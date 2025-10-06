150 de ani de la nașterea lui Carl Gustav Jung. Săptămâna PSI (6-12 octombrie 2025)

x close
de Florian Saiu    |    06 Oct 2025   •   16:12
În această toamnă, Săptămâna PSI (6-12 octombrie) va celebra, prin două ateliere organizate la București, 150 de ani de la nașterea lui Carl Gustav Jung. În același timp, va aduce în atenție recenta și inedita carte a profesorului și psihanalistului Vasile Dem. Zamfirescu, Jurnal de psihanalist. O altă vedetă a Săptămânii PSI va fi volumul Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză, semnat de cunoscuta psihoterapeută de cuplu Domnica Petrovai în curs de apariție la Editura Trei.

VIAȚA DE CUPLU, ATAȘAMENTUL ȘI SĂNĂTATEA RELAȚIEI

Viața de cuplu, atașamentul și sănătatea relației vor fi în prim-planul ediției de toamnă a Săptămânii PSI. Seria de ateliere psihologice dedicate publicului larg va mai include sfaturi pentru părinții ce doresc să mențină punțile de comunicare cu adolescenții și copiii lor, dar și sugestii pentru cei ce vor să se cunoască mai bine, să-și gestioneze sentimentele ori să devină mai îngăduitori cu sine.

Evenimentul Săptămâna PSI, organizat de Editura Trei și Librăriile Cărturești din 2012

Devenit deja un jalon al întâlnirilor culturale anuale, Săptămâna PSI este un eveniment organizat de Editura Trei și Librăriile Cărturești încă din 2012, din dorința de a pune în legătură cei mai buni practicanți și teoreticieni ai psihoterapiei cu publicul larg. Ediția din această toamnă va avea loc în 13 orașe din țară: SuceavaBrăilaVasluiOradeaBrașovSibiuConstanțaTimișoaraIașiBacăuCluj-NapocaPiatra-Neamț și București.

În perioada 6-12 octombrie intrarea la evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile. Pentru evenimentele de la Cărturești Verona sunt disponibile 30 de locuri pe scaune.

PROGRAM BUCUREȘTI – Cărturești Verona

Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Jung la 150 de ani. Basmele – Povești de trezit adulții
Analiști jungieni: Ioana KesslerAndrei Tudor Chiriac
Carți recomandate: Omul și simbolurile sale – C.G. Jung, Jolande Jacobi, M.-L. von Franz, Joseph L. Henderson, Aniela Jaffé; Simboluri arhetipale în basme. Călătoria eroului – Opere Complete 2 – Marie-Louise von Franz

Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Mă iubesc, te iubesc. Între eul autentic și dorul de noi doi
Psihoterapeută: Laura Pănăzan
Carte recomandată: Iubire securizantă – Julie Menanno

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
C.G. Jung vocea vindecătoare a secolului XXI
Psihoterapeută și formatoare jungiană: Mihaela Minulescu
Carte recomandată: Cartea Roșie – C.G. Jung

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.
Psihoterapeute: Domnica PetrovaiRaluca Petrice
Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai

Vineri, 10 octombrie, ora 19.00
În lumea inconștientului
Psihanalist și profesor universitar: Vasile Dem. Zamfirescu
Carte recomandată: Jurnal de psihanalist – Vasile Dem. Zamfirescu

PROGRAM CLUJ-NAPOCA – Cărturești Platinia

Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.
Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Oana Iordache
Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai

Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Viața (bună) în vremuri instabile. De ce adaptarea nu mai e suficientă.
Psihoterapeută: Mara Bria
Carte recomandată: Arta și știința conectării – Kasley Killam


PROGRAM IAȘI – Cărturești Mall Moldova

Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Am un singur regret, că nu am…
Psihoterapeută: Roxana Postolache
Carte recomandată: Ce-ar fi fost dacă... – Robert L. Leahy

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Legătura părinte-copil, condiție pentru viitoarea reziliență fizică și psihică
Psihoterapeută: Dr. Oana Dănilă
Cărți recomandate: Copilul unic – Susan Newman; Ghid pentru înțelegerea și îngrijirea copiilor mici – Héloïse Junier

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Dansul relațional: de la comportamente inexplicabile la nevoi de atașament
Psihoterapeută: Dr. Simona Herb
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson


PROGRAM TIMIȘOARA – Cărturești Operei

Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Harta invizibilă a atașamentului. Călătoria spre înțelegerea relațiilor apropiate.
Psihoterapeută: Dr. Andreea Ionescu
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Dincolo de tipare: conflictul în cuplu, calea spre comunicare sănătoasă.
Psihoterapeută: Simona Popa
Carte recomandată: 8 pasi siguri pentru a depăși atașamentul anxios și evitant – Tracy Crossley

PROGRAM CONSTANȚA – Cărtureşti City Park Mall

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Atașament și/sau iubire: un subiect de graniță
Psihoterapeut: Dragoș Pavel
Cărți recomandate: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson; Iubire securizantă – Julie Menanno

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
De ce iubirea doare?!
Psihoterapeut: Bogdan Papacostea
Carte recomandată: Cartea pe care vrei să o citească toți cei pe care îi iubești (și poate câțiva dintre cei pe care nu-i iubești) – Philippa Perry


