„50 AND SWINGIN’ ”: Concert și lansare de album BERTI BARBERA, alături de BIG BAND-ul RADIO

Despre albumul său, Berti Barbera declară:

„50, ce număr rotund! Sună plin, e atrăgător, poate defini tot felul de vârfuri sau punctează cicluri existențiale, dar, înainte de toate, e un motiv pentru a sărbători. Un număr ca un acord major, satisfăcător, care, printre altele, îți poate da iluzia completării unei jumătăți din viață, chiar dacă ai trecut clar de acel moment cu ani în urmă. Oricum, un moment care merită marcat cu bucurie, împărtășit cu ceilalți.

Și nu cred că există o variantă mai bună, ca solist vocal, decât să faci acest lucru alături de un ”big band”, într-o sală de concerte minunată. Eram într-o călătorie în Africa atunci când am primit un mesaj de la Radio România, cu o invitație de a cânta din nou cu fabuloasa lor orchestră. O oportunitate grozavă de fiecare dată, o desfășurare plenară de putere și stil, iar când mi-am dat seama că acest concert ar putea avea loc exact în ziua în care voi împlini 50 de ani, am rămas uluit, nu mi-am putut imagina o idee mai bună pentru mine, o astfel de petrecere de ziua mea. Oameni grozavi în public, oameni grozavi pe scenă și un concert în ziua de naștere.

50 de ani de viață, dintre care 30 i-am petrecut observând fenomenul muzical din interior, bucurându-mă de fiecare moment de a fi pe scenă sau în studio cu cei mai buni muzicieni. Astfel mi-am dat seama că ritmul dominant al muzicii pe care o iubesc, al vieții însăși, este echilibrul fluent între contracție și relaxare, suflul liber al pasiunii între două momente de tensiune, esența dintre spații, pulsul care descrie pe deplin relația în interiorul unui grup, fluxul comun, interacțiunea perfectă. Este swing-ul, una dintre cele mai strălucitoare reflectări muzicale ale existenței, conturul eleganței ritmice. Deci, acest album cuprinde tot ceea ce sunt și ceea ce îmi place cu adevărat. Iubitor de muzică, om de familie, împărtășind o pasiune a vieții, într-o clipă în care mă simt foarte bine cu mine, păstrând cel mai potrivit groove. Am 50 de ani și mențin swing-ul! Nu se poate mai bine, vă spun!”

Pe afișul serii de regăsesc piese ca LET THE GOOD TIMES ROLL, THE DIRTY BOOGIE, WHEN IT RAINS IT POURS, EARLY IN THE MORNING, THIS CAT IS ON THE HOT TIN ROOF, THAT’S LIFE, LATE IN THE EVENING, FEVER ș.a.

Cu un spectru vocal flexibil și cu un instinct ritmic care îi oferă posibilitatea de a folosi mai multe instrumente de percuție, Berti Barbera reușește, cu multă pasiune, dezinvoltură și umor, să dea o formă originală, spectaculoasă și accesibilă oricărei piese muzicale pe care o abordează. Din discografia sa fac parte titluri ca: RADIO BIG BAND BLUES – LET THE GOOD TIMES ROLL – 2002, Confident Stories – Live In Timișoara – 2005 (alături de Nicu Patoi), Flick Flack – Live at the Philharmonic – 2006 (alături de 4Given), BIG BAND BOOGIE – 2007 ș.a.

Berti Barbera este și un apreciat realizator și prezentator de emisiuni radio și tv și a prezentat, de asemenea, numeroase festivaluri de jazz și de blues. A fost coprezentator, alături de Iulian Vrabete (Holograf) al emisiunii muzicale „Taverna”, difuzată săptămânal pe TVR 1 și gazda „Nopților Albe de lângă Biserica Neagră”, emisiune muzicală în direct, din cadrul festivalului „Cerbul de Aur”. S-a bucurat, de asemenea, de ipostaza de realizator și prezentator al emisiunilor „Berti Barbera vă recomandă”, „CD Man Berti Barbera” și „Jazzy Hour” la Radio România Muzical și, în aceeași ipostază, a fost apreciat în cadrul emisiunii „Blues Drop” de la Rock FM. A semnat articole de specialitate în publicații ca Stage Pass, Musical Report, Art&Roll, Revista Radio, Sunete, Time Out, Dilema Veche etc.