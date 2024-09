Lecturi publice, performance-uri, momente de improvizație poetică, dezbateri, concerte, expoziții și filme documentare, la FIPB 2024

Nume importante ale poeziei europene de astăzi, în lecturi publice

Un program dens și bogat de lecturi, la care iau parte poeți străini din peste 20 de țări și comunități autonome ale lumii (Brazilia, Canada, Spania, Portugalia, Franța, Israel, Belgia, Grecia, Turcia, Marea Britanie, Germania, Republica Moldova, Elveția, Suedia, Panama, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Croația, Italia, Serbia), alături de nume de primă mărime ale poeziei românești contemporane, printre care Nora Iuga, Ion Mureșan, Octavian Soviany, Simona Popescu, Dinu Flămând, Magda Cârneci, Radu Vancu, Robert Șerban sau Moni Stănilă, îi așteaptă pe iubitorii de poezie în săptămâna dedicată ediției din acest an a festivalului.

Dezbateri pe teme incitante

Dezbaterea cu tema Cum se vede România din afară?, la care iau parte scriitori români care au cunoscut succesul în afara granițelor țării, Matei Vișniec, Călin-Andrei Mihăilescu, Victor Ivanovici, alături de nume ale unor principali actori culturali care au legătură cu România, precum Bruno Mazzoni, este, cu siguranță, unul dintre evenimentele mult așteptate din cadrul FIPB 2024 (11 septembrie, ora 16.00, Grădina MNLR).

De asemenea, și dialogul dintre scriitorii Cristian Fulaș și Bogdan Crețu, având drept temă „limitele literaturii” (12 septembrie, ora 19.00, Grădina MNLR) se prefigurează a fi de mare interes pentru public.

Despre literatură și război este unul dintre cele mai incitante dialoguri din cadrul FIPB 2024 la care iau parte Yaniv Iczkovitz (Israel), Bruno Mazzoni (Italia) și Dinu Flămând (România), (11 septembrie, ora 11.00, sediul MNLR Crețulescu).

Mari nume ale poeziei contemporane, celebrare postumă

Bucuria întâlnirii cu poezia este celebrată atât în prezența autorilor, printr-o serie de lecturi care au loc în cele mai importante spații culturale din Capitală, cât și prin intermediul unor proiecte-remember care își propun să aducă în atenția publicului aspecte din viața și opera unor poeți importanți precum: Ioan Es. Pop, Traian T. Coșovei, Dan Arsenie, Marin Mincu, Alexandru Mușina sau Emil Brumaru. Seria de evenimente va avea loc la sediul din strada Nicolae Crețulescu 8 al MNLR, în prezența unor nume importante ale criticii și poeziei de astăzi, precum Ion Mureșan, Călin-Andrei Mihăilescu, Paul Cernat, Caius Dobrescu, Magda Cârneci, Ion Bogdan Lefter, Bogdan Crețu sau Bogdan-Alexandru Stănescu.

Evenimente dedicate debutanților

Alături de nume consacrate ale poeziei române, și debutanții pășesc pe scenă la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Poezie București. Evenimentul dedicat lor se va desfășura într-un spațiu alternativ cunoscut din Capitală (Londohome), iar coordonatorul proiectului este scriitorul Radu Vancu, unul dintre cele mai apreciați scriitori români de astăzi.

Ateliere de scriere și relaționare poetică, în limbile română și engleză

Răzvan Țupa, unul dintre poeții de marcă ai generației 2000, artistul care a abordat cele mai spectaculoase formule lirice, accentuat vizuale și histrionice, va susține o serie de ateliere de poezie relațională, în cadrul cărora poeții participanți vor avea ocazia de a învăța cum să se prezinte în fața cititorilor.

De asemenea, poetul britanic Andy Willoughby va susține timp de patru zile un atelier de performance în limba engleză, la care sunt așteptați să ia parte toți cei care cochetează cu scrisul.

Atelierul de creație „Poezie în viață” susținut de poeta Nina Vasile se află, de asemenea, în lista evenimentelor de la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Poezie București.

Seri de poezie, performance și improvizație

La ARCUB, unul dintre spațiile-gazdă ale evenimentelor din cadrul #FIPB 2024, vor avea loc trei lecturi de tip performance.

Chiar în prima seară, 9 septembrie, de la ora 20.00, Chris Tănăsescu (Margento), poet, traducător și profesor de discipline umaniste digitale (Digital Humanities) la Universitatea din Ottawa, un nume apreciat atât în România, cât și în spațiul poetic anglo-saxon, va susține și în acest an un performance reunit sub tema Margento Is Back. The #Graph-Poem Adventure.

Vineri, 13 septembrie, de la ora 18.00, se vor reuni câteva dintre cele mai cunoscute voci ale performance-ului românesc și din străinătate.

Participanții la atelierele susținute de poeții Răzvan Țupa și Andy Willoughby își vor prezenta creațiile la ARCUB.

Călin-Andrei Mihăilescu, scriitor, profesor de literatură comparată și filosofie în Canada și, cu siguranță, unul dintre cei mai versatili autori contemporani de origine română, va susține un moment de improvizație în cadrul festivalului sâmbătă, 14 septembrie, ora 19.30, sediul MNLR Crețulescu 8.

Seri de poezie și muzică | Chinese Moon Festival

Viața e un poem, un spectacol complex, plin de emoție – o întâlnire armonioasă între poezie românească, grecească și muzică de calitate – este programat în aula BCU pentru data de 10 septembrie, ora 18.00.

De asemenea, un alt spectacol ce reunește muzica și poezia, Nevoia de îngeri, se va desfășura în 12 septembrie, de la ora 20.30, în același loc.

