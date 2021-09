AGENDA ZILEI 

Balada și Capriciul Român pentru Orchestră de George Enescu deschid astăzi concertele de la Ateneul Român și Sala Palatului, în interpretarea a doi apreciați violoniști, fini cunoscători ai muzicii enesciene, Remus Azoiței, împreună cu Orchestra de Cameră din Viena, și, respectiv, David Grimal, împreună cu formația pe care a creat-o, Les Dissonances.

Primul concert al zilei are loc la Ateneul Român la ora 16.30, unde vor urca pe scenă Orchestra de Cameră din Viena, condusă de Vlad Vizireanu, alături de violonistul Remus Azoiței. Emoționanta Baladă de George Enescu pentru vioară și orchestră deschide concertul, ca omagiu adus compozitorului, la aniversarea a 140 de ani de la nașterea sa. Balada a fost lucrarea lui George Enescu care s-a viralizat pe 19 august, în urma unui proiect organizat de Festivalul Enescu, pentru a marca 140 de ani de la nașterea compozitorului, prin muzică și fără cuvinte mari.

Programul continuă cu Mozart - Concertul nr. 4 în Re major pentru vioară și orhestră K. 218. Mozart, un geniu sclipitor și un violonist desăvârșit, a compus cele 5 Concerte pentru vioară într-un timp record de 6 luni, în anul 1775. Întreaga creație mozartiană este de o frumusețe răpitoare, cu momente de bucurie exuberantă, melodii lirice și melancolice, dar cu o permanentă energie și vioiciune. Aceste elemente caracteristice le întâlnim și în Concertul nr. 4, denumit și Concertul ,,militar’’, datorită ritmului marțial de la începutul primei părți.

Simfonia nr. 9 in do major D 944 de Schubert închide concertul într-o atmosferă a romantismului timpuriu. Simfonia a IX-a, cunoscută cu titlul ,,The Great’’ este ultima simfonie din creația lui Schubert, și a fost interpretată în premieră în 1839 la mai bine de 10 ani de la moartea compozitorului. Lucrarea prezintă eleganța vieneză, marcată de influența beethoveniană.

La Sala Palatului, de la ora 19.30, ansamblul Les Dissonances din Paris, condus de violonistul și directorul său artistic, David Grimal aduce în fața publicului sonorități ale modernismului, într-un program din creația compozitorilor Ravel, Enescu și Stravinski.

Programul începe cu două lucrări care se înrudesc, compuse de Ravel, Baletul Daphne și Chloe și Suita nr. 2 pentru orchestră. Baletul Daphne și Chloe, o capodoperă a impresionismului muzical, a fost scris în 1909 și inspirat de o nuvela antică grecească, ce ilustrează o profundă poveste de dragoste. Orchestrația sa amplă, cu cor, se datorează ideii compozitorului de a crea o simfonie coregrafică, după cum a și denumit-o inițial. Suita a II-a este continuarea poveștii de dragoste dintre cele 2 personaje, și conține cele mai populare teme ale baletului.

Următoarea lucrare este Capriciul Român pentru vioară și orchestră de George Enescu, pe care îl vom asculta în interpretarea violonistului David Grimal. Enescu a început lucrul la Capriciul Român în 1925, dar nu l-a finisat niciodată. Lucrarea a fost restaurată și finisată de compozitorul Cornel Țăranu împreună cu violonistul Sherban Lupu. Titlul face trimitere la o lucrare amplă, în stilul Rapsodiei Tzigane de Ravel sau a Rapsodiilor de Bartok pentru vioară, și ilustrează virtuozitatea violonistică spectaculoasă, inspirată din muzica tradițională. Enescu s-a inspirat și a introdus în numeroase creații elemente din muzica lăutărească, iar piesa ilustrează Arta Lăutarului, arhetipul muzicianului și artistului român.

Seara se încheie cu Baletul Le Sacre du printemps (Ritul Primăverii) de Igor Stravinski, compus în anul 1913, pentru stagiunea de balet a lui Serghei Diaghilev. Premiera a avut loc în același an și a fost o lucrare revoluționară ce a creat senzație. Stilul compozițional al lui Stravinski este special, îmbină muzica de inspirație tradițională cu o motricitate originală, și armonii și sonorității bogate în culoare.

