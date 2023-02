Oamenii se nasc pentru a da viață, nu pentru a o lua. Ucraina. 24 februarie 2022 – 24 februarie 2023.

"Să îți plimbi copilul de mâna prin parc sau pur și simplu pe un trotuar, să îl duci la școală sau la grădiniță, să îi vezi bucuria din ochi atunci când îi cumperi „ceva dulce”, să îl ajuți să își facă temele, să muncești pentru a-i putea clădi un viitor mai bun... sunt lucruri normale, nu?

Să te duci la muncă, să faci cumpărături, să îți plătești facturile, chiria sau rata la bancă, să te uiți la un film, să mănânci împreună cu familia, să îți suni prietenii, sunt lucruri normale, nu?

Să te bucuri de un zâmbet, să te bucuri de zăpadă, să te bucuri de un „te iubesc” pe care îl primești sau îl oferi, să mergi liniștit pe stradă, să stai pur și simplu pe o banca și să asculți copii jucându-se, sau mașinile care trec, sau foșnetul frunzelor, sau pur și simplu liniștea, să stai împreună cu ai tăi, sunt lucruri normale, nu?

A trecut un an de când OAMENII din Ucraina sunt privați de aceste normalități, a trecut un de când copiii din Ucraina nu au voie să se bucure, a trecut un an de când în Ucraina normalitatea a fost înlocuită cu brutalitatea... A trecut un an care pentru Ucraina înseamnă o eternitate... Ce normal ar fi să folosim doar „a trecut”...

Ce normal ar fi că aceste dureri pe care în momentul acesta le trăiesc copiii, mamele, tații din Ucraina să fie trăite și văzute doar pe scenele teatrului, nu pe scenele teatrului de război...

În Ucraina oamenii luptă pentru supraviețuire... în Ucraina copiii sunt omorâți... în Ucraina visele sunt măcelarite cu arme...

Ne dorim că acest carnagiu să se oprească...

Oamenii se nasc pentru a da viață, nu pentru a o lua!

Opriți războiul, lăsați copiii să zâmbească!

Întreaga comunitate teatrală din România empatizează și este alături de Ucraina.

Dragoș Buhagiar

Președinte UNITER"