PROGRAM SIBIU – Cărturești Promenada Mall

Luni, 6 octombrie, ora 19.00
De ce merită să te împrietenești cu tine și cu ceilalți 
Psihoterapeut: Cristina Ősz
Cărți recomandate: Arta prieteniei – Marisa G. Franco; Fii bun cu tine și nu doar cu ceilalți – Emma Reed Turrell

Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză.
Psihoterapeute: Domnica PetrovaiElena Bouleanu
Carte recomandată: Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză – Domnica Petrovai

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Ce vor femeile? De ce nu știm și cum putem afla
Psihoterapeută: Alexandra Frîncu
Carte recomandată: Ce vor femeile – Maxine Mei Fung Chung


PROGRAM BRAȘOV – Cărturești Piața Sfatului

Marți, 7 octombrie, ora 19.00
De la nevoile timpurii la dinamica familială: creșterea copilului în contextul de azi
Psihoterapeută: Ioana Georgiana Mărăcineanu
Cărți recomandate:  Copilul unic – Susan Newman; Ghid pentru înțelegerea și îngrijirea copiilor mici – Héloïse Junier

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Atașamentul – cum se formează și care este rolul lui de-a lungul vieții
Psihoterapeută: Laura Teodora David
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Cum să rupi cercul dramei – de la conflicte repetitive la conexiuni reale
Psihoterapeută: Daniela Popa
Carte recomandată:  Cartea pe care vrei să o citească toți cei pe care îi iubești (și poate câțiva dintre cei pe care nu-i iubești) – Philippa Perry; Cartea asta e mai ieftină decât terapia – Liz Kelly

PROGRAM ORADEA – Cărturești Lotus Center

Marți, 7 octombrie, ora 19.00
De ce uneori pare că uităm să iubim. Atașament și cicluri negative
Psihoterapeută: Delia Iuliana Bîrle
Carte recomandată: Iubire securizantă – Julie Menanno

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Printre rânduri și relații
Psihoterapeută: Corina Lupău
Carte recomandată: Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez

PROGRAM VASLUI – Cărturești

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Locuim împreună, trăim separat – o poveste scrisă pe peretele dintre noi
Psihoterapeută: Cristina Toma
Carte recomandată: De ce nu ne mai suportăm – Gérard Collignon, Delphine Viel

Vineri, 10 octombrie, ora 19.00
Am un singur regret, că nu am…
Psihoterapeută: Roxana Postolache
Carte recomandată: Ce-ar fi fost dacă… – Robert L. Leahy

PROGRAM BRĂILA – Cărturești

Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Scrisul ca formă de terapie
Psihoterapeută: Veronica Teodoru
Carte recomandată: Jurnal de psihanalist – Vasile Dem. Zamfirescu

Miercuri, 8 octombrie, ora 19.00
Adolescența între haos și armonie – cum construim punți de dialog
Psihoterapeută: Angela Cabaua
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Vorbind pe limba iubirii
Psihoterapeută: Florentina Gruia
Cărți recomandate: Iubire securizantă – Julie Menanno; Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez

PROGRAM SUCEAVA – Cărtureşti

Marți, 7 octombrie, ora 19.00
Dansul relațional: de la comportamente inexplicabile la nevoi de atașament
Psihoterapeută: Dr. Simona Herb
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Adolescența – între anxietate și curaj. Emoții intense, drumuri noi
Psihoterapeută: Doina-Maria Schipor
Carte recomandată: Ghid pentru rezolvarea dificultăților psihice ale copiilor și adolescenților – Dr. Pier Bryden, Dr. Peter Szatmari

PROGRAM PIATRA NEAMȚ – Cărtureşti Shopping City

Marți, 7 octombrie, ora 19.00
De ce ne ținem unii de alții? Încrederea, fundamentul atașamentului.
Psihoterapeută: Sînziana Burcea
Cărți recomandate: Încrederea – Henry Cloud; Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson

Joi, 9 octombrie, ora 19.00
Iubirea în relația de cuplu – mit și adevăr.
Psihoterapeută: Anca Păduraru
Cărți recomandate: De ce nu ne mai suportăm – Gérard Collignon, Delphine Viel; Mă iubesc, te iubesc – María Esclapez

PROGRAM BACĂU – Cărturești Arena Mall

Luni, 6 octombrie, ora 19.00
Despre adolescență și problemele de atașament.
Psihoterapeut: Alina Elisabeta Silvestru
Carte recomandată: Bazele teoriei atașamentului – Katherine Berry, Ruth O’Shaughnessy, Rudi Dallos, Karen Bateson; Iubire securizantă – Julie Menanno

Vineri, 10 octombrie, ora 19.00
Descoperă și depășește petele oarbe care te țin pe loc
Psihoterapeută: Dana Elena Iacob
Carte recomandată: Descoperă și depășește petele oarbe care te țin pe loc – Emma Reed Turrell; Simboluri arhetipale în basme. Aventura domniței – Opere Complete 3 – Marie-Louise von Franz

