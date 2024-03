La Teatrul de Balet Sibiu primăvara începe cu Claudiu Bleonț și Iuliana Moise

Inspirat de destinul companiei sibiene de balet, spectacolul „Despre noi- About us” se dansează la Teatrul de Balet Sibiu, în data de 02 martie 2024, ora 19:00, și îi are ca invitați speciali pe actorii Naționalului bucureștean, Iuliana Moise și Claudiu Bleonț. Alături de aceștia, din distribuție fac parte dansatorii Teatrului de Balet Sibiu: Candela Nieto (Spania), Katerina Tomashek (Ucraina), Laura Trabalon (Spania), Ludovica Tontodonati (Italia), Machi Goto (Japonia), Remi Nakano (Japonia), Lazaro Ortega (Cuba), Miguel Teixeira (Portugalia), Răzvan Iacob (România), Valentin le Page (Franța).

Beatrice Rancea semnează regia și scenariul spectacolului „ Despre noi- About us”

Cu un parcurs profesional impresionant, fiind de-a lungul carierei balerină, regizor de teatru și operă, TV, cinema, coregraf, interpret, scenarist și dramaturg, Beatrice Rancea este unul dintre cei mai importanți creatori ai scenei baletului și teatrului românesc. Activitatea sa artistică a fost completată de cea pedagogică și managerială: a fost Director general al Teatrului Național din Constanța și al Operei Naționale Române din Iași, Director general interimar al Operei Naționale din București, asistent universitar la UNATC București, catedra Regie-Teatru, șef departament Dramă la Teatrul „Alexandru Davila” Pitești, consilier artistic la Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian” București. Peste treizeci de montări regizorale în teatrele și operele din România, numeroase spectacole realizate în străinătate, peste treizeci de roluri pe scena Operei Naționale București, show-uri TV regizate pentru Pro TV și Antena 1, peste douăzeci de apariții TV, peste zece roluri principale în filme și spectacole de teatru sunt doar parte din activitatea sa artistică. Un ambasador neobosit al culturii, Beatrice Rancea a primit numeroase premii și distincții, din care menționăm o mică parte: Premiul UNITER pentru debut, Premiul pentru cea mai bună producție a școlilor de teatru, Premiul pentru cel mai bun spectacol decernat de Asociația Internațională a Criticilor de Teatru, Premiul „Ioan Cuza” în anul 1998, Celebrity Awards – Femei de succes în 2003, 2005 și 2019, Premiul de Excelență pentru întreaga carieră în 2019, Premiul de Excelență în Management oferit de Forumul Muzical Român în 2014, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași în 2013 etc.

„Venim de pretutindeni și plecăm nu știm unde, iar acest fapt este valabil pentru noi toți, nu doar pentru dansatorii din această companie sau pentru cei care sunt în spectacol. Este și un fapt concret și o metaforă a vieții și a destinelor noastre într-un fel.” Beatrice Rancea, regizoare

Dragoș Roșu, unul dintre cei mai versatili coregrafi ai noii generații

Dragoș Roșu a început să danseze la 15 ani, iar pasiunea sa pentru dans l-a adus la București, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, unde a urmat secția de teatru-coregrafie pentru 2 ani de zile. Dorind să aprofundeze dansul, a urmat trei stagii de pregătire în Statele Unite ale Americii (Los Angeles și New York), unde a studiat cu cei mai buni coregrafi și profesori din lume și a lucrat în proiecte particulare cu aceștia (un exemplu fiind colaborarea cu Derek Mitchell la Carnival New York). Versatilitatea în dans i-a permis să exploreze o multitudine de stiluri, pentru ca într-un final să-și elaboreze propriul stil coregrafic numit „Fusion”, rezultat dintr-o îmbinare de elemente provenite din dans contemporan, hip hop, jazz etc. În ultimii ani, Dragoș a activat atât în România, cât și Brazilia, mai exact Sao Paulo, unde lucrează ca dansator și coregraf și are numeroase colaborări în cadrul unor proiecte de televiziune și în companii de dans și teatru. Experiența de artist profesionist a lui Dragoș Roșu include participări în calitate de coregraf și dansator la producții precum: Carnival New York, Romeo și Julieta, Scripcarul pe acoperiș, Britain’s Got Talent, Millennium Dance Complex Brazilia, Dansez Pentru Tine, Vocea României, Românii Au Talent, The Masked Singer, INNA.

„Multiculturalitatea companiei de dans de la Sibiu este și a rămas, încă de la primul contact cu dansatorii, ca o explozie continuă de energie. Sunt atât de diferiți între ei, cu personalități atât de puternice fiecare, din zone atât de diferite, dar uniți de pasiunea pentru dans.” Dragoș Roșu, coregraf

Caseta artistică a spectacolului „Despre noi- About us”

Spectacol de teatru-dans

REGIA ȘI SCENARIUL: Beatrice Rancea

Cu participarea actorilor Teatrului Național București: Claudiu Bleonț și Iuliana Moise

COREGRAFIA și ILUSTRAȚIA MUZICALĂ: Dragoș Roșu și Beatrice Rancea

TEXT: Alice Năstase Buciuta

SCENOGRAFIA: Viorica Petrovici

ASISTENT SCENOGRAFIE: Ionuț Racoreanu

LIGHT DESIGN: Beatrice Rancea

DISTRIBUȚIE: Candela Nieto (Spania), Katerina Tomashek (Ucraina), Laura Trabalon (Spania), Ludovica Tontodonati (Italia), Machi Goto (Japonia), Remi Nakano (Japonia), Lazaro Ortega (Cuba), Miguel Teixeira (Portugalia), Răzvan Iacob (România), Valentin le Page (Franța)

Data premierei la Teatrul de Balet Sibiu: 10 noiembrie 2022

››› Vezi galeria foto ‹‹‹