Arta Lăutarului, pe scena Festivalului Enescu, prin muzica lui George Enescu

Violonistul Dmitry Sitkovetsky, o personalitate marcantă, cu o forță creatoare magnetică, și președinte al Juriului pentru Vioară de la Concursul Enescu 2020/2021, revine pe scena Ateneului Român, cu o lucrare enesciană care prelucrează muzica lăutărească, Capriciul român pentru Vioară și Orchestră. În cadrul aceluiași concert, susținut de Orchestra Filarmonicii Regale din Londra, sub bagheta renumitului dirijor Vasily Petrenko, publicul va mai asculta începând cu ora 16.30 și lucrări de Ravel și Beethoven.

Suita Mama mea gâsca de Maurice Ravel deschide concertul după-amiezii. Lucrarea a fost compusă în anul 1910 inițial ca duet pentru pian, și orchestrată de compozitor un an mai târziu. Este structurată în 5 părți, la care compozitorul a adăugat un Preludiu ca primă parte și Interludii între fiecare dintre cele 5 tablouri. Suita este inspirată dint-o colecție de basme și ilustrează cu măiestrie lumea feerică, de poveste, a personajelor fantastice.

Următoarea lucrare este Capriciul Român pentru vioară și orchestră de George Enescu, pe care îl vom asculta în interpretarea violonistului Dmitry Sitkovetsky. Enescu a început lucrul la Capriciul Român în 1925, dar nu l-a finisat niciodată. Lucrarea a fost restaurată și finisată de compozitorul Cornel Țăranu împreună cu violonistul Sherban Lupu. Titlul face trimitere la o lucrare amplă, în stilul Rapsodiei Tzigane de Ravel sau a Rapsodiilor de Bartok pentru vioară, și ilustrează virtuozitatea violonistică spectaculoasă, inspirată din muzica tradițională. Enescu s-a inspirat și a introdus în numeroase creații elemente din muzica lăutărească, iar piesa ilustrează Arta Lăutarului, arhetipul muzicianului și artistului român.

Concertul se încheie cu Simfonia a V-a de Beethoven, Simfonia Destinului op. 67 în do minor, compusă între anii 1804-1808. Simfonia a V-a, aflată la puntea dintre două epoci, (clasicim și romantism) este probabil cea mai cunoscută lucrare din repertoriul muzicii clasice.

La Sala Palatului, de la ora 19.30, Orchestra Filarmonică din Londra, condusă de Edward Gardner aduce în fața publicului sonorități fermecătoare într-un program romantic Wagner, Enescu și Sibelius.

Uvertura operei Tannhauser de Wagner, scrisă în 1845 prezintă evenimente istorice îmbinate cu legende. Este inspirată din 2 legende medievale care ilustrează conflictul dintre două forțe. Introducerea, cu un aer solemn, este o rugăciune pentru salvare, iar a doua temă principală, luminoasă, jucăușă și dinamică, ilustrează tărâmul feeric al personajelor din basme. Wagner, creatorul melodiei infinite, este cunoscut pentru vasta creație în genul de operă,pe care îl considera singurul gen care reflectă cu autenticitate existența umană.

Simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră este singura lucrare enesciană pentru instrument solist și orchestră finisată de compozitor. Anul acesta sărbătorim aniversarea a 120 de la compunerea ei, în 1901, cu interpretarea cunoscutului violoncelist Nicolas Altstaedt.

Ultima lucrare a serii este Simfonia a II-a de Jean Sibelius, începută în același an cu lucrarea enesciană menționată precedent, 1901. A fost finisată în 1902, pe vremea când Sibelius era în Italia. Despre simfonie avem confesiunea compozitorului: ,,este mărturisirea sufletului meu’’.

AGENDA ZILEI

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ORCHESTRA FILARMONICII REGALE DIN LONDRA

VASILY PETRENKO dirijor

DMITRY SITKOVETSKY vioară

Program:

Ravel Suita Mama mea, gâsca

Enescu Capriciul român pentru vioară și orchestră

Beethoven Simfonia nr. 5 în do minor op. 67

Orchestra Filarmonicii Regale din Londra sărbătorește aniversarea de 75 de ani de la înființare, iar misiunea sa de a îmbogăți viețile oamenilor prin experiențe orchestrale care sunt fără compromisuri în excelența lor și incluzive prin atractivitatea lor, plasează Orchestra Filarmonicii Regale în prima linie a muzicii din Marea Britanie și pe plan internațional. În mod uzual, susține aproximativ 200 de concerte în fiecare sezon și cu un public la nivel mondial de peste jumătate de milion de oameni. Orchestra îmbrățișează un repertoriu larg care îi permite să ajungă la cel mai divers public, mai mult decât oricare altă orchestră simfonică britanică.