De vorbă cu poeții... – seară de muzică și poezie cu Ovidiu Mihăilescu și Alexandru Turcu își așteaptă spectatorii la sediul MNLR din Crețulescu vineri, 13 septembrie, de la ora 19.30.

Și, cu siguranță, unul dintre cele mai interesante evenimente va avea loc în 12 septembrie 2024, începând cu ora 20.30, la sediul Centrului Cultural Chinez din București. Evenimentul, dedicat celebrării Festivalului Chinezesc al Lunii, include lecturi de poezie chineză și românească – având ca temă luna, muzică tradițională chineză live și replicarea unor experiențe din festival, inclusiv prepararea și degustarea moon cake – un tip de prăjitură care se servește în mod tradițional în timpul festivalului.

Expoziții documentare dedicate lui Anton Pann și Dosoftei

O importantă expoziție dedicată cărturarului, poetului și traducătorului Dosoftei, mitropolit al Moldovei va fi vernisată marți, 10 septembrie, ora 14.00, la sediul MNLR Griviței 64-66. În aceeași zi, de la ora 16.00, la sediul MNLR din Crețulescu 8 va avea loc un tur ghidat și vizionarea expoziției documentare „Anton Pann – 170 de ani”.

Vernisajul expoziției de fotografie a artistului Dorin Rachmuth (12 septembrie, ora 20.00, sediul MNLR Crețulescu) și turul ghidat al expoziției de instalații a artistului Vlad Țenu (13 septembrie, ora 17.00) completează seria de evenimente din sfera artelor vizuale.

Conferințe susținute de nume importante ale scenei culturale europene

Anca Vasiliu, filosof remarcabil cu o bogată carieră academică și de cercetare în domeniul filosofiei antice, originară din București, director de cercetare la Centre National de la Recherche Scientifique (Franța), va susține în cadrul FIPB 2024 conferința cu tema Entre l’émoi et l’évidence: la dialectique du langage poétique. Homère, Platon et l’anonyme « Du sublime », marți, 10 septembrie, de la ora 18.30, la BCU (Biblioteca Centrală Universitară).

Scriitorul și traducătorul Jean Poncet, profesor al Universității din Grenoble, va vorbi despre Cum traducem poezia?, iar alături de el vor fi prezenți Dinu Flămând și Victor Ivanovici (13 septembrie, ora 17.00, sediul MNLR Crețulescu 8).

Cato Lein (Suedia), unul dintre cei mai apreciați fotografi din lume, cu expoziții importante reunind portrete ale scriitorilor români de astăzi, va susține în cadrul festivalului conferința cu tema The Gaze of Literature, urmată de proiecția filmului Eclectic in Bucharest, despre proiectul său la București; evenimentul va avea loc în prezența producătoarei Karin Starre joi, 12 septembrie, de la ora 17.30, la BCU.

Evenimente dedicate copiilor la FIPB 2024: întâlniri cu autori cunoscuți și lecturi din Nina Cassian

Cei mai mici dintre cititorii de poezie sunt așteptați și ei la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Poezie București. Mai multe evenimente dedicate lor vor avea loc la Modul Cărturești în prezența unora dintre cele mai cunoscute autoare de literatură pentru copii și tineret: Carmen Tiderle, Lavinia Braniște și Simona Epure, sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 13.00. O oră mai târziu, în același spațiu va avea loc o lectură din volumele Povestea a doi pui de tigru, numiți Ninigra și Aligru, Prințul Miorlau și Roșcată-ca-Arama și cei șapte șoricari de Nina Cassian.

Concerte de muzică veche, jazz și fado

Iubitorii de poezie și muzică sunt așteptați la nu mai puțin de șapte concerte în cadrul ediției din acest an a Festivalului Internațional de Poezie București.

Ansamblul cameral de muzică veche Anton Pann va susține două concerte, ambele la sediul BCU, un proiect extrem de interesant – Porta Art Nova Nobilis – P.A.N.N. – în prima seară a festivalului, și Beatles reinterpretat, în ultima.

Acordurile muzicii de jazz se vor auzi la FIPP 2024 datorită pianistului și compozitorului Mircea Tiberian alături de talentata muziciană Nadia Trohin.

Viziunea arhitecturală suspendată, cosmică a pianistului Albert Tajti îmbinată cu interpretarea expresivă a Cătălinei Beţa se regăsesc, de asemenea, în programul FIPB 2024.

Fado, în interpretarea Cristinei Dăscălescu, a lui Ricardo Caria și Paul Edeleni, dar și muzica argentinienilor Analia Selis și Mariano Castro completează lista concertelor din cadrul ediției din acest an a festivalului.

Și, cu siguranță, concertul susținut de Nicu Alifantis este unul dintre cele mai așteptate evenimente din cadrul FIPB 2024 (10 septembrie, ora 20.30, sediul MNLR Crețulescu 8).

Filme documentare despre Avangardiști, Mișcarea Dada și Paul Celan realizate de Alexandru Solomon

Iubitorii de poezie și film sunt invitați în ultima zi a Festivalului Internațional de Poezie București la proiecția a trei dintre filmele documentare realizate de Alexandru Solomon: Strigăt în timpan (1993, o cronică neconvențională a avangardei literare și artistice românești, ce reconstituie atmosfera perioadei 1916–1947, un colaj amețitor de texte și imagini fundamentale; realizat împreună cu Radu Igazsag), Duo pentru Paoloncel și Petronom (1994, documentar artistic construit ca un dialog poetic între Celan și prietenul său, scriitorul Petre Solomon, pe fundalul istoriei zbuciumate a anilor 1940–1947) și Cronica de la Zürich (1996, film documentar experimental dedicat mișcării Dada, realizat împreună cu Radu Igazsag). Proiecțiile vor avea loc la BCU, în ultima zi a festivalului, începând cu ora 19.30.

Publicul are acces gratuit la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Poezie București.