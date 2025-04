10 ani de Rocanotherworld: o ediție de pus pe suflet. Primii artiști anunțați în line-up și abonamente disponibile

Lansat în 2016, festivalul a crescut organic și a reunit în jurul său o comunitate activă, ghidată de valorile be curious, be different, be for others. De-a lungul anilor, a adus pe scenă artiști locali, naționali și internaționali, a construit un program care îmbină muzica live cu activități recreative, inițiative culturale și sociale și a susținut constant o direcție sustenabilă.

Anul acesta, Rocanotherworld propune o nouă celebrare a timpului petrecut cu sens și anunță primele nume confirmate în line up: Villagers [IE], Vița de Vie, byron & Classix Quartet, Omul cu Șobolani, Dl Goe și Gala [UA]. Lista completă a artiștilor va fi comunicată treptat pe site-ul festivalului și pe canalele oficiale de Social Media.

Abonamentele pentru ediția din acest an sunt deja disponibile pe site-ul oficial www.rocanotherworld.com, unde vor fi publicate constant informații despre programul ediției și toate noutățile legate de festival. Rocanotherworld își menține angajamentul față de accesibilitate și incluziune, printr-o serie de categorii de bilete concepute pentru a răspunde nevoilor unui public divers.

Pentru a susține participarea tinerilor la evenimente culturale, elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50% la abonamente, pe baza unui document doveditor prezentat la intrare. În același spirit, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora au acces gratuit, prin completarea unui formular disponibil online. Copiii cu vârsta sub 12 ani pot participa gratuit, însoțiți de un adult posesor de bilet.

Au fost pregătite mai multe tipuri de abonamente, adaptate diferitelor categorii de public. Biletele de grup vin cu prețuri avantajoase pentru cei care aleg să participe împreună, iar familiile beneficiază de opțiuni flexibile. Biletele de o zi vor fi disponibile în perioada următoare. În plus, toate achizițiile realizate cu un card emis de Banca Transilvania în perioada 1-20 aprilie beneficiază de 20% reducere, aplicată automat în procesul de checkout, indiferent de platforma de vânzare.

„Ne dorim ca Rocanotherworld să rămână un spațiu deschis tuturor, un festival în care fiecare se simte binevenit, indiferent de vârstă, posibilități sau context. De aceea, am gândit o politică de accesibilitate clară și echitabilă, care susține participarea tinerilor, a familiilor, a persoanelor cu dizabilități și a celor care vin împreună, ca grupuri.” - Patricia Roxana Brohanschi - fondator și director Rocanotherworld.

Primii artiști anunțați în line up-ul Rocanotherworld 2025

Dublinul are o tradiție puternică în literatura și arta povestirii, iar Conor O’Brien, fondatorul proiectului Villagers [IE], continuă această linie prin muzica sa. Cântăreț, compozitor și multi-instrumentist, O’Brien a construit un univers sonor profund și divers, care i-a adus recunoaștere critică și premii importante. Villagers a câștigat Ireland’s Choice Music Prize, a fost nominalizat la Mercury Prize în Marea Britanie, iar O’Brien a fost distins de două ori cu prestigiosul Ivor Novello pentru compoziție. Cel de-al șaselea album de studio, That Golden Time, lansat în mai 2024, reafirmă stilul său distinct, o fuziune elegantă de folk, pop și rock, care i-a adus aprecieri din partea unor artiști precum Paul Weller, Elvis Costello, Damon Albarn și Guy Garvey. În centrul tuturor rămâne relația specială pe care Villagers o construiește cu publicul: una bazată pe empatie, profunzime emoțională și un sentiment comun de catharsis.

