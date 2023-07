Alexia a lansat prima melodie. Mesajul emoționant al adolescentei cu brațele replantate

Alexia consideră că s-a născut a doua oară după operația de la Iași, care a durat 20 de ore, și vrea să-i încurajeze pe cei care trec prin momente dificile.

„Prin această melodie vreau să transmit faptul că indiferent de cât de dificil ar fi momentul acesta din viaţa mea, trebuie să lupt pentru a-mi îndeplini visele. Vreau să le transmit celor care trec prin momente grele să lupte cu zâmbetul pe buze, să ştie că sunt momente trecătoare şi că totul depinde de noi”, spune Alexia pentru observatornews.ro.

Fratele fetei este foarte mândru de sora lui și spune că va fi mereu alături.

„Eu am făcut parte din organizatorii acestui clip şi, de asemenea, am şi participat. Sunt mândru de sora mea şi îi voi fi alături tot timpul şi am încredere că va reuşi în domeniul acesta muzical”, afirmă Eric.

Alexia se afla într-un autocar, împreună cu alte 35 de persoane, majoritatea copii, în ziua de 17 decembrie 2022, când acesta s-a răsturnat în zona Pașcani. 25 de pasageri au ajuns la spital, printre care și fata care și-a pierdut ambele mâini.

O echipă de medici de la Spitalul Sf. Maria din Iași, coordonați de dr. Sidonia Susanu, coordonator al Secției de Chirurgie Plastică, a operat-o pe tânără și speră că brațele îi vor fi funcționale în proporție de 85%. Adolescenta are nevoie de program intensiv de recuperare.

Melodie Alexia