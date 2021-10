ABBA revine. A lansat cea de-a treia melodie de pe albumul "Voyage"

facebook

Celebra formație suedeză ABBA continuă să-și lanseze melodiile de pe ultimul său album "Voyage". Single-ul se numeste "Just A Notion" și este cel de-al treilea lansat în ultimul timp, scrie dpa.

Acesta amintește de hiturile din anii 70 și poate fi ascultată deja pe Spotify și Youtube.

La începutul lunii septembrie au fost lansate piesele "I Still Have Faith in You" şi "Don't Shut Me Down", primele după circa 40 de ani.

Membrii trupei au anunțat un concert în 2022 dar aceștia nu vor apărea pe scenă, fiind reprezentanți prin holograme.

Noul album "Voyage", va fi lansat în 5 noiembrie. Acesta va conţine zece melodii.

Piesa "Don't Shut Me Down" a fost ascultată de peste 25 de milioane de ori pe Spotify, iar "I Still Have Faith in You", de peste 15 de milioane de ori.