Înființată în 1996 și cu 10 albume la activ, Vița de Vie este cea mai cunoscută și îndrăgită formație de rock alternativ din România. Caracterizată de un amestec unic de profesionalism, sinceritate, emoție și energie, Vița de Vie este cea mai premiată formație românească, fiind răsplătită de-a lungul carierei cu numeroase premii din partea industriei de specialitate. Show-urile incendiare, producția minuțios gândită și atenția la detaliu fac din Vița de Vie cel mai bun produs românesc de profil de după 1990.

byron cântă rock cu influențe diverse, s-au înființat în 2006 și au lansat de atunci 8 albume de studio, trei concerte filmate și 2 viniluri. Sunt obișnuiți să cânte atât electric pe scene mari de festival în fața a mii de spectatori, cât și acustic sau alături de cvartet de coarde sau orchestră simfonică. Au filmat un concert în Salina Turda (la 100 de metri adâncime) difuzat pe HBO România. Apoi au compus coloana sonoră pentru un serial original HBO. În 2014 au filmat la Teatrul Național din Cluj concertul „Electric Marching Band” cu o fanfară militară și un cor de elevi, urmat de albumul „Eternal Return”, înregistrat în High Resolution la Dublin în celebrele studiouri Windmill Lane și masterizat la Londra la Abbey Road Studios. În 2019 byron au lansat albumul ‚nouă’ compus în totalitate în limba română, un album despre noi, despre România, dedicat nouă. Un album despre inconștientul colectiv, despre tăceri și mersul nostru zilnic pe ață. Cel mai recent material -efemeride- lansat la finalul lui 2023 printr-un turneu național de promovare este o colecție de conversații pe care nu le purtăm, o privire directă în ochii omului din oglindă.

OCS, prescurtarea de la Omul cu Șobolani – inspirat din titlul cărții lui Freud – este numele trupei formate din Dan Amariei (vocal), Nicolae Aramă (chitară), Mihnea Dobrotă (tobe) și Radu Caragea (bas), care a luat naștere în Constanța (România), în 1997. De atunci, au cucerit scena alternativă românească, au lansat opt albume, au filmat aproape 40 de videoclipuri, au susținut sute de concerte și sunt la a treia generație de fani. În prezent, OCS este, poate, cea mai bine cotată formație de rock alternativ din România. Stilul lor muzical constă în principal din influențe grunge, rock alternativ și pop rock, îmbinate într-un stil propriu; O formație de rock alternativ originală, despre care se poate spune că are ceva unic în sunet și compoziție.

D-l Goe (2017) aduce în fața publicului o muzică ce îmbină armonios diverse stiluri, de la pop și rock, la blues și gipsy-jazz, creând o atmosferă vibrantă și plină de energie. Trupa cântă despre povești cu oameni frumoși, despre dragostea lor și dilemele cu care se confruntă, despre acele trăiri și momente ce ne sunt familiare tuturor. Melodiile lor rezonează cu ascultătorii prin versuri sincere și profunde, care reflectă aspecte universale ale vieții. D-l Goe reînvie sunete diverse, aducând o fuziune inedită de genuri muzicale ce dă viață unui spectacol inconfundabil.

Gala [UA] este DJ și producător din Kiev, cu o experiență de 14 ani în industrie și peste 1000 de evenimente la care a performat în întreaga lume. Creează o atmosferă unică cu fiecare ocazie, iar carisma ei magnetizează publicul. Ea menționează: „Pasiunea mea pentru muzica electronică mă determină să explorez în mod constant sunete și stiluri noi, iar scopul meu este să creez o experiență de neuitat pentru mine și pentru public. Fie că este un club mic sau un festival mare, aduc mereu energie ridicată și vibrații pozitive în fiecare set.”

Cea de-a noua ediție a festivalului Rocanotherworld a avut loc între 20 și 23 iunie 2024 la Iași. Reuniți de cele trei valori ale festivalului, #becurious, #bedifferent și #beforothers, cei peste 18.000 de participanți s-au bucurat de concerte, jocuri educative, activități recreative, dezbateri, instalații artistice și multe alte experiențe. Line-up-ul Rocanotherworld 2024 s-a bucurat de iconica prezență a artistului Asaf Avidan pe scena principală, alături de: Alternosfera, Deliric x Silent Strike & Muse Quartet, COMA, ARGATU, om la lună, Robin and The Backstabbers, La Chica (FR), Frate Gheorghe (MD), Jurjak, Sarmalele Reci, Dora Gaitanovici, Paul Tihan & Andra Andriucă, Denorm (MD), RoadkillSoda, Dimitri’s Bats, Fără Zahăr, K not K, Eduard Draude. The Dome Stage a prins viață alături de Rosario Internullo, Gala (UA), Emann, Andrei C, Danny The Menace, iar scena Silent Disco alături de Donisan, Amivers, Alien și Dubescu.

