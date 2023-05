Luiza Zan lansează un nou album de jazz, “In My Village”, la Teatrul Godot

Compozițiile sunt semnate de Luiza Zan și aranjate împreună cu Vlad Briciu, pianistul grupului. Materialul discografic a fost înregistrat în luna martie și va fi cunoscut publicului larg pe 5 mai, într-un show spectaculos organizat la Teatrul Godot.

„Am așteptat cu nerăbdare acest moment, în care să aduc la lumină prin muzică tot ce am trăit în ultimii ani. Izolarea impusă de perioada pandemică a însemnat pentru mine un amalgam de emoții, zbucium și trăiri intense. Și cum mai bine să exprim toate aceste trăiri decât prin muzică?! Am devenit mai atentă la tot ce mă înconjoară, la natură, mirosuri, culori. În noul album, ascultătorii vor regăsi o piesă pe care am compus-o gândindu-mă la o pasăre de noapte ce și-a făcut cuibul în acoperișul casei”, declară Luiza Zan.

Artiștii care au lucrat alături de Luiza Zan în conceperea albumului In My Village sunt:

Dimitrie Cristian Milea – chitară bas

Răzvan Florescu – vibrafon

Philip Goron – percuție

Anthony Gutierrez – tobe

Evenimentul va fi transmis și live de către TVR Cultural, datorită realizatoarei Valentina Băințan, producătorul și realizatorul unora dintre cele mai importante evenimente culturale românești. Invitatul special al momentului este Doru „Rocker” Ionescu, realizator și producător TV, jurnalist și scriitor, împătimit de jazz și vechi prieten al Luizei Zan.

