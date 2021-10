Ansamblul Violoncellissimo, în concert la Sala Félicien Cattier a Fundației Universitare din Bruxelles

Un concert de gală al Ansamblului Violoncellissimo va avea loc la Sala Félicien Cattier a Fundației Universitare din Bruxelles miercuri, 6 octombrie 2021. Evenimentul este organizat de ICR Bruxelles, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” și Fundația Universitară din Bruxelles, cu ocazia aniversării a 65 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și a 100 de ani de existență a prestigioasei Fundații belgiene.

Concertul Violoncellissimo de la Bruxelles se va desfășura în prezența multor personalități din mediul cultural și academic, constituindu-se într-un eveniment de diplomație culturală la cel mai înalt nivel. Printr-un program-incursiune în istoria muzicii clasice, abordând multe genuri muzicale pline de culoare, savoare și bucurie de a trăi, acest concert, intitulat sugestiv „Du baroque au....rock”, continuă seria de evenimente de promovare a excelenței culturale românești la Bruxelles – capitala Europei.

Reprezentanța ICR Bruxelles are colaborări de tradiție cu mediul academic din Belgia, printre partenerii săi numărându-se Academia Regală a Belgiei, Universitatea Liberă din Bruxelles, Conservatorul Regal din Bruxelles, UC Louvain sau Colegiul Europei din Bruges. Fundația Universitară din Bruxelles este o instituție recunoscută pentru organizarea de evenimente culturale și conferințe, un loc de întâlnire pentru universitari, academicieni și membri ai societății civile europene, pentru reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Sala Félicien Cattier, locul elegant și rafinat care va găzdui concertul de gală Violoncellissimo, poartă numele unui renumit filantrop belgian, profesor de drept la Universitatea Liberă din Bruxelles și guvernator al trustului Société Générale de Belgique.

Violoncellissimo este unul dintre cele mai vestite ansambluri camerale românești, format la inițiativa renumitului violoncelist și profesor Marin Cazacu, care, alături de actuali şi foşti studenţi, a deschis un nou drum în promovarea muzicii şi a tinerelor talente din România. Violoncellissimo s-a format în anul 2000 sub egida Centrului Național de Artă „Tinerimea Română“. Acest proiect reunește cei mai buni tineri violonceliști din România, într-o experiență artistică unică, ce are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță muzicală, ansamblul fiind unanim apreciat de critica de specialitate. Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” este o instituţie care are drept scop promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice românești și universale din domeniul artelor spectacolului.

În anul 2001, concertul susținut de Violoncellissimo în cadrul Festivalului Internațional George Enescu s-a bucurat de un mare succes. Șapte ani mai târziu, Violoncellissimo uimea publicul cu un moment muzical fără precedent, când 60 de violonceliști au urcat pe scena Ateneului Român – „un concert demn de Cartea Recordurilor”, după cum a scris, la acel moment, presa. În 2013 și 2018, Marin Cazacu a urcat din nou pe scena Ateneului Român, de această dată în două concerte extraordinare alături de 100 de violonceliști. În ultimii ani, ansamblul Violoncellissimo a susținut concerte în cadrul unor importante evenimente culturale din România și străinătate, dintre care amintim: la Paris, concert cu ocazia aniversării a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Ziua Culturii Naționale, Gala premiilor UNITER, Hope Concert 2015, 2016, 2107 și 2018, Violoncellissimo la Washington și Bruxelles, în ianuarie 2019.

„Dintre cele mai speciale parteneriate pe care Centrul Național de Artă Tinerimea Română le-a încheiat în ultimii ani, cel cu ICR Bruxelles este unul de suflet. La Bruxelles, în inima Europei, ansamblurile noastre, Orchestra Română de Tineret și Violoncelissimo, au strălucit și au reprezentat cultura română la cel mai înalt nivel, în prezența celor mai importanți reprezentanți ai țărilor membre ale Uniunii Europene. Am fost onorat să colaborez cu ICR Bruxelles pentru realizarea celui mai însemnat eveniment cultural pe care România l-a desfășurat în Belgia și țările din jur – Festivalul EUROPALIA România. Concertul, care are loc în 6 octombrie, este unic și foarte valoros. Mulțumim pentru sprijinul acordat!”, a declarat prof. Marin Cazacu.

Într-o perioadă în care instituțiile de cultură sunt nevoite să se adapteze permanent la situația sanitară propunând modalități preponderent virtuale de difuzare a discursului artistic, concertul de gală Violoncellissimo este unul dintre primele evenimente cu prezență românească organizat în capitala Belgiei în format fizic, după o lungă perioadă în care sălile de concert au fost închise pentru publicul larg.