A cântat cu Sting la Londra și deschide stagiunea Orchestrei de Cameră Radio acordeonista Ksenija Sidorova

Miercuri, 25 octombrie 2023 (de la 19.00) o veți aplauda la Sala Radio interpretând Aconcagua pentru acordeon și orchestră, cunoscuta lucrare a marelui compozitor argentinian ASTOR PIAZZOLLA. Considerată un vârf al creației sale, partitura a fost denumită „Aconcagua” de către unul dintre editorii săi. Acesta a simțit că lucrarea este cea mai mare realizare a maestrului tango-ului argentinian și deci denumirea celui mai înalt vârf montan din America de Sud era cea mai potrivită.

Evenimentul de la Sala Radio se va derula sub bagheta dirijorului britanic CHRISTOPHER WARREN-GREEN, care a devenit extrem de cunoscut publicului larg grație implicării sale în evenimentele majore din viața Familiei Regale britanice. A fost invitat să dirijeze la serviciile de nuntă ale Majestății Sale Regele Charles al III-lea și Majestății Sale Regina Camilla la Capela St. George din Windsor - 2005, ale Alteței Sale Regale Prințul și Prințesa de Wales (Prințul William și Kate Middleton) la Westminster Abbey - 2011 și ale Ducelui și Ducesei de Sussex (Prințul Harry și Meghan Markle) la Capela St. George din Windsor - 2018. De asemenea, a dirijat Orchestra de Cameră din Londra cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Majestății Sale Regina Elisabeta și Orchestra Philharmonia pentru concertul de 90 de ani al Majestății Sale la Teatrul Regal, Drury Lane.

Seara de la Sala Radio mai cuprinde: Ravel - Suita Mama mea gâsca, Frederick Delius - Două piese pentru orchestră mică (On Hearing the First Cuckoo in Spring și Summer Night on the River) și Stravinski: Suita Pulcinella.

Dirijorul britanic CHRISTOPHER WARREN-GREEN este directorul muzical al London Chamber Orchestra din Marea Britanie. Este dirijor laureat și consilier artistic al Orchestrei Simfonice din Charlotte, Carolina de Nord, după un mandat de 12 ani ca director muzical. Este președinte al Fundației pentru tineri muzicieni.

În 2022, Warren-Green a sărbătorit o carieră profesională de 50 de ani, timp în care a dirijat orchestre eminente din întreaga lume, printre care Orchestra din Philadelphia, Orchestra din Minnesota, orchestrele simfonice din Detroit, Houston, Toronto, Seattle și Vancouver, precum și Orchestra Simfonică Națională din Washington D.C. ș.a. În Marea Britanie, a colaborat cu orchestrele Philharmonia, Royal Philharmonic, London Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic și Royal Scottish National. În Europa, a dirijat Orchestre National de Belgique, Beethoven Orchestra Bonn, Orchestre National de Montpelier, Orchestra Simfonică RTÉ, Orchestra Simfonică a Islandei și, în Asia de Est, orchestrele simfonice Hong Kong Philharmonic, NHK Symphony, Yomiuri Nippon, Singapore, Sapporo și KBS.

Dirijorul și violonistul Christopher Warren-Green și-a început cariera la vârsta de 17 ani, iar la 21 de ani a fost numit concertmaestru al Orchestrei Naționale BBC din Țara Galilor, apoi a ocupat aceeași poziție în Orchestra Philharmonia sub bagheta lui Ricardo Muti și, mai târziu, a devenit concertmaestru al orchestrei Academiei St. Martin in the Fields, sub bagheta lui Sir Neville Marriner. Este membru al Academiei Regale de Muzică, unde a fost profesor timp de opt ani.

Lăudată ca fiind „o revelație” (New York Times) și un artist cu o „virtuozitate uluitoare” (The Observer), KSENIJA SIDOROVA este unul dintre cei mai importanți ambasadori ai acordeonului clasic. Cu o interpretă unică, cât și carismatică, Ksenija este pasionată de punerea în valoare a vastelor capacități ale instrumentului său. Repertoriul ei se întinde de la Bach la Piazzolla și activitatea sa cuprinde și noi concerte pentru acordeon compuse special pentru ea, plus o multitudine de proiecte camerale.

A concertat, printre altele, cu Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Orchestra Națională a Belgiei, în turneu în Franța cu Orchestre National d'Ile de France și într-un turneu european cu Münchener Kammerorchester și MILOŠ pentru a celebra centenarul Piazzolla. Ksenija a susținut, de asemenea, un program de recital solo la Carnegie Hall, Princeton, și la Biblioteca Congresului, Washington.

Ksenija colaborează cu orchestre de renume, printre care NDR Elbphilharmonie Orchester, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, MDR Sinfonieorchester [Leipzig], Stuttgarter Philharmoniker, Kammerorchester des Bayerischen Rudfunks, Atlanta Symphony, Tonhalle Orchester-Zurich, NHK Symphony Orchestra, Tokyo și Hong Kong Philharmonic Orchestra.

Încurajată de bunica ei, care are o tradiție populară de cântat la acordeon, Ksenija a început să cânte la acest instrument la vârsta de șase ani, în orașul său natal, Riga (Letonia). Căutarea unei expuneri mai mari la repertoriul clasic și contemporan a condus-o la Londra, unde a studiat la Academia Regală de Muzică.

În mai 2012 a devenit prima laureată a Premiului Internațional al Fundației Bryn Terfel, iar în octombrie 2015 a apărut la Royal Albert Hall în cadrul festivităților de aniversare a 50 de ani de la nașterea acestuia, alături de Sting.

