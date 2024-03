Asaf Avidan la Rocanotherworld 2024

Rocanotherworld 2024 este organizat sub semnul echilibrului, îmbinând armonios energia performance-urilor cu varietatea și dinamica evenimentelor conexe dăruite unui public ghidat de cele trei valori definitorii ale festivalului: #becurious, #bedifferent și #beforothers.

Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și idei, care a luat naștere la Iași în 2016, in memoriam Ioan Dan Niculescu, fiind organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry. Acesta reprezintă o călătorie colectivă, o stare de spirit, o celebrare a vieții prin (re)conectarea la valori, o efervescență culturală și o conturare a felului de-a fi - curios, diferit și pentru ceilalți.

Orientat spre o carieră solo de mai bine de un deceniu, Asaf Avidan a fascinat publicul din întreaga lume printr-o abordare muzicală autentică, versuri emoționante și un timbru vocal emblematic, care sună supranatural și familiar în același timp. De-a lungul timpului Avidan s-a aventurat în turnee mondiale extinse, continuând să scoată un număr impresionant de bijuterii muzicale. Într-un cadru solo intim, sub umbrela Ichnology Solo Tour, artistul poartă poveștile de pe cel mai recent album 'Anagnorisis', vechile sale hituri și talentul său multi-instrumental și aduce pe scena festivalului ieșean un show fermecător.

Călătoria muzicală inițiată sub numele om la lună ne întoarce în primăvara anului 2018 spre proiectul de rough acoustic poetry al lui Doru Pușcașu, un demers sincer și autentic de poezie cântată, în care chitara sau pianul completau versurile meșteșugite de Doru. În toamna lui 2019, lui Doru i s-au alăturat Dragoș Strat, Cătălin Constantin și Adrian Maraloiu, Om la lună devenind astfel full band, cu apariții live tot mai dese. La patru ani de la înființare, om la lună a devenit una dintre cele mai populare și iubite trupe de rock alternativ / indie rock din România, cu numeroase concerte sold out și o comunitate de fani devotați în continuă expansiune. Așa cum se autodefinesc „Om la lună este un strigăt. De mare iubire, de frică, singurătate, bucurie, tristețe și regăsire” care continuă să seducă și să cucerească publicul din toată țara.

Adunați în 2010 de către solistul și compozitorul Andrei Robin Proca după o călătorie solitară de o săptămână prin Munții Călimani, Robin and the Backstabbers își descriu muzica drept „pop melodramatic”. Nu au ajuns o trupă de coveruri după albumul Graceland al lui Paul Simon, așa cum își imaginau la început, dar au reușit să ia pe sus scena de muzică alternativă din România cu melanjul lor de rock eclectic și versuri moderniste, criptice. „Vladivostok”, mult-așteptatul epilog al trilogiei „Bacovia Overdrive” a fost lansat în noiembrie 2019 printr-un concert la Arenele Romane din București și a fost precedat de trei cântece: „De la capătul orașului, de la capătul oceanului, de la marginea pământului vine Vladivostok 2” – cu un videoclip meșterit de Barna Nemethi. Dintr-o noapte pe deal, cu satul în flăcări văzut în depărtare, vine cântecul „Tarantella (O casă, cândva)” – cu un videoclip realizat de Horia Cojan despre portalurile energetice din Munții Bucegi. Iar de la Sfârșitul Lumii și al Tuturor Lucrurilor vine „M E C A N I C Ă F I N Ă” – dansul peste ruine și peste amintirile ruinelor și peste amintirile amintirilor pe care îl vei dansa și tu, cândva, într-un alt oraș, într-o altă lume.

Unul dintre cele mai interesante exporturi muzicale din Europa de Est, duo-ul K not K (cunoscut inițial sub numele de Karpov not Kasparov) face muzică electronică optimistă inspirată de jocul de șah. În ultimii 8 ani, trupa a cântat în 38 din 44 de țări europene pe scene de club sau culturale, muzee, galerii de artă dar și pentru festivaluri importante, împărțind scena cu nume sonore precum GusGus, Underworld, AltinGun, Poni Hoax și altele. LP-ul de debut ”Soundtrack for a Game of Chess” a fost nominalizat „albumul lunii” de Vice Magazine și declarat „una dintre cele mai valoroase lansări ale anului” de Radio România Cultural. ”The Vocal Edits” (2016) a fost catalogat ca și „Cel mai bun album electronic românesc” al anului 2016 de către Scena9.ro și „probabil cel mai bun album românesc al genului său din ultimii 30 de ani” de către jurnaliştii blogului muzical Muzici&Faze. EP-ul ”Memory” (2021) a fost difuzat pe BBC 6. După un turneu european și național incitant, duo-ul pregătește lansarea unui nou material discografic imprimat cu arome orientale.

Proiectul Dora Gaitanovici este un produs muzical original și îndrăzneț. Cu toate că l-am putea integra în zona alternative-progressive, influențele „de tot felul” îl fac greu de încadrat, cu exactitate, în tipare. Publicul i-a remarcat la Vocea României și la Eurovision, iar piesa lor „Ana” a stat 3 săptămâni pe locul 1 în Top 50 Viral Romania pe Spotify, lucru care le-a oferit o invitație specială pe main stage la Electric Castle. Pasiunea pentru muzică, forța interpretărilor și interpretarea instrumentală de excepție i-au plasat pe tinerii artiști printre favoriții publicului iubitor de reprezentații live.

Cea de-a opta ediție a festivalului Rocanotherworld a avut loc între 22 și 25 iunie 2023, în zona de agrement Aroneanu din Iași. Timp de patru zile, publicul prezent s-a bucurat de concerte, jocuri educative, activități recreative, dezbateri, instalații artistice și multe altele. Rocanotherworld 2023 a avut peste 17.000 de participanți, iar concertele difuzate live online au avut peste 80.000 de vizualizări din partea publicului prezent în mediul digital. Line-up-ul Rocanotherworld 2023 a reunit nume iconice ale scenei muzicale internaționale precum Madrugada și Warhaus sau proiectul emergent al franțuzoaicelor de la Ottis Coeur, cu artiști emblematici ai alternativului autohton precum Subcarpați, The Mono Jacks, byron, Luna Amară, Moonlight Breakfast, Basska, We Singing Colors, Orkid, HVNDS, Andra Andriucă, Muse Quartet, Zimbru, Coven Clash și Rana. Scena de muzică electronică, Silent Disco și Lounge Area au fost reprezentate de Mihai Popoviciu, Afgo, Lemon, UFE, Bully, K-Lu, Alien, Andrei C., Cristu și Eduard Draude. Cei 10 DJ au animat ringurile de dans și au încântat publicul printr-un mix vibrant de beat-uri electronice, drum and bass, soulful și groovy.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