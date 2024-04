Abonamente early-bird la Bucharest Opera Festival - All Puccini Edition

Sub deviza All Puccini Edition, în acest an, festivalul aduce în prim-plan creațiile marelui compozitor italian Giacomo Puccini, într-o serie de 10 seri consecutive de evenimente muzicale care vor avea loc în perioada 7-16 iunie 2024, prin intermediul căreia veți fi transportați în lumea pasiunii și a dramei, într-o călătorie muzicală care vă va cuceri inimile.

Pentru a sublinia angajamentul nostru pentru accesibilitate și beneficii considerabile, Opera Națională București introduce două categorii de reduceri pentru abonamente: Early Bird și Basic Bird. Acestea asigură accesul la toate serile din festival, garantând în același timp locuri rezervate pentru fiecare reprezentație.

Beneficiile abonamentului:

Nu veți rata niciun spectacol din programul festivalului, permițându-vă să vă bucurați de toate producțiile artistice și de interpretările remarcabile. Fiind titularul unui astfel de abonament, veți avea locul garantat la fiecare reprezentație, fără a fi nevoit să vă faceți griji cu privire la disponibilitatea biletelor sau la găsirea unui loc potrivit în sală.

De asemenea, abonamentul full acces este o opțiune financiară avantajoasă, prețul acestuia fiind mai mic decât suma totală a biletelor individuale pentru fiecare spectacol.

Pe lângă aceste aspecte practice, un astfel de abonament oferă și o experiență mai fluidă și mai relaxantă, permițându-vă să vă bucurați pe deplin de festival fără a vă mai face griji cu privire la organizare sau achiziționarea ulterioară a biletelor. Este, deci, o modalitate convenabilă și captivantă de a vă îmbogăți cultural și să vă bucurați pe deplin de toate aspectele festivalului.

Tipurile de reduceri:

Early Bird (18 aprilie – 3 mai): Beneficiați de o reducere substanțială de 35% pentru achiziționarea abonamentului în această perioadă.

Basic Bird (4 mai - 6 iunie): Reducerea este de 25% pentru cei care optează pentru achiziționarea abonamentului în acest interval de timp.

Detalii despre abonament:

Rânduri blocate: Vă oferim exclusivitate și confort, cu 3 rânduri dedicate abonamentului: 5, 7 și 10, cu câte 58 de locuri disponibile la fiecare spectacol.

Un proces simplu de achiziție a biletelor:

Abonamentele sunt disponibile pe site-ul Operei Naționale București, în secțiunea de calendar, la fiecare spectacol din cadrul Bucharest Opera Festival - All Puccini Edition. Cumpărătorii pot apăsa butonul „Cumpără Abonament” și și se pot bucura de experiența unică a festivalului.

Opera Națională București își încurajează publicul să nu rateze această oportunitate unică de a se bucura de capodoperele lui Puccini într-o serie de spectacole de excepție, într-un mod unic și memorabil.

Fiți printre primii care achiziționează abonamentele și beneficiați de cele mai atractive prețuri. Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm la All Puccini Edition 2024 și să vă oferim o experiență de neuitat la Opera Națională București.