Acțiunea lucrării se bazează pe ritualul păgân de sacrificare a unei fecioare pentru reînnoirea ciclică a naturii. Piesa are o atmosferă stranie, acvatică, și a fost un eveniment de referință în asaltul modernismului. Audiția acestei lucrări emblematice pentru creația lui Stravinski aniversează în această ediție a festivalului, 50 de ani de la moartea compozitorului.

Cu ocazia concertelor la Festivalul Enescu, David Grimal și Les Dissonances lansează în România și CD-ul Chausson. Ravel. Enescu, care este disponibil deja pentru cumpărare la librăriile Cărturești. Lansarea oficială - împreună cu o sesiune de autografe și o discuție cu David Grimal - va avea loc vineri, 17 septembrie, la ora 21.20, după concertul Les Dissonances de la Sala Palatului, la standul Cărturești.

AGENDA ZILEI

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ORCHESTRA DE CAMERĂ DIN VIENA

VLAD VIZIREANU dirijor

REMUS AZOIȚEI vioară

Program:

Enescu Balada pentru vioară și orchestră

Mozart Concertul nr. 4 in re major pentru vioară și orchestră K. 218

Schubert Simfonia nr. 9 in do major D 944

În cei 75 de ani de existență, Orchestra de Cameră din Viena s-a impus ca una dintre cele mai importante orchestre de cameră din lume.De-a lungul deceniilor, orchestra a lucrat îndeaproape cu dirijorii Carlo Zecchi (dirijor principal 1966 – 1976), Philippe Entremont (dirijor principal 1976 – 1991), ulterior cu Yehudi Menuhin, Sándor Végh, Heinrich Schiff (dirijor principal 2005 – 2008) și Stefan Vladar (dirijor principal 2008 – 2018). În 1946, Benjamin Britten a dirijat Orchestra de Cameră din Viena în interpretarea lucrării sale Serenade Op. 31. În 1952, la vârsta de 9 ani, Daniel Barenboim a debutat cu orchestra, iar în 1964 Alfred Brendel a cântat cu orchestra.

Caracterizat drept un dirijor cu “gesturi ample, claritate, precizie și pasiune pură”, Vlad Vizireanu continuă să lase o impresie dinamică și expresivă în lumea muzicii ca dirijor internațional și profesor. Cu o prezență regulată în circuitul competițional, Vizireanu a atras atenția inernațională odată cu obținerea premiului al doilea la Concursul de Dirijori Cadaqués, în 2013, la un concert televizat din Sala Auditori (Barcelona). Ulterior, și-a făcut debutul cu Orchestra Simfonică din Londra la Sala Barbican, unde a fost finalist la Competiția Donatella Flick din 2016. În 2018, a fost invitat la Competiția Malko, alături de Orchestra Simfonică Națională Daneză, iar la Concursul de Dirijori Mahler a fost unul din cei 14 dirijori invitați din cei 400 care au aplicat global, alături de Simfonia Bamberg.

Descris în revista britanică The Strad ca fiind „un virtuoz incurabil cu suflet și tehnică fabuloasă”, violonistul Remus Azoiței a absolvit Conservatorul din București la clasa lui Daniel Podlovski, după care a obținut o bursă de studii la renumita Juilliard School din New York, unde a urmat cursurile de master cu Itzhak Perlman. De-a lungul timpului a beneficiat și de îndrumarea violonistului Bujor Prelipcean. Remus Azoiței a înregistrat în premieră mondială integrala lucrărilor pentru vioară și pian de George Enescu alături de pianistul Eduard Stan, pentru casa de discuri Hänssler din Germania.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

LES DISSONANCES

DAVID GRIMAL director artistic și solist

Program:

