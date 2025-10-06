150 de ani de la nașterea lui Carl Gustav Jung. Săptămâna PSI (6-12 octombrie 2025)

VIAȚA DE CUPLU, ATAȘAMENTUL ȘI SĂNĂTATEA RELAȚIEI

Viața de cuplu, atașamentul și sănătatea relației vor fi în prim-planul ediției de toamnă a Săptămânii PSI. Seria de ateliere psihologice dedicate publicului larg va mai include sfaturi pentru părinții ce doresc să mențină punțile de comunicare cu adolescenții și copiii lor, dar și sugestii pentru cei ce vor să se cunoască mai bine, să-și gestioneze sentimentele ori să devină mai îngăduitori cu sine.

Evenimentul Săptămâna PSI, organizat de Editura Trei și Librăriile Cărturești din 2012

Devenit deja un jalon al întâlnirilor culturale anuale, Săptămâna PSI este un eveniment organizat de Editura Trei și Librăriile Cărturești încă din 2012, din dorința de a pune în legătură cei mai buni practicanți și teoreticieni ai psihoterapiei cu publicul larg. Ediția din această toamnă va avea loc în 13 orașe din țară: Suceava, Brăila, Vaslui, Oradea, Brașov, Sibiu, Constanța, Timișoara, Iași, Bacău, Cluj-Napoca, Piatra-Neamț și București.



În perioada 6-12 octombrie intrarea la evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile. Pentru evenimentele de la Cărturești Verona sunt disponibile 30 de locuri pe scaune.

PROGRAM BUCUREȘTI – Cărturești Verona

Luni, 6 octombrie, ora 19.00

Jung la 150 de ani. Basmele – Povești de trezit adulții

Analiști jungieni: Ioana Kessler, Andrei Tudor Chiriac

Carți recomandate: Omul și simbolurile sale – C.G. Jung, Jolande Jacobi, M.-L. von Franz, Joseph L. Henderson, Aniela Jaffé; Simboluri arhetipale în basme. Călătoria eroului – Opere Complete 2 – Marie-Louise von Franz

Marți, 7 octombrie, ora 19.00

Mă iubesc, te iubesc. Între eul autentic și dorul de noi doi

Psihoterapeută: Laura Pănăzan

Carte recomandată: Iubire securizantă – Julie Menanno

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00

C.G. Jung vocea vindecătoare a secolului XXI

Psihoterapeută și formatoare jungiană: Mihaela Minulescu

Carte recomandată: Cartea Roșie – C.G. Jung

Joi, 9 octombrie, ora 19.00

Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.

Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Raluca Petrice

Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai

Vineri, 10 octombrie, ora 19.00

În lumea inconștientului

Psihanalist și profesor universitar: Vasile Dem. Zamfirescu

Carte recomandată: Jurnal de psihanalist – Vasile Dem. Zamfirescu

PROGRAM CLUJ-NAPOCA – Cărturești Platinia

Luni, 6 octombrie, ora 19.00

Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.

Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Oana Iordache

Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai

Marți, 7 octombrie, ora 19.00

Viața (bună) în vremuri instabile. De ce adaptarea nu mai e suficientă.

Psihoterapeută: Mara Bria

Carte recomandată: Arta și știința conectării – Kasley Killam



PROGRAM IAȘI – Cărturești Mall Moldova

Luni, 6 octombrie, ora 19.00

Am un singur regret, că nu am…

Psihoterapeută: Roxana Postolache

Carte recomandată: Ce-ar fi fost dacă... – Robert L. Leahy



Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00

Legătura părinte-copil, condiție pentru viitoarea reziliență fizică și psihică

Psihoterapeută: Dr. Oana Dănilă

Cărți recomandate: Copilul unic – Susan Newman; Ghid pentru înțelegerea și îngrijirea copiilor mici – Héloïse Junier

Joi, 9 octombrie, ora 19.00

Dansul relațional: de la comportamente inexplicabile la nevoi de atașament

Psihoterapeută: Dr. Simona Herb

Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson



PROGRAM TIMIȘOARA – Cărturești Operei

Luni, 6 octombrie, ora 19.00

Harta invizibilă a atașamentului. Călătoria spre înțelegerea relațiilor apropiate.

Psihoterapeută: Dr. Andreea Ionescu

Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00

Dincolo de tipare: conflictul în cuplu, calea spre comunicare sănătoasă.

Psihoterapeută: Simona Popa

Carte recomandată: 8 pasi siguri pentru a depăși atașamentul anxios și evitant – Tracy Crossley

PROGRAM CONSTANȚA – Cărtureşti City Park Mall

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00

Atașament și/sau iubire: un subiect de graniță

Psihoterapeut: Dragoș Pavel

Cărți recomandate: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson; Iubire securizantă – Julie Menanno

Joi, 9 octombrie, ora 19.00

De ce iubirea doare?!

