formatoare jungiană: Mihaela Minulescu
Carte recomandată: Cartea Roșie – C.G. Jung
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.
Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Raluca Petrice
Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai
Vineri, 10 octombrie, ora 19.00
În lumea inconștientului
Psihanalist și profesor universitar: Vasile Dem. Zamfirescu
Carte recomandată: Jurnal de psihanalist – Vasile Dem. Zamfirescu
PROGRAM CLUJ-NAPOCA – Cărturești Platinia
Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.
Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Oana Iordache
Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai
Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Viața (bună) în vremuri instabile. De ce adaptarea nu mai e suficientă.
Psihoterapeută: Mara Bria
Carte recomandată: Arta și știința conectării – Kasley Killam
PROGRAM IAȘI – Cărturești Mall Moldova
Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Am un singur regret, că nu am…
Psihoterapeută: Roxana Postolache
Carte recomandată: Ce-ar fi fost dacă... – Robert L. Leahy
Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Legătura părinte-copil, condiție pentru viitoarea reziliență fizică și psihică
Psihoterapeută: Dr. Oana Dănilă
Cărți recomandate: Copilul unic – Susan Newman; Ghid pentru înțelegerea și îngrijirea copiilor mici – Héloïse Junier
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Dansul relațional: de la comportamente inexplicabile la nevoi de atașament
Psihoterapeută: Dr. Simona Herb
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson
PROGRAM TIMIȘOARA – Cărturești Operei
Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Harta invizibilă a atașamentului. Călătoria spre înțelegerea relațiilor apropiate.
Psihoterapeută: Dr. Andreea Ionescu
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Dincolo de tipare: conflictul în cuplu, calea spre comunicare sănătoasă.
Psihoterapeută: Simona Popa
Carte recomandată: 8 pasi siguri pentru a depăși atașamentul anxios și evitant – Tracy Crossley
PROGRAM CONSTANȚA – Cărtureşti City Park Mall
Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Atașament și/sau iubire: un subiect de graniță
Psihoterapeut: Dragoș Pavel
Cărți recomandate: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson; Iubire securizantă – Julie Menanno
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
De ce iubirea doare?!
Psihoterapeut: Bogdan Papacostea
Carte recomandată: Cartea pe care vrei să o citească toți cei pe care îi iubești (și poate câțiva dintre cei pe care nu-i iubești) – Philippa Perry
PROGRAM SIBIU – Cărturești Promenada Mall
Luni, 6 octombrie, ora 19.00
De ce merită să te împrietenești cu tine și cu ceilalți
Psihoterapeut: Cristina Ősz
Cărți recomandate: Arta prieteniei – Marisa G. Franco; Fii bun cu tine și nu doar cu ceilalți – Emma Reed Turrell
Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.
Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Elena Bouleanu
Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai
Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Ce vor femeile? De ce nu știm și cum putem afla
Psihoterapeută: Alexandra Frîncu
Carte recomandată: Ce vor femeile – Maxine Mei Fung Chung
PROGRAM BRAȘOV – Cărturești Piața Sfatului
Marți, 7 octombrie, ora 19.00
De la nevoile timpurii la dinamica familială: creșterea copilului în contextul de azi
Psihoterapeută: Ioana Georgiana Mărăcineanu
Cărți recomandate: Copilul unic – Susan Newman; Ghid pentru înțelegerea și îngrijirea copiilor mici – Héloïse Junier
Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Atașamentul – cum se formează și care este rolul lui de-a lungul vieții
Psihoterapeută: Laura Teodora David
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Cum să rupi cercul dramei – de la conflicte repetitive la conexiuni reale
Psihoterapeută: Daniela Popa
Carte recomandată: Cartea pe care vrei să o citească toți cei pe care îi iubești (și poate câțiva dintre cei pe care nu-i iubești) – Philippa Perry; Cartea asta e mai ieftină decât terapia – Liz Kelly
PROGRAM ORADEA – Cărturești Lotus Center
Marți, 7 octombrie, ora 19.00
De ce uneori pare că uităm să iubim. Atașament și cicluri negative
Psihoterapeută: Delia Iuliana Bîrle
Carte recomandată: Iubire securizantă – Julie Menanno
Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Printre rânduri și relații
Psihoterapeută: Corina Lupău
Carte recomandată: Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez
PROGRAM VASLUI – Cărturești
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Locuim împreună, trăim separat – o poveste scrisă pe peretele dintre noi
Psihoterapeută: Cristina Toma
Carte recomandată: De ce nu ne mai suportăm – Gérard Collignon, Delphine Viel
Vineri, 10 octombrie, ora 19.00
Am un singur regret, că nu am…
Psihoterapeută: Roxana Postolache
Carte recomandată: Ce-ar fi fost dacă… – Robert L. Leahy
PROGRAM BRĂILA – Cărturești
Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Scrisul ca formă de terapie
Psihoterapeută: Veronica Teodoru
Carte recomandată: Jurnal de psihanalist – Vasile Dem. Zamfirescu
Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Adolescența între haos și armonie – cum construim punți de dialog
Psihoterapeută: Angela Cabaua
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Vorbind pe limba iubirii
Psihoterapeută: Florentina Gruia
Cărți recomandate: Iubire securizantă – Julie Menanno; Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez
PROGRAM SUCEAVA – Cărtureşti
Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Dansul relațional: de la comportamente inexplicabile la nevoi de atașament
Psihoterapeută: Dr. Simona Herb
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Adolescența – între anxietate și curaj. Emoții intense, drumuri noi
Psihoterapeută: Doina-Maria Schipor
Carte recomandată: Ghid pentru rezolvarea dificultăților psihice ale copiilor și adolescenților – Dr. Pier Bryden, Dr. Peter Szatmari
PROGRAM PIATRA NEAMȚ – Cărtureşti Shopping City
Marți, 7 octombrie, ora 19.00
De ce ne ținem unii de alții? Încrederea, fundamentul atașamentului.
Psihoterapeută: Sînziana Burcea
Cărți recomandate: Încrederea – Henry Cloud; Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson
Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Iubirea în relația de cuplu – mit și adevăr.
Psihoterapeută: Anca Păduraru
Cărți recomandate: De ce nu ne mai suportăm – Gérard Collignon, Delphine Viel; Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez
PROGRAM BACĂU – Cărturești Arena Mall
Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Despre adolescență și problemele de atașament.
Psihoterapeut: Alina Elisabeta Silvestru
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson; Iubire securizantă – Julie Menanno
Vineri, 10 octombrie, ora 19.00
Descoperă și depășește petele oarbe care te țin pe loc
Psihoterapeută: Dana Elena Iacob
Carte recomandată: Descoperă și depășește petele oarbe care te țin pe loc – Emma Reed Turrell; Simboluri arhetipale în basme. Aventura domniței – Opere Complete 3 – Marie-Louise von Franz