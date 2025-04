În prag de război! China a debarcat pe o insulă disputată cu Filipine în Marea Chinei de Sud

China revendică cvasitotalitatea insulelor şi recifelor din Marea Chinei de Sud. Ea contestă decizia unei curţi de arbitraj internaţionale potrivit căreia revendicările sale nu au nicio bază juridică.



Mai multe ţări, printre care Filipine şi Vietnam, au pretenţii rivale asupra mai multor insule din această zonă maritimă şi se opun Beijingului pe această temă. De altfel, Manila participă în prezent la exerciţii militare comune cu SUA, despre care Beijingul susţine că sunt destabilizatoare pentru regiune.



Garda de coastă chineză a "instituit un control maritim" la jumătatea lui aprilie asupra micii insule Tiexian, cunoscută şi sub numele englez Sandy Cay, a anunţat sâmbătă televiziunea de stat chineză CCTV.



Această mică insulă face parte din arhipelagul Spratleys şi se află la o distanţă de câţiva kilometri de insula Thitu, cea mai mare insulă controlată de Filipine în arhipelag.



Gărzile de coastă chineze au debarcat pe Tiexian pentru "a exercita suveranitatea şi jurisdicţia" Beijingului, precum şi pentru a desfăşura o "inspecţie", a precizat CCTV.



Canalul a făcut publice imagini cu patru gărzi de coastă care au pozat cu un drapel chinez desfăşurat pe insulă. Potrivit ziarului britanic Financial Times, care citează un responsabil filipinez sub protecţia anonimatului, gărzile de coastă chineze au părăsit insula după ce au amplasat drapelul chinez.



Niciun semn nu indică faptul că China ocupă Tiexian permanent sau că a început să construiască o structură în acest loc, notează AFP.



Forţele armate filipineze şi americane au început pe 21 aprilie trei săptămâni de exerciţii anuale comune numite "Balikatan" ("umăr la umăr" în tagalog), care arată un front comun împotriva Chinei în regiune.



Aceste manevre militare arată "nu numai voinţa noastră de a respecta tratatul nostru de apărare reciprocă în vigoare din 1951, dar şi capacitatea noastră fără egal de a face acest lucru", a declarat generalul american de marină James Glynn cu prilejul unei ceremonii de deschidere de duminică, de la Manila.



"Nimic nu permite ţeserea unor legături mai rapid decât adversitatea împărtăşită", a adăugat el, fără a preciza la ce ameninţare comună se referă.



Beijingul a afirmat că aceste manevre "subminează stabilitatea" regională şi a acuzat Manila de "complicitate cu ţări din afara regiunii".

