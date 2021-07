40 de artiști noi la Electric Castle Special

În perioada 23 – 30 iulie are loc la Muzeul de Artă din Cluj Napoca în cadrul TIFF, expoziția multimedia Mirrors of Brâncuși, un proiect care urmărește să surprindă esența sculptorului român printr-o serie...

Orchestre de top precum London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields; Orchestra Națională a Franței, dirijată de noul ei director, Cristian Măcelaru; Filarmonica din...

Între 16 și 24 iulie fă-ți loc în agendă pentru EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzică clasică. Sub sloganul “Return to live music! No limits, just hope!”,...