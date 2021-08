ABBA revine. Lansează un nou proiect muzical după aproape patru decenii de absență

facebook

Celebra formație de muzică pop ABBA va lansa un nou proiect muzical săptămâna viitoare, după aproape patru decenii de absență, scrie site-ul contactmusic.com.

"ABBA îşi face în sfârşit reapariţia şi intenţionează să lanseze primul lor material muzical după 39 de ani, vinerea viitoare. Bjorn, Benny, Agnetha şi Anni-Frid vor fi cu toţii acolo în seara inaugurării. Şi vor dezvălui în sfârşit ABBA-tarurile, care sunt un fel de holograme ale lor. În cadrul spectacolului, ABBA-tarurile vor cânta şi vor vorbi cu publicul. Pentru cei care privesc, va fi ca şi cum ar păşi înapoi în timp. Bjorn, Benny, Agnetha şi Anni-Frid aşteaptă acest moment de atât de mult timp, încât nu le vine să creadă", a declarat o sursă pentru The Sun.

Bjorn Ulvaeus a confirmat informația, în mai 2021. ''Va fi muzică nouă anul acesta, asta este clar, nu mai este vorba despre o posibilitate, se va întâmpla. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Noi patru ne aflăm în studio pentru prima dată în ultimii 40 de ani. 'Este greu de descris, dar există legături foarte, foarte puternice între noi'', a spus artistul pentru The Herald Sun.

Proiectul se numește "ABBA Voyage" și a început în 2019. Va include un film documentar care îi prezintă pe membrii grupului în studiouri, în timpul compunerii melodiilor. Locația se află în East London. Spectacolul holografic va fi lansat în mai 2022. La realizarea acestuia a participat și Simon Fuller, creatorul concursului muzical televizat "Pop Idol".

Noul site de internet, abbavoyage.com, a fost lansat, joi, potrivit cotidianului The Independent. Acesta include trimiteri către noile conturi de pe reţelele sociale asociate viitorului proiect.

ABBA a confirmat că vor să lanseze un nou material, în 2018 dar înregistrăriile au fost amânate din cauza pandemiei. Din proiect fac parte piesele ''I Still Have Faith In You'' şi ''Don't Shut Me Down'' şi turneul lor de holograme intitulat ''ABBAtar''.



Ultimul album de studio ''The Visitors'' a apărut în 1981. Formația s-a destrămat în 1982. Membrii trupei au cântat pentru prima oară în 2016, la un eveniment privat care a marcat cea a 50-a aniversare a primei întâlniri dintre compozitorii Benny Andersson şi Bjorn Ulvaeus. Ceii doi au lucrat împreună de-a lungul timpului pentru mai multe piese de pe Brodway.