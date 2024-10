“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut chitaristul Dragoș Ilie

Recitalul face parte din seria Radio România Muzical “Moștenitorii României muzicale”, dar și din proiectul “Discoveries” propus de EBU (European Broadcasting Union), care cuprinde înregistrări cu repertorii și soliști ieșiți din comun.

Dragoș Ilie a participat la competiția pentru bursa “Moștenitorii României muzicale”, oferită de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera, în 2021, câștigând, ex aequo alături de violoncelistul Cornelius Zirbo. Premiul a însemnat chiar oportunitatea profesională pe care și-a dorit să o pună în practică în cadrul bursei: realizarea unei sesiuni de înregistrări în vederea publicării unui disc. Înregistrările au fost realizate în decembrie 2021, iar prima ediție a discului “Guitar delights” a apărut în 2023 la Editura Casa Radio. La recitalul din 8 octombrie 2024, se lansează a doua ediție a acestui album, care s-a bucurat de mare succes, iar Dragoș Ilie va oferi autografe la finalul recitalului, în foaierul Ateneului Român, la standul Editurii Casa Radio.

La sugestia Radio România Muzical, Dragoș Ilie a devenit partenerul de scenă al celebrului violonist Alexandru Tomescu în cadrul turneului Stradivarius 2022, formând astfel un duo care a evoluat de atunci pe numeroase scene, naționale și internaționale.

Programul recitalului de chitară clasică susținut de Dragoș Ilie propune o călătorie printre țări, stiluri și piese, multe dintre ele rarități pentru publicul românesc. Sonorități românești – în Sonatina de Bela Bartok și “Lăutarul” din Suita „Impresii din copilărie” de George Enescu; sonorități vieneze, în două sonate de Wenzeslaus Thomas Matiegka, compozitor ceh care a trăit între anii 1773 și 1830, unul dintre marii chitariști ai secolului al XIX-lea; sonorități japoneze, într-o piesă semnată de japonezul Toru Takemitzu și alta a cubanezului Leo Brouwer, explorând însă universul nipon; sonorități spaniole, în piese de Manuel de Falla și Joaquin Rodrigo.

Dragoș Ilie: “Acest concert ce urmeaza să-l cânt la Ateneu are o însemnătate dublă pentru mine. Este o trăire cu adevărat specială să cânți într-un veritabil templu al artei, care a găzduit cei mai mari muzicieni ai noștri, mă gândesc aici în special la Enescu…

În același timp, îl simt și ca o întregire, împlinire a venirii mele permanente acasă. Am pregătit un program ce sper să vă încânte, cu muzica mea preferată: repertoriu românesc, lucrări japoneze, dansuri spaniole, sonate vieneze pentru chitară romantică.

Sper să ne putem bucura împreună de magia chitarei. Vă aștept la concert, pe 8 octombrie!”

Recitalul din 8 octombrie de la Ateneul Român, ora 19.00, este transmis în direct de Radio România Muzical.

Dragoș Ilie

Chitaristul român Dragoș Ilie s-a remarcat drept unul din cei mai carismatici și expresivi tineri muzicieni ai generației sale, încântând publicul din Europa, Asia și Statele Unite. De la o vârstă fragedă a început studiul instrumentului, primele acorduri fiind învățate de la tatăl său. A urmat cursurile Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, la clasa profesorului Marius Țîmpău. Concomitent, Dragoș a studiat și cu conf. univ. dr. Daniel Dragomirescu.

Perseverența și tenacitatea artistică l-au ajutat să obțină diverse burse de studiu în țară cât și în străinătate. Printre acestea menționăm Fundația MOL pentru Comunitate, Programul „Tinere Talente” oferit de Fundația Principesa Margareta, cu sprijinul Casei Regale a României, bursele „START” și Bursa „Moștenitorii României Muzicale” oferită de Radio România și Rotary Club Pipera. În anul 2015, Dragoș a obtinut prestigioasa bursă “Woodruff Scholarship” pentru completarea studiilor de licență la „Schwob School of Music” - Columbus State University, în SUA, la clasa compozitorului și pedagogului Andrew Zohn.

