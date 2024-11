100% Mozart cu Simona Strungaru, solistă și dirijoare alături de Orchestra de Cameră Radio

În concertul de la Sala Radio veți asculta trei lucrări semnate de Mozart: Concertul nr. 23 pentru pian și orchestră, Simfonia nr. 3 și Simfonia nr. 36 – Linz. În urmă cu doar două zile, pe 18 noiembrie 2024, Simona Strungaru a primit premiul pentru „Proiecte originale şi valoroase”, acordat de revista „Actualitatea Muzicală”.

Simona Strungaru este un artist unic pe scena muzicală din România: prima femeie-dirijor din țara noastră care își construiește o carieră foarte activă și foarte vizibilă public. Un muzician complex: pianistă, dirijoare, orchestratoare și compozitoare, a creat muzica pentru numeroase filme mute, prezentând ciné-concerte la festivaluri internaționale. A compus muzică de teatru, lucrări simfonice și chiar operă. A urmat o parte dintre studiile muzicale în Olanda și tot aici, în 2010, a dirijat premiera mondială a operei S.A.L.O. (Standard American Lexicographical Opera) de Michael Karr, la Grand Theater Groningen.

În vara anului 2022, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania – TIFF, a avut loc prima audiție absolută a muzicii originale pentru centenarul filmului Nosferatu, o simfonie a groazei compusă de Simona Strungaru și comandată de Institutul Goethe din București. În același an, Simona a compus opera de cameră E vina Ta (pe un libret de Mara Căruțașu și în regia Elenei Morar), ce a avut premiera la Teatrul Odeon, în septembrie 2022, în cadrul proiectului Opera in Your Pocket.

Simona este așadar un artist cu o agendă cuprinzătoare și surprinzătoare. Începând din toamna anului 2022, viziunea ei asupra muzicii se traduce și prin concertele pe care le dirijează la pupitrul Big Band-ului Radio, pe scena Sălii Radio. În această ipostază, de două ori pe lună, propune publicului de la Sala Radio evenimente de jazz, swing, pop ș.a., cu invitați speciali din țară și din străinătate, concerte ce au ridicat publicul în picioare. În 2023, Simona Strungaru a compus lucrarea Gates pentru Big Band și Orgă, ce a avut premiera la Sala Radio din București, în cadrul Festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi.

Sub bagheta sa au evoluat ansambluri ca Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Operei Maghiare din Cluj-Napoca, Orchestra Filarmonicii Banatul și Big Band-ul din Timișoara, Orchestra și Corul Filarmonicii din Târgu Mureș, Orchestra și Corul Filarmonicii Oltenia din Craiova, Orchestra Filarmonicii din Sibiu, Orchestra Filarmonicii din Botoșani, Orchestra Filarmonicii de Stat din Oradea ș.a. În 2021, a fost invitată să compună și orchestreze pentru Balkan Youth Jazz Orchestra, în Muntenegru.

Din anul 2009, a început să dirijeze big band-uri precum Modern Balkan Jazz Orchestra la Blue Note Hall din Amsterdam. S-a aflat la pupitrul ansamblului Bucharest Jazz Orchestra în cadrul Bucharest Jazz Festival - București, acompaniindu-l pe renumitul trompetist Alex Sipiagin, în concerte eveniment precum dublul tribut Ella Fitzgerald / Maria Tănase cu Irina Sârbu ca solistă, în producțiile Urban Sky Swing la Teatrul Național București etc. Printre artiștii cu care colaborează se numără Irina Sârbu, Adrian Nour, Nae Caranfil, Berti Barbera, grupul vocal Blue Noise, Alice Francis și compania de dans Jazz Roots Bucharest.

Este dirijor permanent al ansamblului de muzică contemporană SonoMania, alături de care participă la festivaluri precum Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Innersound, Festivalul Meridian, Festivalul Cluj Modern, Festivalul Muzicii Românești de la Iași sau Bucharest Gaming Week.

În 2015 a lansat orchestra și conceptul Simona Strungaru Symphonics, în cadrul Nopții Albe a Bucureștiului, interpretând în premieră compoziția proprie Suita Simfonică „Gaston” pentru orchestră și live visuals. Simona Strungaru Symphonics a realizat și colaborări cu artiști din zona muzicii comerciale, concretizate în concerte precum Voltaj din toata inima simfonic, Urma Simfonic sau Cobzality Simfonic.