O personalitate renascentistă și o forță creatoare magnetică, Dmitry Sitkovetsky este recunoscut în întreaga lume datorită impactului semnificativ pe care l-a avut asupra fiecărui aspect al domeniului muzical. Un artist prolific, cu o carieră care se întinde pe mai bine de patru decenii, este recunoscut și apreciat la nivel mondial ca violonist, dirijor, compozitor, aranjor și profesor, bucurându-se de un statut respectabil în societatea muzicală, ca personalitate uriașă și ca pedagog eminent. A fost președintele Juriului pentru Vioară la Concursul Enescu 2020/2021

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN LONDRA

EDWARD GARDNER dirijor

NICOLAS ALTSTAEDT violoncel

Program:

Wagner Uvertura Tannhäuser

Enescu Simfonia concertantă în si minor pentru violoncel și orchestră op. 8

Sibelius Simfonia nr. 2 în re major op. 43

Una dintre cele mai bune orchestre de pe scena internațională, Orchestra Filarmonică din Londra a fost fondată în 1932 de Sir Thomas Beecham. De atunci, printre dirijorii principali s-au numărat și Sir Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt și Kurt Masur. În septembrie 2021, Edward Gardner a devenit dirijorul principal al orchestrei, în locul lui Vladimir Jurowski, care a fost numit dirijor emerit, ca recunoaștere a impactului său extraordinar asupra orchestrei în calitate de dirijor principal în perioada 2007–2021. Orchestra transmite în mod regulat spectacole la televiziune și radio și a înregistrat coloane sonore pentru numeroase filme de succes, inclusiv trilogia Stăpânul Inelelor. A realizat numeroase înregistrări apreciate în ultimele opt decenii, iar în 2005 a început să lanseze înregistrări live, de studio și de arhivă sub egida propriei case de discuri.

Violoncelistul german-francez Nicolas Altstaedt este unul dintre cei mai căutați și versatili artiști din zilele noastre. În calitate de solist, dirijor și director artistic, interpretează repertorii care se întind de la muzica veche până la cea contemporană, cântând la instrumente de epocă și moderne. Nicolas Altstaedt cântă în mod regulat cu cele mai renumite orchestre din întreaga lume, inclusiv Orchestra Simfonică și cea Filarmonică din Viena, Orchestra Tonhalle din Zurich, Filarmonica din Londra, OPRF și ONF Paris și toate orchestrele BBC cu dirijori precum Gustavo Dudamel, Sir Roger Norrington, Lahav Shani, Francois-Xavier Roth și Robin Ticciati. În 2012, Nicolas Altstaedt l-a succedat pe Gidon Kremer în calitate de Director Artistic al Festivalului de Muzică de Cameră Lockenhaus, iar în 2014 l-a succedat pe Ádám Fischer în calitate de Director Artistic al Filarmonicii Haydn.

A obținut Premiul Muzicii de Cameră BBC Music Magazine 2020 și Premiul Grammophone 2020. El a fost laureat cu BBC Music Magazine Concerto Award 2017 pentru înregistrarea Concertelor de Bach sub egida Hyperion cu Arcangelo și Jonathan Cohen și Edison Klassiek 2017 pentru cea mai recentă înregistrare a recitalului cu Fazil Say sub egida Warner Classics. Nicolas a primit premiul Credit Suisse Award în 2010 și a fost artist al BBC New Generation 2010-2012.

SERIA: FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 18.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare

ORCHESTRA FILARMONICII ”DINU LIPATTI” SATU MARE

MIHNEA IGNAT dirijor

VALENTIN ȘERBAN vioară

Program:

George Enescu Dixtuorul pentru suflători în re major op. 14

Jean Sibelius Concertul pentru vioară în re minor op. 47

Valentin Șerban este câștigătorul marelui premiu al secțiunii de vioară la Concursul Internațional George Enescu (ediția 2020/21), după o finală care a ridicat publicul în picioare și în care a interpretat Concertul în re minor pentru vioară și orchestră op. 47 de Sibelius, la Ateneul Român. A concertat în România, Franța, Germania, Austria și Italia. Este membru al Orchestrei Les Dissonances din Paris din 2018 și concertmaestru invitat al Orchestrei Române de Tineret.

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Filarmonica Banatul Timișoara

ORCHESTRA FILARMONICII BANATUL DIN TIMIȘOARA

RUMON GAMBA dirijor

PETER JABLONSKI pian

Program: In Memoriam Remus Georgescu

Remus Georgescu Simfonia Triade

Patrick Hawes Concert pentru pian

Tim Benjamin Simfonie

Peter Jablonski este un pianist suedez premiat la nivel internațional. Descoperit de Abbado și Ashkenazy, și-a conturat o carieră remarcabilă. Colaboreze și înregistrează cu multe dintre cele mai importante orchestre și dirijori din lume, printre care Orchestra Simfonică BBC, Orchestra Filarmonică Regală, Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Kirov (acum Mariinsky), Filarmonica La Scala, Orchestra Tonhalle din Zurich, Orchestra Națională a Franței, Orchestra NHK din Tokyo, Orchestra Simfonică Germană din Berlin, Filarmonica din Varșovia, Orchestra din Philadelphia, Filarmonica Los Angeles și Orchestra Cleveland, Vladimir Ashkenazy, Valery Gergiev, Andris Nelsons, Daniel Harding, Kurt Sanderling, Esa-Pekka Salonen, Riccardo Chailly, Daniele Gatti și Myung-Whun Chung. Este un susținător al compozitorilor de astăzi și oferă în mod regulat premiere mondiale ale noilor lucrări, împreună cu cele care au fost neglijate în istoria muzicii.

BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.