Adrian Daminescu suferă de o boală gravă: "Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat"

Artistul are 66 de ani și suferă de cancer la plămâni. Dar nu s-a lăsat de fumat și privește afecțiunea de care suferă cu optimism și curaj.

"Acum sunt bine. Am cancer la plămâni. Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat. Acum am însă o perioadă de post tratament, în care trebuie să stau mai cuminte", a explicat Adrian Daminescu, care a transmis un mesaj plin de speranță altor bolnavi.

"Să le dea Dumnezeu putere și să nu creadă în boală, în nenorociri. Vindecarea și chiar și boala vin de la cap. Toți tâmpiții ăștia te otrăvesc cu pozele și cu ce scrie pe pachetul de țigări. Eu și acum fumez, asta simt să fac. Boala te învinge dacă crezi în ea", a spus solistul, scrie impact.ro.