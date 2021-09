Ligia Hojda lansează noul său single„Nomazi” duminica aceasta, la Teatrul Godot

Noul single Nomazi , lansat de Ligia Hojda la sfârşitul lunii august, va fi cântat în cadrul unui concert acustic, duminica aceasta, la Teatrul Godot, începând cu ora 21:00.

”Călătorind prin viață creăm legături care ne definesc, ne construiesc ca oameni. Prin privirile, gândurile, acțiunile noastre construim. Aducem zâmbete pe chipul nostru, pe chipurile altor oameni". Despre această călătorie pe care o facem împreună cântă Ligia Hojda în cel mai recent single al ei. Compus de artistă și produs de Alexandru Ioniță (Bru) , single ul Nomazi este publicat în calitatea de artist independent, și este disponibil pe youtube, spotify, apple music și deezer.

„Pentru mine, muzica e cea mai frumoasă formă de artă prin care poți să iți exprimi trăirile, stările, sentimentele, e în interiorul nostru și în jurul nostru. E ceea ce te face să zâmbești, să dansezi, să plângi, să visezi sau să fii liber. E și o formă de terapie străveche care îl ajută pe om să călătorească prin viață.'' (Ligia Hojda)

Ligia Hojda s-a născut pe 6 iunie 1988, fiind primul membru al unei familii numeroase din Sighetu Marmației, Maramureș. Dragostea pentru muzică i-a fost insuflată de către familie, unde exista un cult pentru artă și pentru cultură. A cântat pentru prima dată pe scenă, la vârsta de 7 ani, alături de sora sa, Maria Hojda, fiind îndrumate de tatăl lor. A urmat cursurile Școlii de Muzică și Arte Plastice din Sighetu Marmației, clasele I-IV pian,V-VIII chitară.

Deoarece pasiunea pentru muzică și visul din copilărie nu au încetat, în anul 2014 s-a înscris la preselecțiile Vocea României, alaturi de sora sa, Maria Hojda. A intrat în concurs în echipa lui Tudor Chirilă și a ajuns până în semifinală. Această experiență i-a întărit dorința de a face muzica în mod profesionist și de a le transmite oamenilor emoția, frumosul și bucuria muzicii.

În 2015 semnează cu Agenția de Vise, label-ul lui Tudor Chirilă. Cântă alături de Tudor Chirilă și Trupa Vama în cadrul festivalului Shine Festival în București, continuând să concerteze în festivaluri în deschiderea trupei "Trupa Vama".

În 2016 a cântat în deschiderea trupei „Carla's Dreams" la Hard Rock Cafe în București, a susținut concerte cu full band electric la Zilele Clujului, Shine Festival - Arenele Romane, a susținut primul concert exclusiv cu full band acustic, la "Grădina cu Filme" în București, urmând să îl susțină din nou la Berăria H în București. Cu full band electric a mai cântat la Regata Marilor Veliere în Constanța. A susținut un Live Act Online @ Balcony TV în București.

Lansează „Fire Gun" în 2017, un single compus de Ligia și produs de Viky Red. A fost desemnată câștigătoarea celei de-a șaptea ediții a competiției Hard Rock Rising România 2017, reprezentând România în cadrul competiției Globale Hard Rock Rising. A susținut un showcase în cadrul conferinței Mastering The Music Bussines la Fratelli în București.

Continuă să concerteze în numeroase festivaluri din România (FestCo, Afterhills, Festivalul Medieval, Stagiunea Muzicală Estivală, Alternative September Rock, Toamna Orădeană, Backyard Acoustic Session) și cluburi (Doors Club, Unteatru, Teatru de Vară Bacău)

Lansează „Like The Sun" în 2018, un single compus de ea și Daniel Pârvan, produs de Alexandru Parker, Marian Moldoveanu și Tudor Chirilă la DeMoga Music și publicată de Agenția de Vise. Concertează la toate edițiile Street Food Festival din orașele României. Cântă în deschiderea conferinței Mastering The Music Bussines în sala Qreator. Susține un showcase în cadrul festivalului C/O Pop-Koln în Germania.

Continuă să concerteze în cluburi locale și evenimente până în prezent (Amfiteatrul TNB, Hope and Homes for Children, Muzică de pe Canapea pe platforma Vodafone).

Doina din Maramureș , River , Fire Gun , Like The Sun sunt piese publicate online și pe canalul de YouTube al Ligiei.

*

Teatrul Godot s-a redeschis din iunie 2021 într-o nouă locaţie, Palatul Bragadiru, clădire de patrimoniu, fondată în 1905, şi aflată la doar câteva minute de Centrul Istoric al Bucureştiului, pe Calea Rahovei 147-153. Noul spaţiu dispune de o sală de spectacole generoasă, de 140 de locuri, precum şi de o Grădină de Vară, unde au loc spectacole de teatru şi concerte de muzică jazz, jazz manouche, blues, pop-folk. Printre artiştii invitaţi până în acest moment, pe scena Teatrului Godot, se numără: Le Hot Club de Bucharest, Irina Sârbu & Band, Jazzy Jo Experience, Marius Mihalache & Band, Maria Răducanu, Luiza Zan.