Dragoș a obținut peste 40 de premii la cele mai prestigioase competiții din lume. Printre acestea se numără Koblenz Guitar Festival, Guitar Foundation of America (GFA), Tokyo Guitar Competition, Culiacan International Competition, Changsha International Guitar Festival, Miami Guitar Festival. A susținut concerte, masterclass-uri și workshopuri în Europa, Statele Unite și Asia și a apărut în revistele Classical Guitar Magazine, Gendai Guitar și Acoustic Guitar Magazine. De asemenea, Dragoș a concertat alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” și Orchestra Națională Radio din România, grație bursei „Moștenitorii României Muzicale”.

Dragoș este activ și în domeniul muzicii camerale. În anul 2021, s-a alăturat cvartetului de chitară Austin Guitar Quartet, grup al cărui album de debut „The Singing Guitar” a fost nominalizat la premiile Grammy, alături de „Los Angeles Guitar Quartet”, „Texas Guitar Quartet” și ansamblul coral „Conspirare”. Spectacolele recente ale cvartetul cuprind Electric Counterpoint de Steve Reich, împreună cu compania de balet din Austin.

În vara anului 2022, Dragoș a concertat în turneul „Stradivarius - Paganini Magic” alături de celebrul violonist român Alexandru Tomescu. Cei doi au interpretat primul caiet de sonate pentru vioară și chitară Centone di Sonate, scris de Niccolò Paganini în 17 concerte și 13 orașe din România. Alte proiecte includ diverse concerte în țară și străinătate, cat și tabăra de masterclass “Enescu Experience”, la Cabana Caraiman (edițiile 2023, 2024).

Pasionat de promovarea repertoriului românesc pe scena globală, Dragoș a conceput CD-ul său de debut drept un proiect ce îmbină atât aranjamente (opere ale lui Ciprian Porumbescu, Béla Bartók​), cât și lucrări scrise de compozitori români contemporani. Albumul a fost înregistrat împreună cu Radio România Muzical și este disponibil la Editura Casa Radio.

Dragoș a finalizat studiile doctorale la University of Texas at Austin SUA, fiind asistent universitar la clasa renumitului pedagog și interpret Adam Holzman.

În prezent, este profesor la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Implicat în prevenirea accidentărilor în rândul muzicienilor, Dragoș integrează somatici alternative de tipul Body Mapping în activitatea sa didactică.

Dragoș este reprezentat de Augustine Strings, prima companie de corzi pentru chitară clasică din lume. În prezent cântă o chitară Gernot Wagner, donată de către Carson McKowen, și Martin Blackwell.

Dragos is a narrator who uses the guitar to tell a story from his captivating, thoughtful perspective.”

-Lorenzo Micheli

“Beautiful tone, sensitivity and great musicianship. Dragos has a wonderful command of our instrument!

A bright present and even brighter future."

​-​Rene Izquierdo

Proiectul “Moștenitorii României muzicale”

…organizat de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera, s-a dezvoltat în ultimii ani în două direcții. Prima dintre acestea își propune să-i aducă pe scene prestigioase românești pe tinerii și excepționalii muzicieni ai României, artiști care desfășoară o importantă activitate în străinătate, dar pe care publicul românesc are șansa de a-i asculta prea rar acasă. Recitalurile din acest proiect se adresează unui public larg, cu un repertoriu accesibil și cu o durată de o oră, fără pauză.

Din 2018 și până în prezent au avut loc peste 30 de concerte și recitaluri: violoncelistul Andrei Ioniță, violonista Ioana Cristina Goicea, violoncelistul Valentin Răduțiu, pianiștii Florian Mitrea, Adela Liculescu, Axia Marinescu sunt doar câțiva dintre protagoniști. Sub egida aceluiași proiect, au apărut și trei albume la Editura Casa Radio, cuprinzând evoluții din recitaluri sau înregistrări realizate în cadrul proiectului.

A doua direcție de dezvoltare este bursa “Moștenitorii României muzicale”. În 2020, Radio România Muzical și Rotary Club Pipera au inițiat și bursa “Moștenitorii României muzicale”, pentru tineri muzicieni cu vârste între 16 și 24 ani. Câștigători ai bursei în valoare de 4000 euro au fost pianistul Cadmiel Boțac (2020), violoncelistul Cornelius Zirbo (2021), pianista Kira Frolu (2022), pianistul Nil Mladin (2023) și violoncelistul Jan Sekaci (2024).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