Aniversarea Parteneriatului Strategic România-SUA  le dă întâlnire prietenilor americani în „Zona Liberă” 

„Zona Liberă” este un disc de vinil cu destinație protocolară, realizat cu sprijinul financiar al Băncii Transilvania, și creat special cu ocazia acestui important jubileu al relațiilor româno-americane, ce cuprinde populare melodii înregistrate la casa de producție Electrecord de celebri interpreți din România ultimelor decenii, dar remixate de câțiva dintre cei mai populari DJ români ai momentului: Dj Vasile, Electric Brother, Matze, Nemos, NSK, K-lu, Dribbler.

Discul urmează să fie oferit prietenilor și partenerilor României din rândul elitelor politice, diplomatice și culturale americane.

„The Free Zone / Zona Liberă” este un album conceput de artistul vizual, curatorul, promotorul cultural și universitarul Mihai Zgondoiu (Zgondy) împreună cu DJ Vasile, compozitor, interpret și moderator radio, unul dintre cei mai importanți inovatori ai muzicii românești contemporane.

Titlul discului trimite deopotrivă la mișcarea civică de democratizare a României de la începutul anilor 1990 („Zona liberă de neocomunism”), cât și la populara emisiune radio realizată de DJ Vasile împreună cu DJ Matze, un alt influent muzician.

În același timp, „Zona Liberă” repune în circulație, într-un mod creativ și actualizat, o parte semnificativă, dar parțial uitată, a memoriei culturale românești. Piesele originale pe care se bazează reinterpretările contemporane adunate pe acest disc aparțin catalogului Electrecord, singura companie de producție din România în timpul dictaturii comuniste, care a reprezentat, de-a lungul mai multor decenii, pentru mulți compozitori și interpreți, un spațiu de exprimare artistică relativ liberă în care influențele americane/vestice și ideile au fost mereu prezente dincolo de cenzură. Ca atare, titlul discului evocă un spațiu de libertate și schimb cultural, care sunt valori de bază ale relației transatlantice româno-americane.

Imprimat într-o ediţie aniversară limitată, de 500 de cópii, discul cuprinde 8 piese remixate și reinterpetate, în următoarea ordine: Bună dimineața, micuță stea / Good Morning, Little Star - Aurelian Andreescu (Electric Brother remix), De va veni la tine vântul / Should the Wind Come to You - Mondial (Matze remix), Opriți timpul / Stop Time - Corina Chiriac (Nemos remix), Totul vine de la sine/ Everything Comes Naturally – Muzica planetelor (NSK cu Mara remix), Dragă-mi este dragostea / Endearing Love - Aura Urziceanu (K-lu remix), Pământul deocamdată / Earth, for the Time Being - Mircea Vintilă (Dribbler a.k.a. Nave spațiale remix), Să fim copii / Let’s Be Children - Mihaela Runceanu (K-lu remix), Unde ești / Where Are You - Margareta Pâslaru (Argatu remix).

Coperta discului „The Free Zone / Zona Liberă” (Faţa A şi B)

Design grafic realizat de Mihai Zgondoiu & Andrei Reg