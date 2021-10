ABBA: În ajunul lansării noului album, cele trei single-uri nu s-au vândut și nu au ajuns la radio

Foto Simon Weisser - unsplash.com

Formația ABBA urmează să lanseze pe 5 noiembrie noul album, primul din 1982, dar publicul mai puțin interesat, mai ales de noua muzică a celor de la ABBA. La fel ca în cazul altor formații din anii '70, '80 și chiar '90, fanii vor doar să asculte hiturile, scrie publicația showbiz411.

ABBA a lansat trei single-uri din 2 septembrie. Cifrele de vânzări, conform Buzz Angle/Alpha Data sunt următoarele: „Just a Notion” - 3.000 de exemplare în total, majoritatea în streaming, doar 574 de descărcări plătite, „Don't Shut me Down” - 37.000 de copii, 5.800 de descărcări, „I Still Have Faith in You” - 25.000 de copii, 4.300 de descărcări.

Numerele nu sunt de bun augur pentru "Voyage", chiar dacă albumul se află în prezent pe locul 7 pe Amazon, pe baza vânzărilor în avans.

Albumul "Voyage" ar putea avea una sau două zile bune, iar apoi vânzările ar putea scădea apid dacă nu există piese care să atragă atenția. Până acum, radioul a ignorat noile melodii ABBA, care nu sunt la fel de atrăgătoare ca hiturile legendare ale formației, mai scrie publicația.

(sursa: Mediafax)