Ravel Daphnis și Chloé, Suita Nr. 2

Enescu Capriciul Român pentru vioară și orchestră

Stravinski Le Sacre du printemps

Ansamblul Les Dissonances a fost înființat în 2004, la inițiativa lui David Grimal de a crea un colectiv artistic.Deși poate părea confuză asocierea cuvântului disonanță cu un ansamblu muzical, principiul Les Dissonances este solidaritatea între lumi separate-asta îi conferă originalitate. Ansamblul creează o legătură între interpreții cu activitate în diverse domenii ale muzicii (compoziție, spectacole solo, muzică orchestrală, muzică de cameră) și include nu numai muzicieni din cele mai de renume orchestre franceze și internaționale, dar și tineri artiști talentați, care tocmai ce-și încep carierele. Ansamblul Les Dissonances interpretează lucrări simfonice și de cameră bince-cunoscute (Strauss, Bach, Schubert sau Beethoven), dar și compoziții noi ale autorilor contemporani (precum Thierry Eschaich, Brice Pauset sau Marc-André Dalbavie).

David Grimal este un muzician cu o recunoaștere internațională datorată originalității specifice carierei sale. Într-un efort continuu de reflecție asupra rolului artei în societate, reușește să juxtapună perspective diferite pentru a compune muzică prin reinventarea percepției colective. Ca solist notoriu, a fost invitat să interpreteze sub bagheta unor dirijori de talie mondială (Eschenbach, Krivine, Pletnev, Frühbeck de Burgos, Eötvös, Nelsons, Saraste, Orozco-Estrada, Skrowaczewski, van Sweden ș.a.m.d.), cu performanțe greu de atins alături de Orchestra din Paris, de Orchestra Filarmonică Radio France, de Orchestra de Cameră a Europei, de Berliner Symphoniker, de Orchestra Națională a Rusiei, de Filarmonica New Japan, de Orchestra de Cameră Engleză sau de Mozarteum Orchester din Salzburg.

SERIA: FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 19.00

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Filarmonica Pitești

ORCHESTRA FILARMONICII DIN PITEȘTI

CONSTANTIN GRIGORE dirijor

ȘTEFAN CAZACU violoncel

Program:

Ceaikovski Variațiunile rococo pentru violoncel și orchestră op. 33

Dvořák Simfonia nr. 9 în mi minor op. 95, Din lumea nouă

În perioada studiilor urmate în ţară, apoi în Polonia la Academia de Muzică „Karol Lipinski” dirijorul Constantin Grigore a beneficiat de îndrumarea unor maeştri recunoscuţi ai dirijatului: Horia Andreescu, Petru Andriesei, Ilarion Ionescu-Galați sau dirijorul polonez Marek Pijarowski. A participat la diverse cursuri de dirijat, precum Malaga Philharmonic Masterclass (Malaga 2017 – prof. Manuel Hernandez Silva), Weimar Meisterkurse (Weimar 2016 – prof. Nicolas Pasquet), “International Masterclass for Orchestral Conducting and Phenomenology of Music” (Craiova 2012 – prof. Konrad von Abel), „Wiener Meisterkurse” (Viena 2008 – prof. Salvador Mas Conde), „The Roads of Romanticism” (Varsovia 2006) și de asemenea a participat la cursuri susținute de Jorma Panula, Jin Wang sau Mark Stringer.

Tânărul violoncelist Ștefan Cazacu se bucură de o carte de vizită ce reprezintă baza unei cariere de succes: educația complexă primită de timpuriu într-o celebră familie de muzicieni, studii muzicale universitare urmate la București și la Viena, numeroase premii obţinute în diverse competiţii naţionale și internaționale, apariții – în ipostază solistică – alături de toate orchestrele simfonice din România, dar și recitaluri pe scene din Olanda, Israel, Austria, Ungaria, Germania. Talentul său a fost răsplătit prin numeroasele premii obţinute în diverse competiţii naţionale și internaționale, ca Premiul I la Concursul Internaţional de la Liezen – Austria (2008), Premiul al II-lea la Concursul Antonio Janigro – Croaţia (2008), Marele Premiu la etapa națională a Concursului Eurovision Young Musicians (2010 – Bucureşti), iar cea mai recenta realizare a sa este obținerea Premiului al III-lea la oncursul Internațional George Enescu, ediția 2020/21.

