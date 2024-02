Lansarea e-book-ului NEW STAGES SOUTH EAST & Artist talk despre dramaturgia contemporană în România la Teatrul Masca

Evenimentul de lansare a e-book-ului NEW STAGES SOUTH EAST, continuare a proiectului internațional al Goethe-Institut, este un prilej de a aduce în discuție, de a dezbate și de a împrospăta perspectiva asupra dramaturgiei contemporane românești. Prin această colaborare, Teatrul Masca își propune să devină un mediu vital de interacțiune pentru tinerii dramaturgi, contribuind la consolidarea unui dialog artistic și la promovarea noilor voci din industrie.

Atât e-book-ul, cât și acest Artist Talk vin în continuarea demersului de a susține autori dramatici emergenți și de a încuraja crearea de texte contemporane și locale, pornind de la teme și abordări de actualitate pentru spațiul european de Sud-Est. Într-o culegere de prezentări ale tinerilor dramaturgi și sinopsisuri ale textelor rezultate în urma participării în program, această carte electronică urmărește să suscite interesul regizoarelor, regizorilor, producătorilor și teatrelor de stat sau independente.

NEW STAGES SOUTH EAST (NSSE) este un proiect internațional multianual al Goethe-Institut, lansat în 2021 cu scopul de a încuraja și sprijini crearea unor texte dramatice contemporane, pe teme actuale și stringente, dar și de a aduce împreună voci tinere, ancorate la realitățile societății în care trăim, și de a le promova pe scena de teatru din Europa de Sud-Est și Germania. Peste 30 de autori din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Grecia, România și Serbia au avut ocazia de a lucra în cadrul unor workshop-uri cu renumiți dramaturgi și regizori din cele șapte țări participante, precum și din Germania, și de a dezvolta piese de teatru puternice, care oglindesc preocupările, temerile și relațiile interumane ale lumii contemporane.

Creațiile au fost prezentate sub formă de spectacole-lectură sau performance-uri work in progress în diverse teatre și spații alternative din cele șapte țări participante. Un juriu internațional a selectat apoi cele mai remarcabile 11 piese, care au fost integrate în programul Festivalului NEW STAGES SOUTH EAST desfășurat în aprilie 2023 la Teatrul din Oberhausen (Germania), în parteneriat cu Goethe-Institut. În vederea promovării pe termen lung a tinerilor dramaturgi din Europa de Sud-Est în peisajul teatral german, o parte din aceste texte vor fi puse în scenă la teatrele din Oberhausen, Essen și Mannheim în stagiunile 2023/2024 și 2024/2025. Nu în ultimul rând, câteva dintre piese au fost prezentate ca spectacole-lectură în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) și al Berliner Theatertreffen.

Cu: Catinca Drăgănescu (din dublă perspectivă – de regizoare și dramaturgă consacrată, dar și de curatoare și manager interimar al Teatrului Masca), Elise Wilk (una dintre cele mai traduse și montate dramaturge contemporane din România), Theodor-Cristian Popescu (cunoscut regizor și profesor, precum și unul dintre mentorii proiectului New Stages South East), Alexandru Gorghe (dramaturg New Stages South East; textul său „Câinele mamei mele” a fost prezentat în cadrul proiectului ca spectacol-lectură la Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, fiind ulterior montat la București, la Apollo 111, în cadrul programului Bucharest Indie Network, derulat de Asociația Teatrelor Independente)

Moderatori: Joachim Umlauf, directorul Goethe-Institut București, și Roxana Lăpădat (coordonatori ai e-book-ului NEW STAGES SOUTH EAST)

Stagiunea 2023-2024 „Să vorbim pe bune despre noi” la Teatrul Masca include șase premiere, o microstagiune de spectacole invitate, ateliere de dezvoltare personală prin artă pentru toate categoriile de vârstă, o sesiune de dezbateri performative moderate de Alex Tocilescu și un proiect multimedia autoreflexiv.

Teatrul Masca este un punct de reper în lumea culturală a Bucureștiului și a României, cunoscut pentru abordarea sa neconvențională. Cu o istorie de peste treizeci de ani, Teatrul Masca va continua să aducă arta teatrală mai aproape de comunitate, întotdeauna în căutare de modalități de a se reinventa și a crea conexiuni autentice cu publicul său.