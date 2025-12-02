Momentul mult așteptat a sosit! Christmas Opera Fair 2025 și-a deschis porțile!

Parcul Operei s-a transformat într-un sat de iarnă feeric, cu căsuțe din lemn, o scenă decorată tematic și reprezentarea Nașterii Domnului. În fiecare zi, vizitatorii vor fi întâmpinați de momente artistice dedicate familiei și activități care pun în valoare frumusețea comunității și generozitatea spiritului sărbătorilor.



Atracția principală a fiecărei seri de târg sunt colindele tradiționale și momentele muzicale oferite de coruri și grupuri artistice din comunitatea clujeană, într-o atmosferă caldă, celebrând tot ceea ce ne aduce împreună: frumusețea colindelor, bucuria tradițiilor și emoția sărbătorilor de iarnă.

Vino și bucură-te în fiecare seară de colinde și cântece de Crăciun, într-o atmosferă autentică de sărbătoare, cu parfum de iarnă!

La Christmas Opera Fair, susținem frumusețea lucrurilor create cu pasiune. Căsuțele tematice din Parcul Operei vor găzdui asociații, artizani și creatori locali, care vor răsfăța vizitatorii cu produse tradiționale, artizanale, delicii de sezon și frumoase decorațiuni de Crăciun.

Program de vizitare:

•⁠ ⁠Marți - Vineri: 16:00 - 22:00

•⁠ ⁠Sâmbătă - Duminică: 12:00 - 22:00

• 1 Decembrie: 12:00 - 22:00



Bucură-te alături de noi de creații speciale, realizate cu migală și cu mult suflet, precum și de arome și gusturi festive!

În weekend, între orele 13:00–16:00, vizitatorii sunt invitați la ateliere creative de pictură și împâslire cu lână, adresate atât copiilor, cât și adulților. Mult-așteptata întâlnire cu Moș Crăciun va avea loc în perioada 1–4 decembrie, între orele 18:30–20:00, iar unul dintre sponsorii evenimentului va oferi fotografii gratuite, cu print pe loc, pentru amintiri de neuitat.

Te așteptăm să te bucuri alături de noi, în perioada 28 noiembrie - 7 decembrie, de cea mai frumoasă poveste de Crăciun, în inima orașului, la Christmas Opera Fair!