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia

ORCHESTRA FILARMONICII DE STAT DIN SIBIU

TITO CECCHERINI dirijor

CAROLIN WIDMANN vioară

Program:

Dai Fujikura Rare Gravity

Salvatore Sciarrino Giorno velato pentru vioară și orchestră

Francesco Filidei Fiori di Fiori

Mihnea Brumariu Der Nachbar des Chaos

Unul dintre cei mai erudiți și profunzi dirijori ai generației sale, Tito Ceccherini este apreciat pentru extraordinara luciditate a interpretărilor și versatilitatea remarcabilă cu care abordează repertoriile. Aclamat interpret al repertoriului modern, Ceccherini aprofundează piese clasice ale secolului XX: de la Bartók, Debussy și Ravel, la Schoenberg, Webern, Ligeti. Repertoriul operistic, care arată înclinația sa pentru începutul secolului XX (Castelul Prințului Barbă-Albastră, Din casa celor morți, Il Prigioniero, Cariera libertinului), este mărturia unei cunoașteri profunde a melodramei italiene și o atenție deosebită pentru belcanto, unde dovedește capacitatea de a îmbina proprietățile stilistice și sensibilitatea modernă. Dirijor cu experiență dovedită, el conduce orchestre de mare renume, inclusiv Orchestra Filarmonică Radio France, Filarmonica della Scala din Milano, BBC Symphony and Philharmonia Orchestra din Londra, WDR Sinfonieorchester din Köln, Filarmonica Radio Olandeză, HR-Sinfonieorchester Frankfurt, SWR Stuttgart, Deutsche Radio Philharmonie, Filarmonica din Tokyo, ș.a.

Un muzician extraordinar de versatil, Carolin Widmann își concentrează activitatea în jurul concertelor clasice, a compozițiilor noi, scrise special pentru ea, a recitalelor solo, a unei varietăți de muzică de cameră și a interpretărilor instrumentale experimentale, inclusiv la vioară. Widmann a fost premiată cu Bayerischer Staatspreis pentru muzică în 2017, onorând individualitatea sa și excepționalul spirit de muzician. A primit, de asemenea, Premiul pentru Muzică Clasică (categoria de concert) pentru înregistrarea-primită excelent de critici-concertelor de vioară ale lui Mendelssohn și Schumann, alături de Orchestra de Cameră a Europei, înregistrare lansată în august 2016 sub egida ECM, dirijată chiar de Widmann de la vioară.

ORA ÎNCEPERII: ​19.00

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30

LOC DE DESFĂȘURARE: Filarmonica Ploiești

ORCHESTRA FILARMONICII PAUL CONSTANTINESCU DIN PLOIEȘTI

RADU POSTĂVARU dirijor

JOSU DE SOLAUN pian

CRISTIAN CUCU trompetă

Program:

Șostakovici Concertul în do minor pentru pian, trompetă și orchestră de coarde op. 35

R. Strauss Suita simfonică Burghezul gentilom op. 60

În calitate de câștigător al premiului I la Concursul Internațional George Enescu din București – ediția a XIII-a (fondat în 1958 și câștigat de pianiști legendari, precum Radu Lupu, Elisabeth Leonskaja și Dmitri Alexeev), Concursul Internațional de Pian José Iturbi – ediția a XV-a și prima ediție a Concursului de Pian al Uniunii Europene, desfășurat la Praga, pianistul spaniol Josu de Solaun a fost invitat în serii de concerte remarcabile din întreaga lume, având apariții notabile la București (Ateneul Român), Veneția (Teatro La Fenice), St. Petersburg (Teatrul Mariinsky), Washington, D.C. (Kennedy Center), New York (Carnegie Hall, Teatrul Metropolitan), Princeton (Taplin Hall), Londra (Southbank Centre), Paris (Salle Cortot), Leipzig (Schumann-Haus), Taipei (Novel Hall), Mexico City (Sala Silvestre Revueltas), Praga (Palatul Nostitz), Roma (Academia de España), Menton (Festival International de Musique) și în toate orașele mari din Spania. Este singurul pianist spaniol care a câștigat Concursurile Enescu și Iturbi și a fost invitat la o recepție privată a regelui și a reginei Spaniei la Palatul Regal, după câștigarea premiului din București.

BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.