Psihoterapeut: Bogdan Papacostea

Carte recomandată: Cartea pe care vrei să o citească toți cei pe care îi iubești (și poate câțiva dintre cei pe care nu-i iubești) – Philippa Perry



PROGRAM SIBIU – Cărturești Promenada Mall



Luni, 6 octombrie, ora 19.00

De ce merită să te împrietenești cu tine și cu ceilalți

Psihoterapeut: Cristina Ősz

Cărți recomandate: Arta prieteniei – Marisa G. Franco; Fii bun cu tine și nu doar cu ceilalți – Emma Reed Turrell



Marți, 7 octombrie, ora 19.00

Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.

Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Elena Bouleanu

Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00

Ce vor femeile? De ce nu știm și cum putem afla

Psihoterapeută: Alexandra Frîncu

Carte recomandată: Ce vor femeile – Maxine Mei Fung Chung



PROGRAM BRAȘOV – Cărturești Piața Sfatului

Marți, 7 octombrie, ora 19.00

De la nevoile timpurii la dinamica familială: creșterea copilului în contextul de azi

Psihoterapeută: Ioana Georgiana Mărăcineanu

Cărți recomandate: Copilul unic – Susan Newman; Ghid pentru înțelegerea și îngrijirea copiilor mici – Héloïse Junier

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00

Atașamentul – cum se formează și care este rolul lui de-a lungul vieții

Psihoterapeută: Laura Teodora David

Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00

Cum să rupi cercul dramei – de la conflicte repetitive la conexiuni reale

Psihoterapeută: Daniela Popa

Carte recomandată: Cartea pe care vrei să o citească toți cei pe care îi iubești (și poate câțiva dintre cei pe care nu-i iubești) – Philippa Perry; Cartea asta e mai ieftină decât terapia – Liz Kelly



PROGRAM ORADEA – Cărturești Lotus Center

Marți, 7 octombrie, ora 19.00

De ce uneori pare că uităm să iubim. Atașament și cicluri negative

Psihoterapeută: Delia Iuliana Bîrle

Carte recomandată: Iubire securizantă – Julie Menanno

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00

Printre rânduri și relații

Psihoterapeută: Corina Lupău

Carte recomandată: Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez

PROGRAM VASLUI – Cărturești



Joi, 9 octombrie, ora 19.00

Locuim împreună, trăim separat – o poveste scrisă pe peretele dintre noi

Psihoterapeută: Cristina Toma

Carte recomandată: De ce nu ne mai suportăm – Gérard Collignon, Delphine Viel

Vineri, 10 octombrie, ora 19.00

Am un singur regret, că nu am…

Psihoterapeută: Roxana Postolache

Carte recomandată: Ce-ar fi fost dacă… – Robert L. Leahy

PROGRAM BRĂILA – Cărturești

Marți, 7 octombrie, ora 19.00

Scrisul ca formă de terapie

Psihoterapeută: Veronica Teodoru

Carte recomandată: Jurnal de psihanalist – Vasile Dem. Zamfirescu

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00

Adolescența între haos și armonie – cum construim punți de dialog

Psihoterapeută: Angela Cabaua

Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00

Vorbind pe limba iubirii

Psihoterapeută: Florentina Gruia

Cărți recomandate: Iubire securizantă – Julie Menanno; Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez

PROGRAM SUCEAVA – Cărtureşti

Marți, 7 octombrie, ora 19.00

Dansul relațional: de la comportamente inexplicabile la nevoi de atașament

Psihoterapeută: Dr. Simona Herb

Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00

Adolescența – între anxietate și curaj. Emoții intense, drumuri noi

Psihoterapeută: Doina-Maria Schipor

Carte recomandată: Ghid pentru rezolvarea dificultăților psihice ale copiilor și adolescenților – Dr. Pier Bryden, Dr. Peter Szatmari

PROGRAM PIATRA NEAMȚ – Cărtureşti Shopping City

Marți, 7 octombrie, ora 19.00

De ce ne ținem unii de alții? Încrederea, fundamentul atașamentului.

Psihoterapeută: Sînziana Burcea

Cărți recomandate: Încrederea – Henry Cloud; Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00

Iubirea în relația de cuplu – mit și adevăr.

Psihoterapeută: Anca Păduraru

Cărți recomandate: De ce nu ne mai suportăm – Gérard Collignon, Delphine Viel; Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez

PROGRAM BACĂU – Cărturești Arena Mall

Luni, 6 octombrie, ora 19.00

Despre adolescență și problemele de atașament.

Psihoterapeut: Alina Elisabeta Silvestru

Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson; Iubire securizantă – Julie Menanno

Vineri, 10 octombrie, ora 19.00

Descoperă și depășește petele oarbe care te țin pe loc

Psihoterapeută: Dana Elena Iacob

Carte recomandată: Descoperă și depășește petele oarbe care te țin pe loc – Emma Reed Turrell; Simboluri arhetipale în basme. Aventura domniței – Opere Complete 3 – Marie-Louise von Franz